A Bélgica recebe a França no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na segunda-feira, 28 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta no Stade de France, em Saint-Denis, uma semana depois. As duas partidas fazem parte de uma agenda dura do Grupo A1 da Liga A, que também inclui Itália e Turquia, com o clássico franco-belga sempre tendo um peso extra pela história entre as duas nações.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Bélgica x França, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Bélgica x França pela Liga A da UEFA Nations League?

Bélgica x França acontece no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, com o horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações A - Rodada 2 28 de set. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x França?

Os ingressos para o jogo em Bruxelas são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Associação Real Belga de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer cota restante seja colocada à venda para o público em geral. Os canais oficiais da Federação Francesa de Futebol (FFF), incluindo a venda direta pelo Stade de France, são o equivalente como primeira parada para o jogo de volta em Saint-Denis.

Alguns pontos importantes para saber ao comprar ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Disponibilidade limitada – as listagens oficiais para o jogo em Bruxelas mostram apenas uma pequena fração de ingressos restantes, com a demanda crescendo rapidamente

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Mercado secundário – a StubHub é o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Dado o quão rapidamente o jogo em Bruxelas está lotando, reservar com antecedência é fortemente recomendado para as duas partidas deste clássico.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x França?

Os preços oficiais para o jogo em Bruxelas são definidos pelos canais de venda da Associação Real Belga de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços oficiais da FFF e do Stade de France se aplicam ao jogo em Saint-Denis da mesma forma.

Assentos mais baratos (Bruxelas): a partir de cerca de € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Estádio Rei Balduíno

Assentos de faixa intermediária (Bruxelas): assentos centrais ao longo da linha de meio-campo, por um preço consideravelmente mais alto

Jogo de volta em Saint-Denis: espera-se que os preços no Stade de France sigam linha semelhante, dado o perfil de clássico deste confronto, com a demanda aumentando à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer clássico de alta demanda, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Bélgica x França pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica e França

A Bélgica chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção registrou uma vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos e um triunfo por 3 a 2 contra Senegal, enquanto uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia foi seu resultado mais convincente na sequência. Um empate sem gols com o Irã completou a série de cinco partidas. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses jogos.

Os últimos cinco jogos da França renderam três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo. A seleção também perdeu por 2 a 0 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar, mas vitórias anteriores sobre Marrocos (2 a 0), Paraguai (1 a 0) e Suécia (3 a 0) mostraram sua capacidade de controlar partidas. A França marcou dez gols e sofreu oito nos cinco confrontos.

Bélgica x França: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 2 a 1 para a França, em uma partida da Liga A da UEFA Nations League disputada em Bruxelas em outubro de 2024. Nos últimos cinco encontros, a França venceu quatro vezes, contra uma vitória da Bélgica, com o único triunfo belga vindo em uma semifinal da Copa do Mundo de 2018 que terminou em 1 a 0 para a França no confronto inverso. A França tem sido o lado dominante na história recente entre as duas nações.



