Como comprar ingressos para Birmingham City x Watford: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Birmingham City recebe o Watford na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no St Andrew's Knighthead Park.

O Watford leva vantagem nos confrontos recentes: venceu três dos últimos cinco jogos contra o Birmingham City pela Championship, incluindo uma vitória por 3 a 0 em Vicarage Road, em janeiro de 2026. O resultado mais expressivo do Birmingham nesse confronto nos últimos tempos veio em dezembro de 2025, quando venceu em casa por 2 a 1, no St Andrew's.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Birmingham City x Watford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Birmingham City e Watford pela Championship?

Birmingham City x Watford acontece no St Andrew's, Knighthead Park, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

Como comprar ingressos para Birmingham City x Watford pela Championship?

Para comprar ingressos para Birmingham City x Watford pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos canais oficiais de ingressos do Birmingham City FC ou do Watford FC é a principal e mais confiável forma de garantir lugares autorizados no St Andrew's Knighthead Park.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Birmingham City x Watford pela Championship?

Confira a estimativa dos preços dos ingressos para Birmingham City x Watford pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos: Geralmente custam de aproximadamente £ 25 a £ 35 .

Geralmente custam de aproximadamente . Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): Geralmente custam de £ 20 a £ 25 .

Geralmente custam de . Ingressos para crianças e adolescentes: Frequentemente custam de £ 5 a £ 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares comuns ou atrás dos gols: Começam em torno de £ 50 a £ 65.

Começam em torno de Lugares nas laterais ou com vista privilegiada: Geralmente custam de £ 75 a £ 110 ou mais.

Birmingham City x Watford pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Birmingham City e Watford

O Birmingham City chega em excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Championship. Na partida mais recente, venceu o Swansea City em casa por 2 a 1, em 7 de novembro. Nessa sequência, também goleou o Millwall por 3 a 0 e venceu fora de casa o Lincoln City por 3 a 1. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Cardiff City, em 24 de outubro. Nesses cinco jogos, o Birmingham marcou nove gols e sofreu três.

Os últimos cinco resultados do Watford mostram um cenário mais complicado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe empatou por 0 a 0 com o Middlesbrough fora de casa em 7 de novembro e venceu o Lincoln City por 1 a 0 três dias antes. As derrotas para Norwich City e Wolverhampton Wanderers no início dessa sequência, porém, refletem a irregularidade que a mantém entre os três últimos colocados. O Watford marcou cinco gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Birmingham City x Watford: histórico dos confrontos recentes

No encontro mais recente entre os dois clubes, o Watford venceu por 3 a 0 em Vicarage Road, em janeiro de 2026. Antes disso, o Birmingham havia vencido em casa por 2 a 1, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes pela Championship, o Watford venceu três e o Birmingham, um, com outra partida também terminando em vitória do Birmingham em casa nesse período. Os registros mostram que o Watford leva vantagem nos confrontos recentes.