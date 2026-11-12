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Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Paderborn: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bayern de Munique
Paderborn
Bundesliga

Bayern de Munique enfrenta o Paderborn na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Bayern de Munique recebe o Paderborn na sexta-feira, 4 de Desember de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

No confronto mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2020, na Allianz Arena, o Bayern venceu por 3 a 2 em uma partida surpreendentemente equilibrada e disputada. Historicamente, o Paderborn tem encontrado muita dificuldade para conter o ataque do Bayern, sofrendo mais de um gol em cada um dos confrontos entre as equipes na primeira divisão e ainda em busca de seu primeiro ponto em jogos oficiais contra o clube.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?

Bayern de Munique x Paderborn será disputado na Allianz Arena, em Munique, na sexta-feira, 4 de Desember de 2026.

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Bundesliga - Rodada 12
Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o confronto entre Bayern de Munique e Paderborn pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial e loja de ingressos do FC Bayern de Munique: A principal e mais confiável opção é comprar diretamente pelo portal oficial do clube.
  • Portal oficial de ingressos do Paderborn 07: Para os torcedores que viajarão para apoiar o time visitante, os ingressos destinados à torcida visitante geralmente são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do SC Paderborn.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para o confronto entre Bayern de Munique e Paderborn pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé / categoria 5: € 15 a € 40.
  • Categorias 1 a 4: € 50 a € 80.
  • VIP e hospitalidade: € 250 a mais de € 600.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingresso comum / anel superior: € 70 a € 150.
  • Anel inferior / lateral do campo: € 160 a mais de € 350.
  • VIP e revenda de ingressos premium: € 400 a mais de € 800.

Bayern de Munique x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Paderborn

O Bayern de Munique chega a este confronto com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, sem derrotas. Na partida mais recente, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Champions League. Nessa sequência, também derrotou o Freiburg por 3 a 1 na Bundesliga. O Bayern marcou 15 gols e sofreu sete nesses cinco jogos. Os únicos tropeços foram um empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund no campeonato e outro pelo mesmo placar contra o Arsenal na Champions League.

Nos últimos cinco jogos, o Paderborn somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Borussia Monchengladbach na Bundesliga. Nesse período, também venceu o Hamburger SV por 1 a 0 no campeonato. A equipe foi eliminada da Copa da Alemanha pelo VfB Stuttgart, com uma derrota por 1 a 0. O Paderborn marcou três gols e sofreu três nessas cinco partidas.

FCB

FCB - Sequência

SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
ATM
V0-2
M05
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SCP

SCP - Sequência

HSV
V1-0
STU
D0-1
BMG
E0-0
SGE
E2-2
EBS
V4-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayern de Munique x Paderborn: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em fevereiro de 2020, quando o Bayern de Munique venceu por 3 a 2 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bayern venceu todos, marcou 22 gols e sofreu apenas quatro. O Paderborn ainda não conquistou nenhum ponto contra o Bayern em nenhum desses jogos.

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpatePaderborn
5
0
0
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Copa da Alemanha
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
22Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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