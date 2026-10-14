Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres: preços da Liga Profesional, informações sobre o jogo de 16 de outubro, vendas de última hora e mais

O Boca Juniors recebe o Talleres de Córdoba no emblemático Estadio Alberto J. Armando, conhecido como La Bombonera, na sexta-feira, 16 de outubro de 2026. O início está marcado para as 21h30 ART (horário local).

Que horas começa Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional?

Campeonato Argentino - Rodada 13 16 de out. de 2026 - 20:30

Como comprar ingressos para Boca Juniors x Talleres?

Exclusivo para sócios ( SoySocio ): O Boca Juniors não vende ingressos ao público em geral. Os ingressos oficiais são distribuídos exclusivamente pelo portal SoySocio, com prioridade para os Socios Activos (nas populares e plateas). Os ingressos restantes são destinados aos Socios Adherentes.

Pacotes para o dia do jogo: Quem não é sócio e os turistas geralmente conseguem entrar por meio de operadoras de turismo locais (como LandingPadBA ou Tangol), que oferecem pacotes com acesso ao estádio, guias locais, serviços de recepção antes da partida e traslados pelo bairro.

Plataformas de revenda: Plataformas de venda de ingressos de terceiros e agências de revenda oferecem entradas individuais e ingressos com serviços de hospitalidade a preços mais altos, definidos pela demanda, desde que incluam garantia de entrada.

Dicas para o dia do jogo e orientações de entrada

Leve um documento de identificação com foto: pelo protocolo de segurança Tribuna Segura, da Argentina, todos os torcedores devem portar um documento oficial de identidade (ou o passaporte físico, no caso de visitantes estrangeiros) para passar pelos controles policiais no entorno do estádio.

Cuidado com cambistas: não compre ingressos nem cartões magnéticos de cambistas (revendedores) nos arredores do estádio no dia do jogo. Entradas falsas são comuns e serão recusadas nas catracas digitais.

Chegue cedo: as ruas do bairro de La Boca ficam congestionadas horas antes do início da partida. Procure chegar ao perímetro de segurança pelo menos 90 minutos antes do início, às 21h30.

Política para a torcida visitante: no futebol argentino, torcedores visitantes são proibidos de assistir às partidas. Não há reserva oficial de ingressos para torcedores do Talleres que viajem para o jogo.

Boca Juniors x Talleres pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de Boca Juniors e Talleres

O Boca Juniors soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, enquanto sua última partida pela Liga Profesional terminou em 2 a 2 contra o Instituto. Antes disso, o Boca venceu o Union por 3 a 0 no campeonato e o San Lorenzo por 2 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.

O Talleres conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional, com três derrotas e um empate. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Independiente. Nesse período, também perdeu por 3 a 1 para o Instituto e por 0 a 1 para o Belgrano. A única vitória foi por 2 a 1 sobre o Union. O Talleres marcou três gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Boca Juniors x Talleres: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Boca Juniors por 0 a 1 fora de casa contra o Talleres, pela Liga Profesional, em abril de 2026. O Boca leva vantagem nos confrontos recentes, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, contra nenhuma do Talleres. As outras três partidas terminaram empatadas. O retrospecto reflete o domínio geral do Boca nesse confronto nas últimas temporadas.