Como comprar ingressos para Bayern de Munique x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bayern de Munique enfrenta o RB Leipzig no sábado, 17 de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, o Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 2 a 0 nas quartas de final da DFB-Pokal. O Bayern de Munique também mostrou forma dominante nos confrontos recentes pela Bundesliga, incluindo vitórias convincentes por 6 a 0 e 5 a 1 sobre o Leipzig.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Bayern de Munique x RB Leipzig pela Bundesliga?

Bayern de Munique x RB Leipzig começa na Allianz Arena, em Munique, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 6 17 de out. de 2026 - 12:30 Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x RB Leipzig pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Bayern de Munique e RB Leipzig pela Bundesliga na Allianz Arena, você tem algumas opções oficiais:

Solicitação oficial no sorteio do FC Bayern: Os ingressos para jogos da Bundesliga com alta demanda são distribuídos por meio de um sistema de sorteio no site oficial do FC Bayern. Sócios do clube têm prioridade nas janelas iniciais de solicitação, que normalmente abrem semanas antes da partida.

Troca oficial de ingressos do FC Bayern: Se a alocação inicial se esgotar, detentores de carnê de temporada e sócios revendem seus ingressos não utilizados por meio do portal oficial de troca de ingressos. Essa plataforma vende ingressos pelo valor de face mais uma taxa de reserva nominal e costuma ficar acessível para não sócios durante a semana do jogo, se ainda houver disponibilidade.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Para garantir lugar, os pacotes oficiais de hospitalidade do FC Bayern e parceiros de viagem autorizados oferecem combos de ingressos para o dia do jogo que incluem acesso a lounge ou hospedagem em hotel.

Mercados secundários: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos revendidos por outros torcedores, embora os preços geralmente sejam mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Bayern de Munique em casa pela Bundesliga na Allianz Arena são divididos em cinco categorias oficiais:

Preços oficiais de face do FC Bayern

Categoria 1 (setores centrais laterais do anel inferior/intermediário): € 80

Categoria 2 (cantos / setores centrais superiores): € 70

Categoria 3 (atrás dos gols / setores laterais superiores): € 50

Categoria 4 (cantos do anel superior / áreas altas atrás do gol): € 40

Categoria 5 (área em pé / Stehplatz): € 15

Descontos e taxas oficiais:

Sócios do FC Bayern recebem um desconto de € 2,50 por ingresso.

Crianças menores de 14 anos, idosos com mais de 65 anos e torcedores com deficiência grave têm direito a 50% de desconto.

As taxas padrão do sistema de reserva variam de € 2 a € 5 por pedido.

Preços no mercado secundário

Como jogos de grande apelo da Bundesliga contra adversários de ponta como o RB Leipzig normalmente se esgotam, os ingressos em plataformas secundárias como a StubHub geralmente começam em € 120 a € 290+, dependendo da demanda e da localização do assento.

Bayern de Munique x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Bayern de Munique e RB Leipzig

O Bayern de Munique venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Schalke 04, fora de casa, pela Bundesliga, enquanto o resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 em casa sobre o VfB Stuttgart na rodada de abertura da Bundesliga. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 12 gols e sofreu um.

Os últimos cinco jogos do RB Leipzig renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou com derrota em casa por 3 a 1 para o Werder Bremen, pela Bundesliga, embora tenha registrado antes disso uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Trier pela DFB-Pokal. O Leipzig marcou 11 gols nesses cinco compromissos, mas sofreu nove, refletindo uma fragilidade defensiva que o time de Kompany vai tentar explorar.

Bayern de Munique x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 15 de agosto de 2026, com vitória do Bayern por 3 a 1. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Bayern venceu quatro vezes e houve um empate, com 17 gols marcados e cinco sofridos. Isso inclui uma goleada por 6 a 0 sobre o Leipzig pela Bundesliga na Allianz Arena em agosto de 2025 e uma vitória fora de casa por 5 a 1 em janeiro de 2026.