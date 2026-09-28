A Bélgica recebe a Turquia em um emocionante confronto da fase de grupos da UEFA Nations League no Stade Maurice Dufrasne, em Liege, no dia 2 de outubro de 2026. Esta partida de alta intensidade reúne duas seleções europeias dinâmicas em busca de pontos vitais no torneio.

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Quando acontece o pontapé inicial de Bélgica x Turquia pela UEFA Nations League A?

Bélgica x Turquia acontece no Stade Maurice Dufrasne, em Liege, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações A - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Onde comprar ingressos para Bélgica x Turquia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Royal Belgian Football Association (RBFA), que atua como distribuidor principal dos jogos em casa. O portal oficial é a sua primeira opção para garantir entradas pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Turquia?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da RBFA começam em € 35 para entrada de admissão geral, com os custos variando dependendo do setor e da visão em todo o Stade Maurice Dufrasne.

Em marketplaces secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 60 por assento, variando de acordo com a disponibilidade e a demanda em tempo real.

Bélgica x Turquia na UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica x Turquia

A Bélgica venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, mas antes disso registrou uma vitória por 4 a 1 sobre os EUA e um triunfo por 3 a 2 contra Senegal. Seu resultado mais convincente nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. Ao longo desses cinco jogos, a Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito.

A Turquia venceu duas, perdeu duas e empatou uma em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os EUA na Copa do Mundo em 26 de junho, após derrotas na fase de grupos para Austrália e Paraguai. As vitórias anteriores sobre Venezuela e Macedônia do Norte mostraram sua capacidade de ganhar ritmo antes do torneio. A Turquia marcou oito gols e sofreu sete ao longo dessas cinco partidas.

Bélgica x Turquia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 1, em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa disputada na Bélgica em 3 de junho de 2011. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado, com uma vitória da Bélgica, uma vitória da Turquia e três empates. Os cinco encontros produziram 13 gols no total, incluindo um empate por 3 a 3 em um amistoso de 2006 e uma vitória da Turquia por 3 a 2 em uma eliminatória de 2010.



