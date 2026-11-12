O Bayern de Munique recebe o Paderborn na sexta-feira, 4 de Desember de 2026, na Allianz Arena, em Munique.
No confronto mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2020, na Allianz Arena, o Bayern venceu por 3 a 2 em uma partida surpreendentemente equilibrada e disputada. Historicamente, o Paderborn tem encontrado muita dificuldade para conter o ataque do Bayern, sofrendo mais de um gol em cada um dos confrontos entre as equipes na primeira divisão e ainda em busca de seu primeiro ponto em jogos oficiais contra o clube.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?
Bayern de Munique x Paderborn será disputado na Allianz Arena, em Munique, na sexta-feira, 4 de Desember de 2026.
Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?
Estas são as opções para comprar ingressos para o confronto entre Bayern de Munique e Paderborn pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial e loja de ingressos do FC Bayern de Munique: A principal e mais confiável opção é comprar diretamente pelo portal oficial do clube.
- Portal oficial de ingressos do Paderborn 07: Para os torcedores que viajarão para apoiar o time visitante, os ingressos destinados à torcida visitante geralmente são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do SC Paderborn.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?
Confira os preços estimados dos ingressos para o confronto entre Bayern de Munique e Paderborn pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor em pé / categoria 5: € 15 a € 40.
- Categorias 1 a 4: € 50 a € 80.
- VIP e hospitalidade: € 250 a mais de € 600.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingresso comum / anel superior: € 70 a € 150.
- Anel inferior / lateral do campo: € 160 a mais de € 350.
- VIP e revenda de ingressos premium: € 400 a mais de € 800.
Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayern de Munique e Paderborn
O Bayern de Munique chega a este confronto com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, sem derrotas. Na partida mais recente, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Champions League. Nessa sequência, também derrotou o Freiburg por 3 a 1 na Bundesliga. O Bayern marcou 15 gols e sofreu sete nesses cinco jogos. Os únicos tropeços foram um empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund no campeonato e outro pelo mesmo placar contra o Arsenal na Champions League.
Nos últimos cinco jogos, o Paderborn somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Borussia Monchengladbach na Bundesliga. Nesse período, também venceu o Hamburger SV por 1 a 0 no campeonato. A equipe foi eliminada da Copa da Alemanha pelo VfB Stuttgart, com uma derrota por 1 a 0. O Paderborn marcou três gols e sofreu três nessas cinco partidas.
Bayern de Munique x Paderborn: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em fevereiro de 2020, quando o Bayern de Munique venceu por 3 a 2 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bayern venceu todos, marcou 22 gols e sofreu apenas quatro. O Paderborn ainda não conquistou nenhum ponto contra o Bayern em nenhum desses jogos.