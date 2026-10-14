Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres: preços da Liga Profesional, informações sobre o jogo de 16 de outubro, vendas de última hora e mais

O Boca Juniors recebe o Talleres de Córdoba no emblemático Estadio Alberto J. Armando, conhecido como La Bombonera, na sexta-feira, 16 de outubro de 2026. O início está marcado para as 21h30 ART (horário local).
Que horas começa Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional?
Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres?
- Exclusivo para sócios (SoySocio): O Boca Juniors não vende ingressos ao público em geral. Os ingressos oficiais são distribuídos exclusivamente pelo portal SoySocio, com prioridade para os Socios Activos (nas populares e plateas). Os ingressos restantes são destinados aos Socios Adherentes.
- Pacotes para o dia do jogo: Quem não é sócio e os turistas geralmente conseguem entrar por meio de operadoras de turismo locais (como LandingPadBA ou Tangol), que oferecem pacotes com acesso ao estádio, guias locais, serviços de recepção antes da partida e traslados pelo bairro.
- Plataformas de revenda: Plataformas de venda de ingressos de terceiros e agências de revenda oferecem entradas individuais e ingressos com serviços de hospitalidade a preços mais altos, definidos pela demanda, desde que incluam garantia de entrada.
Dicas para o dia do jogo e orientações de entrada
- Leve um documento de identificação com foto: pelo protocolo de segurança Tribuna Segura, da Argentina, todos os torcedores devem portar um documento oficial de identidade (ou o passaporte físico, no caso de visitantes estrangeiros) para passar pelos controles policiais no entorno do estádio.
- Cuidado com cambistas: não compre ingressos nem cartões magnéticos de cambistas (revendedores) nos arredores do estádio no dia do jogo. Entradas falsas são comuns e serão recusadas nas catracas digitais.
- Chegue cedo: as ruas do bairro de La Boca ficam congestionadas horas antes do início da partida. Procure chegar ao perímetro de segurança pelo menos 90 minutos antes do início, às 21h30.
- Política para a torcida visitante: no futebol argentino, torcedores visitantes são proibidos de assistir às partidas. Não há reserva oficial de ingressos para torcedores do Talleres que viajem para o jogo.
Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber
Momento de Boca Juniors e Talleres
O Boca Juniors soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, enquanto sua última partida pela Liga Profesional terminou em 2 a 2 contra o Instituto. Antes disso, o Boca venceu o Union por 3 a 0 no campeonato e o San Lorenzo por 2 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.
O Talleres conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional, com três derrotas e um empate. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Independiente. Nesse período, também perdeu por 3 a 1 para o Instituto e por 0 a 1 para o Belgrano. A única vitória foi por 2 a 1 sobre o Union. O Talleres marcou três gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Boca Juniors x Talleres: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Boca Juniors por 0 a 1 fora de casa contra o Talleres, pela Liga Profesional, em abril de 2026. O Boca leva vantagem nos confrontos recentes, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, contra nenhuma do Talleres. As outras três partidas terminaram empatadas. O retrospecto reflete o domínio geral do Boca nesse confronto nas últimas temporadas.