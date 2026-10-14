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Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres: preços da Liga Profesional, informações sobre o jogo de 16 de outubro, vendas de última hora e mais

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Boca Juniors enfrenta o Talleres pela Liga Profesional. Veja como garantir seus ingressos.

O Boca Juniors recebe o Talleres de Córdoba no emblemático Estadio Alberto J. Armando, conhecido como La Bombonera, na sexta-feira, 16 de outubro de 2026. O início está marcado para as 21h30 ART (horário local).

Que horas começa Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional?

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Campeonato Argentino - Rodada 13

Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres?

  • Exclusivo para sócios (SoySocio): O Boca Juniors não vende ingressos ao público em geral. Os ingressos oficiais são distribuídos exclusivamente pelo portal SoySocio, com prioridade para os Socios Activos (nas populares e plateas). Os ingressos restantes são destinados aos Socios Adherentes.
  • Pacotes para o dia do jogo: Quem não é sócio e os turistas geralmente conseguem entrar por meio de operadoras de turismo locais (como LandingPadBA ou Tangol), que oferecem pacotes com acesso ao estádio, guias locais, serviços de recepção antes da partida e traslados pelo bairro.
  • Plataformas de revenda: Plataformas de venda de ingressos de terceiros e agências de revenda oferecem entradas individuais e ingressos com serviços de hospitalidade a preços mais altos, definidos pela demanda, desde que incluam garantia de entrada.

Dicas para o dia do jogo e orientações de entrada

  • Leve um documento de identificação com foto: pelo protocolo de segurança Tribuna Segura, da Argentina, todos os torcedores devem portar um documento oficial de identidade (ou o passaporte físico, no caso de visitantes estrangeiros) para passar pelos controles policiais no entorno do estádio.
  • Cuidado com cambistas: não compre ingressos nem cartões magnéticos de cambistas (revendedores) nos arredores do estádio no dia do jogo. Entradas falsas são comuns e serão recusadas nas catracas digitais.
  • Chegue cedo: as ruas do bairro de La Boca ficam congestionadas horas antes do início da partida. Procure chegar ao perímetro de segurança pelo menos 90 minutos antes do início, às 21h30.
  • Política para a torcida visitante: no futebol argentino, torcedores visitantes são proibidos de assistir às partidas. Não há reserva oficial de ingressos para torcedores do Talleres que viajem para o jogo.

Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de Boca Juniors e Talleres

O Boca Juniors soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, enquanto sua última partida pela Liga Profesional terminou em 2 a 2 contra o Instituto. Antes disso, o Boca venceu o Union por 3 a 0 no campeonato e o San Lorenzo por 2 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.

O Talleres conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional, com três derrotas e um empate. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Independiente. Nesse período, também perdeu por 3 a 1 para o Instituto e por 0 a 1 para o Belgrano. A única vitória foi por 2 a 1 sobre o Union. O Talleres marcou três gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

BOC

BOC - Sequência

SAN
V0-2
RAC
V2-3
UNI
V3-0
INS
E2-2
VAS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TAL

TAL - Sequência

SAN
D1-0
UNI
V2-1
INS
D3-1
BEL
D0-1
IND
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Boca Juniors x Talleres: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Boca Juniors por 0 a 1 fora de casa contra o Talleres, pela Liga Profesional, em abril de 2026. O Boca leva vantagem nos confrontos recentes, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, contra nenhuma do Talleres. As outras três partidas terminaram empatadas. O retrospecto reflete o domínio geral do Boca nesse confronto nas últimas temporadas.

Confrontos

Boca JuniorsEmpateTalleres
4
1
0
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Talleres
TAL
0
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Boca Juniors
BOC
1
FJ
Campeonato Argentino
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BOC
2
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Talleres
TAL
0
FJ
Copa da Argentina
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Boca Juniors
BOC
1
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Talleres
TAL
1
FJ
Campeonato Argentino
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Boca Juniors
BOC
0
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Talleres
TAL
0
FJ
Copa da Argentina
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Talleres
TAL
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FJ
5Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Boca Juniors e Talleres

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