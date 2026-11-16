Como comprar ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City: preços, informações do jogo, vendas de última hora e mais

O Blackburn Rovers recebe o Norwich City na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.

Nos confrontos diretos recentes, o Norwich City levou a melhor, incluindo uma vitória por 2 a 0 em Carrow Road e outra sem sofrer gols no Ewood Park, em encontros anteriores pela Championship. O Blackburn Rovers tenta encerrar uma sequência sem vitórias contra o Norwich City, diante de quem obteve seu último resultado positivo ou vitória em jogo oficial no fim de 2023.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship?

Blackburn Rovers x Norwich City acontece no Ewood Park, em Blackburn, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 Ewood Park

Como comprar ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship?

Para comprar ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Compre diretamente nas bilheterias oficiais ou nos sites do Blackburn Rovers e do Norwich City. Essa é a principal e mais segura maneira de garantir lugares para torcedores da equipe mandante ou visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso padrão para adultos: Preços a partir de £ 28 a £ 35,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingresso comum / assentos padrão: Os preços geralmente começam em torno de £ 63 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos com vista privilegiada / na lateral do campo: Os preços ficam, em média, entre £ 73 e £ 95 ou mais.

Blackburn Rovers x Norwich City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Fase de Blackburn Rovers e Norwich City

O Blackburn venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship, marcando sete gols e sofrendo oito nesse período. Em seu jogo mais recente, venceu o West Ham United por 2 a 1 em casa, após derrotas consecutivas para Stoke City (2 a 1) e Swansea City (4 a 0). A derrota para o Swansea foi especialmente pesada: o Blackburn sofreu quatro gols sem marcar nenhum.

O Norwich vive ótima fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 fora de casa contra o Bristol City, depois de ter derrotado o Derby County por 4 a 0. A única derrota do Norwich City nesse período foi por 1 a 0 contra o Portsmouth, mas a equipe marcou 15 gols nas cinco partidas.

Blackburn Rovers x Norwich City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Norwich City venceu o Blackburn Rovers por 2 a 0 em Carrow Road, pela Championship. Antes disso, o Blackburn recebeu o Norwich em agosto de 2025 e perdeu por 2 a 0 no Ewood Park. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Norwich venceu três, e os outros dois terminaram empatados em 1 a 1. O Blackburn ainda não venceu nenhum dos cinco encontros mais recentes entre os clubes.