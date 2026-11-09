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Como comprar ingressos para Bélgica x Itália pela divisão A da Liga das Nações da UEFA: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Bélgica enfrenta a Itália na Liga A da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

Dois gigantes do futebol europeu se enfrentam em um duelo decisivo da Liga das Nações da Uefa: a Bélgica recebe a Itália no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. Os confrontos entre essas potências do futebol de seleções costumam oferecer alto nível técnico, disputas táticas e momentos de emoção.

Com grande procura esperada das duas torcidas, é preciso agir rápido para garantir um lugar no estádio. A GOAL reúne os principais detalhes da partida, informações sobre a programação e os preços, além de links diretos para comprar ingressos agora.

Quando começa Bélgica x Itália pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Bélgica x Itália será disputado no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas. O horário de início será confirmado mais perto da data.

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Liga das Nações A - Rodada 6
Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x Itália?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal da Federação Belga de Futebol e pelos canais oficiais de venda da Uefa. A venda geral costuma começar algumas semanas antes da partida, mas os ingressos disponibilizados inicialmente se esgotam rapidamente devido à alta procura em toda a Europa.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção para garantir um lugar antes do início da partida.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Itália?

Nas plataformas oficiais, os ingressos custam a partir de cerca de € 35 para lugares de entrada geral no anel superior, atrás dos gols. Os preços são mais altos nos setores centrais próximos ao campo, conforme a localização e a categoria do assento.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora, com preços a partir de cerca de € 42.

Bélgica x Itália pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica e Itália

A Bélgica chega em fase razoável, com três vitórias nos últimos cinco jogos. Na Copa do Mundo, venceu Estados Unidos, Senegal e Nova Zelândia antes de perder para a Espanha nas quartas de final. Também empatou em 0 a 0 com o Irã na fase de grupos. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu três. A derrota para a Espanha, por um gol de diferença, foi a única no período.

A sequência recente da Itália é diferente. Mancini assume uma equipe que venceu duas, perdeu duas e empatou uma das últimas cinco partidas. As vitórias nos amistosos contra Grécia e Luxemburgo, em junho, trouxeram algum ânimo, mas as derrotas para Noruega e Bósnia e Herzegovina no início do ciclo de eliminatórias mostram por que a reconstrução é necessária. Nesse período, a Itália marcou cinco gols e sofreu seis.

BÉL

BÉL - Sequência

ESP
D2-1
ITÁ
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ITÁ

ITÁ - Sequência

GRÉ
V0-1
BÉL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
E1-1
TUR
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bélgica x Itália: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções terminou com vitória da Itália por 1 a 0 fora de casa, pela Liga das Nações, em novembro de 2024. No mês anterior, o primeiro confronto entre elas havia terminado empatado em 2 a 2, em Bolonha, resultado que mostrou o equilíbrio entre as equipes nos últimos anos. Nos últimos cinco duelos, disputados pela Liga das Nações e pela Eurocopa, a Itália leva vantagem: venceu três vezes, contra uma vitória da Bélgica e um empate. A seleção italiana sofreu apenas quatro gols nessas cinco partidas.

Confrontos

BélgicaEmpateItália
1
1
3
Liga das Nações A
Itália badge
Itália
ITÁ
0
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Bélgica
BÉL
2
FJ
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
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Itália
ITÁ
1
FJ
Liga das Nações A
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Itália
ITÁ
2
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Bélgica
BÉL
2
FJ
Liga das Nações A
Itália badge
Itália
ITÁ
2
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Bélgica
BÉL
1
FJ
Eurocopa
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
Itália badge
Itália
ITÁ
2
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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