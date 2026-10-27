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Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Borussia Dortmund: veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga, informações sobre o Der Klassiker e mais

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Bayern de Munique enfrenta o Borussia Dortmund na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

A expectativa toma conta da Alemanha e da Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no ‘Der Klassiker’, seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.

É um jogo que você não vai querer perder: compre hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.

O duelo ganhou grande importância porque os dois estão entre os clubes de maior sucesso da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. Bayern e BVB começaram bem a temporada e ocupam as duas primeiras posições da tabela, com campanhas idênticas (5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota).

Se você nunca foi à icônica Allianz Arena, em Munique, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre os ingressos para o ‘Der Klassiker’, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

Quando é o próximo Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

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Bundesliga - Rodada 8
Allianz Arena

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique em casa são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube. O grande número de sócios-torcedores e a procura por ingressos de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após a abertura das vendas.

Se você não conseguir comprar na venda inicial, a StubHub é uma opção caso os ingressos disponíveis no site oficial tenham se esgotado.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais definidos pelo Bayern de Munique para jogos comuns da Bundesliga em casa começam em € 15 nos setores em pé e chegam a € 80 nos setores de assentos da categoria mais alta.

Em plataformas de revenda como a StubHub, as opções mais baratas em setores de assentos comuns começam em aproximadamente € 120, com preços que variam conforme a localização do assento e a demanda.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi na Supercopa da Alemanha, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou dez gols nesses cinco jogos, e o Dortmund, sete.

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5
FCB

FCB - Sequência

VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
Gol marcado (sofrido)
20/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BVB

BVB - Sequência

BOD
D1-0
FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
7520256+1917
V
V
E
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
E
E
V
V
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
D
D
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
E
5
LeipzigLeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
V
E
E
V
E
7
MainzMainzM05
73131613+310
D
V
D
V
D
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
D
V
D
E
D
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
E
D
E
D
E
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
E
D
V
D
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
15
StuttgartStuttgartSTU
72051013-36
D
D
V
D
D
16
SchalkeSchalkeS04
713347-36
E
D
D
E
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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