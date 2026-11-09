Dois gigantes do futebol europeu se enfrentam em um duelo decisivo da Liga das Nações da Uefa: a Bélgica recebe a Itália no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. Os confrontos entre essas potências do futebol de seleções costumam oferecer alto nível técnico, disputas táticas e momentos de emoção.

Com grande procura esperada das duas torcidas, é preciso agir rápido para garantir um lugar no estádio. A GOAL reúne os principais detalhes da partida, informações sobre a programação e os preços, além de links diretos para comprar ingressos agora.

Quando começa Bélgica x Itália pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Bélgica x Itália será disputado no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x Itália?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal da Federação Belga de Futebol e pelos canais oficiais de venda da Uefa. A venda geral costuma começar algumas semanas antes da partida, mas os ingressos disponibilizados inicialmente se esgotam rapidamente devido à alta procura em toda a Europa.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção para garantir um lugar antes do início da partida.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Itália?

Nas plataformas oficiais, os ingressos custam a partir de cerca de € 35 para lugares de entrada geral no anel superior, atrás dos gols. Os preços são mais altos nos setores centrais próximos ao campo, conforme a localização e a categoria do assento.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora, com preços a partir de cerca de € 42.

Bélgica x Itália pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica e Itália

A Bélgica chega em fase razoável, com três vitórias nos últimos cinco jogos. Na Copa do Mundo, venceu Estados Unidos, Senegal e Nova Zelândia antes de perder para a Espanha nas quartas de final. Também empatou em 0 a 0 com o Irã na fase de grupos. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu três. A derrota para a Espanha, por um gol de diferença, foi a única no período.

A sequência recente da Itália é diferente. Mancini assume uma equipe que venceu duas, perdeu duas e empatou uma das últimas cinco partidas. As vitórias nos amistosos contra Grécia e Luxemburgo, em junho, trouxeram algum ânimo, mas as derrotas para Noruega e Bósnia e Herzegovina no início do ciclo de eliminatórias mostram por que a reconstrução é necessária. Nesse período, a Itália marcou cinco gols e sofreu seis.

Bélgica x Itália: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções terminou com vitória da Itália por 1 a 0 fora de casa, pela Liga das Nações, em novembro de 2024. No mês anterior, o primeiro confronto entre elas havia terminado empatado em 2 a 2, em Bolonha, resultado que mostrou o equilíbrio entre as equipes nos últimos anos. Nos últimos cinco duelos, disputados pela Liga das Nações e pela Eurocopa, a Itália leva vantagem: venceu três vezes, contra uma vitória da Bélgica e um empate. A seleção italiana sofreu apenas quatro gols nessas cinco partidas.