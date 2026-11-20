O Blackburn Rovers recebe o Derby County no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.
No encontro mais recente entre os times pela liga, em 28 de fevereiro de 2026, o Derby County venceu o Blackburn por 3 a 1 no Pride Park Stadium. Antes disso, o Derby também havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa contra o Blackburn, no Ewood Park, em novembro de 2025.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Blackburn Rovers x Derby County, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?
Blackburn Rovers x Derby County acontece no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.
Como comprar ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?
Para comprar ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos do Blackburn Rovers: Os torcedores da casa podem comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de venda eletrônica do Blackburn Rovers ou pelo site principal do clube (rovers.co.uk). Os ingressos para o Ewood Park permitem entrada digital por NFC (Apple/Google Wallet), sem taxa de reserva online.
- Cota de ingressos do Derby County para visitantes: Os torcedores que viajam de Derby podem comprar ingressos pelo portal oficial do Derby County (dcfc.co.uk), na seção de jogos fora de casa, sujeitos à disponibilidade e ao tamanho da cota para visitantes disponibilizada pelo Blackburn.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?
Confira os preços estimados dos ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos da torcida da casa (Ewood Park): Geralmente custam de £ 22 a £ 36
- Ingressos com desconto e para jovens (oficiais): Para idosos (65 anos ou mais) e jovens adultos (18 a 23 anos), geralmente custam de £ 15 a £ 26, enquanto os ingressos para menores de 18 anos ou menores de 12 anos variam de £ 7 a £ 15.
- Cota de ingressos para a torcida visitante (Derby County): Geralmente custa entre £ 25 e £ 30 para adultos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos de revenda mais baratos: Começam entre £ 60 e £ 65.
- Preço médio de revenda: Fica em torno de £ 72 a £ 89.
- Ingressos de revenda premium ou executivos: Variam de £ 95 a £ 135 ou mais.
Blackburn Rovers x Derby County pela Championship: tudo o que você precisa saber
Momento de Blackburn Rovers e Derby County
O Blackburn Rovers venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham United, após uma derrota por 2 a 1 para o Stoke City e uma goleada sofrida por 4 a 0 diante do Swansea City. O Blackburn também venceu o Wrexham por 2 a 0 nesse período. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu oito.
O Derby County somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Bolton Wanderers, e o time também perdeu por 4 a 1 para o Millwall no mesmo período. O único resultado positivo do Derby foi um empate por 1 a 1 com o Sheffield United. O Derby marcou cinco gols nesses cinco jogos e sofreu 11.
Blackburn Rovers x Derby County: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Derby County venceu o Blackburn Rovers por 3 a 1 em casa, pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado, com três vitórias do Derby e duas do Blackburn. A vitória mais recente do Blackburn em casa nesse confronto foi em agosto de 2024, por 4 a 2 no Ewood Park.