Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlim: preços da Copa da Alemanha, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Bayern de Munique recebe o Hertha Berlin na terça-feira, 1º de Desember de 2026, na Allianz Arena, em Munique.
Os confrontos oficiais mais recentes entre os clubes ocorreram na primeira divisão, durante a temporada 2022–23, quando o Bayern venceu por 2 a 0 em Munique. Como o Hertha Berlin atualmente disputa a 2. Bundesliga, os duelos oficiais entre as duas equipes se tornaram raros nos últimos anos.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?
Bayern de Munique x Hertha Berlin será disputado na Allianz Arena, em Munique, na terça-feira, 1º de Desember de 2026.
Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlin pela Copa da Alemanha, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Consulte o site oficial e o portal de ingressos do FC Bayern de Munique para comprar ingressos comuns ou verificar os períodos de venda prioritária exclusivos para sócios.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?
Confira as opções de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlin pela Copa da Alemanha:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 15 a € 80, dependendo da categoria do lugar, como setores em pé ou assentos nos níveis inferior e superior.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assento comum: A partir de cerca de € 50 a € 100 para lugares no nível superior, com preços consideravelmente mais altos para assentos centrais privilegiados ou jogos de alta procura.
Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayern de Munique e Hertha Berlin
O Bayern de Munique registrou três vitórias, um empate e um empate em seus últimos cinco jogos por todas as competições, com 19 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Antes, nessa sequência, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 e venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 1. O empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League foi outro resultado que evidenciou a tendência de deixar pontos pelo caminho apesar de criar muitas chances.
O Hertha Berlin venceu quatro de seus últimos cinco jogos e empatou um, pela segunda divisão e pela Copa da Alemanha. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Kaiserslautern. Também venceu o SSV Jeddeloh por 2 a 0 na copa e o Arminia Bielefeld por 1 a 0 na liga. O empate sem gols com o Holstein Kiel foi o único jogo dessa sequência em que deixou pontos pelo caminho.
Bayern de Munique x Hertha Berlin: retrospecto recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre Bayern de Munique e Hertha Berlin ocorreu em abril de 2023, quando o Bayern venceu por 2 a 0 na Allianz Arena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Bayern venceu quatro vezes e o Hertha, uma. A única vitória do Hertha foi por 2 a 0 em casa, em novembro de 2022, enquanto o Bayern venceu o jogo de volta por 3 a 2 em Berlim, em janeiro de 2022.