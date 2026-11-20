O Blackburn Rovers recebe o Derby County no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.

No encontro mais recente entre os times pela liga, em 28 de fevereiro de 2026, o Derby County venceu o Blackburn por 3 a 1 no Pride Park Stadium. Antes disso, o Derby também havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa contra o Blackburn, no Ewood Park, em novembro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Blackburn Rovers x Derby County, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?

Blackburn Rovers x Derby County acontece no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 Ewood Park

Como comprar ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?

Para comprar ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do Blackburn Rovers: Os torcedores da casa podem comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de venda eletrônica do Blackburn Rovers ou pelo site principal do clube (rovers.co.uk). Os ingressos para o Ewood Park permitem entrada digital por NFC (Apple/Google Wallet), sem taxa de reserva online.

Os torcedores da casa podem comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial de venda eletrônica do Blackburn Rovers ou pelo site principal do clube (rovers.co.uk). Os ingressos para o Ewood Park permitem entrada digital por NFC (Apple/Google Wallet), sem taxa de reserva online. Cota de ingressos do Derby County para visitantes: Os torcedores que viajam de Derby podem comprar ingressos pelo portal oficial do Derby County (dcfc.co.uk), na seção de jogos fora de casa, sujeitos à disponibilidade e ao tamanho da cota para visitantes disponibilizada pelo Blackburn.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Blackburn Rovers x Derby County pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos da torcida da casa (Ewood Park): Geralmente custam de £ 22 a £ 36

Geralmente custam de Ingressos com desconto e para jovens (oficiais): Para idosos (65 anos ou mais) e jovens adultos (18 a 23 anos), geralmente custam de £ 15 a £ 26 , enquanto os ingressos para menores de 18 anos ou menores de 12 anos variam de £ 7 a £ 15 .

Para idosos (65 anos ou mais) e jovens adultos (18 a 23 anos), geralmente custam de , enquanto os ingressos para menores de 18 anos ou menores de 12 anos variam de . Cota de ingressos para a torcida visitante (Derby County): Geralmente custa entre £ 25 e £ 30 para adultos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos: Começam entre £ 60 e £ 65 .

Começam entre . Preço médio de revenda: Fica em torno de £ 72 a £ 89 .

Fica em torno de . Ingressos de revenda premium ou executivos: Variam de £ 95 a £ 135 ou mais.

Blackburn Rovers x Derby County pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Blackburn Rovers e Derby County

O Blackburn Rovers venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham United, após uma derrota por 2 a 1 para o Stoke City e uma goleada sofrida por 4 a 0 diante do Swansea City. O Blackburn também venceu o Wrexham por 2 a 0 nesse período. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu oito.

O Derby County somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Bolton Wanderers, e o time também perdeu por 4 a 1 para o Millwall no mesmo período. O único resultado positivo do Derby foi um empate por 1 a 1 com o Sheffield United. O Derby marcou cinco gols nesses cinco jogos e sofreu 11.

Blackburn Rovers x Derby County: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Derby County venceu o Blackburn Rovers por 3 a 1 em casa, pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado, com três vitórias do Derby e duas do Blackburn. A vitória mais recente do Blackburn em casa nesse confronto foi em agosto de 2024, por 4 a 2 no Ewood Park.