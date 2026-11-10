Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa da Alemanha
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoHertha Berlin
Book Bayern Munich vs Hertha Berlin Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlim: preços da Copa da Alemanha, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bayern de Munique
Hertha Berlin
Copa da Alemanha

Bayern de Munique enfrenta o Hertha Berlin pela Copa da Alemanha. Veja como garantir seus ingressos.

O Bayern de Munique recebe o Hertha Berlin na terça-feira, 1º de Desember de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

Os confrontos oficiais mais recentes entre os clubes ocorreram na primeira divisão, durante a temporada 2022–23, quando o Bayern venceu por 2 a 0 em Munique. Como o Hertha Berlin atualmente disputa a 2. Bundesliga, os duelos oficiais entre as duas equipes se tornaram raros nos últimos anos.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?

Bayern de Munique x Hertha Berlin será disputado na Allianz Arena, em Munique, na terça-feira, 1º de Desember de 2026.

crest
Copa da Alemanha - 1/8
Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlin pela Copa da Alemanha, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Consulte o site oficial e o portal de ingressos do FC Bayern de Munique para comprar ingressos comuns ou verificar os períodos de venda prioritária exclusivos para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha?

Confira as opções de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlin pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 15 a € 80, dependendo da categoria do lugar, como setores em pé ou assentos nos níveis inferior e superior.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assento comum: A partir de cerca de € 50 a € 100 para lugares no nível superior, com preços consideravelmente mais altos para assentos centrais privilegiados ou jogos de alta procura.

Bayern de Munique x Hertha Berlin pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Hertha Berlin

O Bayern de Munique registrou três vitórias, um empate e um empate em seus últimos cinco jogos por todas as competições, com 19 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Antes, nessa sequência, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 e venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 1. O empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League foi outro resultado que evidenciou a tendência de deixar pontos pelo caminho apesar de criar muitas chances.

O Hertha Berlin venceu quatro de seus últimos cinco jogos e empatou um, pela segunda divisão e pela Copa da Alemanha. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Kaiserslautern. Também venceu o SSV Jeddeloh por 2 a 0 na copa e o Arminia Bielefeld por 1 a 0 na liga. O empate sem gols com o Holstein Kiel foi o único jogo dessa sequência em que deixou pontos pelo caminho.

FCB

FCB - Sequência

SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
ATM
V0-2
M05
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BSC

BSC - Sequência

HSK
E0-0
ABI
V1-0
JED
V0-2
FCK
V0-3
WOB
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Bayern de Munique x Hertha Berlin: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre Bayern de Munique e Hertha Berlin ocorreu em abril de 2023, quando o Bayern venceu por 2 a 0 na Allianz Arena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Bayern venceu quatro vezes e o Hertha, uma. A única vitória do Hertha foi por 2 a 0 em casa, em novembro de 2022, enquanto o Bayern venceu o jogo de volta por 3 a 2 em Berlim, em janeiro de 2022.

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateHertha Berlin
5
0
0
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
FJ
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
FJ
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
15Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google