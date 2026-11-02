O Bayern de Munique recebe o Colônia na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

Nos confrontos diretos recentes, o Bayern de Munique tem levado ampla vantagem. No último encontro entre as equipes pelo campeonato, venceu o Colônia por 5 a 1. A rivalidade também se estendeu às competições de copa, incluindo um duelo pela Copa da Alemanha em que o Bayern voltou a demonstrar a força de seu ataque.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Colônia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayern de Munique x Colônia pela Bundesliga?

Bayern de Munique x Colônia acontece na Allianz Arena, em Munique, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 10 20 de nov. de 2026 - 14:30 Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Colônia pela Bundesliga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Colônia:

1. Canais oficiais dos clubes

Mercado oficial de ingressos do clube (loja oficial de ingressos do Bayern): A principal opção, e a mais confiável, é o site oficial do Bayern de Munique. Nele, sócios podem comprar ingressos diretamente ou acessar o mercado oficial de revenda (Zweitmarkt), no qual os ingressos são revendidos pelo valor original.

A principal opção, e a mais confiável, é o site oficial do Bayern de Munique. Nele, sócios podem comprar ingressos diretamente ou acessar o mercado oficial de revenda (Zweitmarkt), no qual os ingressos são revendidos pelo valor original. Canais oficiais do Colônia: Sócios e titulares de ingressos para a temporada do Colônia costumam ter acesso a uma cota de ingressos para a torcida visitante diretamente pelo portal de venda do clube para jogos na Allianz Arena.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Colônia pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Bayern de Munique e Colônia, divididos entre as opções oficiais dos clubes e os mercados de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos da categoria 1: € 80 pelo ingresso inteiro, com vista privilegiada nas laterais do campo.

€ 80 pelo ingresso inteiro, com vista privilegiada nas laterais do campo. Assentos da categoria 2: € 70 pelo ingresso inteiro, em áreas centrais do anel superior ou nos cantos do anel inferior.

€ 70 pelo ingresso inteiro, em áreas centrais do anel superior ou nos cantos do anel inferior. Assentos da categoria 3: € 50 pelo ingresso inteiro, em setores comuns do anel superior.

€ 50 pelo ingresso inteiro, em setores comuns do anel superior. Assentos da categoria 4: € 40 pelo ingresso inteiro, em setores mais afastados dos anéis superiores.

€ 40 pelo ingresso inteiro, em setores mais afastados dos anéis superiores. Categoria 5 / setores em pé (Südkurve): preço fixo de € 15 para os setores em pé, a opção mais acessível do estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Revenda para o anel superior / ingressos comuns: A partir de cerca de € 130 a € 145 para setores nos cantos do anel superior ou atrás dos gols.

A partir de cerca de para setores nos cantos do anel superior ou atrás dos gols. Revenda para o anel intermediário & laterais do campo: Em geral, de € 160 a € 220 ou mais , dependendo do anel e da demanda pelo setor.

Em geral, de , dependendo do anel e da demanda pelo setor. Pacotes VIP & de hospitalidade: A partir de aproximadamente € 950 a € 1.150 ou mais, com assentos premium acolchoados, acesso a lounges e serviços de hospitalidade no dia do jogo.

Bayern de Munique x Colônia pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Colônia

O Bayern de Munique chega ao confronto em boa fase nas competições nacionais, com três vitórias nos últimos cinco jogos por todas as competições e nenhuma derrota. Na partida mais recente, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga, resultado que mostrou a eficiência de seu ataque. Nesses cinco jogos, o Bayern marcou 19 gols e sofreu sete, embora os empates consecutivos com o Viking na Champions League e o Augsburg na Bundesliga, antes dessa vitória, mostrem que a equipe também deixa pontos pelo caminho. A vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, em outro momento dessa sequência, reforça sua capacidade de conseguir grandes resultados em casa. O Colônia tem encontrado mais dificuldade para manter uma boa sequência: venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais e perdeu dois. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hamburgo nesse período. A vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach foi a única da sequência, completada por dois empates.

Bayern de Munique x Colônia: retrospecto recente dos confrontos diretos

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2026, quando o Bayern venceu por 5 a 1 na Allianz Arena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco encontros, o Bayern venceu quatro vezes, enquanto o Colônia não ganhou nenhuma; houve ainda um empate. Essa sequência inclui uma vitória do Bayern por 4 a 1 na Copa da Alemanha, em outubro de 2025, e um triunfo da equipe de Munique por 3 a 1 no estádio do Colônia, em janeiro de 2026, resultados que apontam para o domínio constante do Bayern nesse confronto.