Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Borussia Dortmund: veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga, informações sobre o Der Klassiker e mais

A expectativa toma conta da Alemanha e da Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no ‘Der Klassiker’, seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.

É um jogo que você não vai querer perder: compre hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.

O duelo ganhou grande importância porque os dois estão entre os clubes de maior sucesso da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. Bayern e BVB começaram bem a temporada e ocupam as duas primeiras posições da tabela, com campanhas idênticas (5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota).

Se você nunca foi à icônica Allianz Arena, em Munique, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre os ingressos para o ‘Der Klassiker’, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

Quando é o próximo Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 13:30 Allianz Arena

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique em casa são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube. O grande número de sócios-torcedores e a procura por ingressos de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após a abertura das vendas.

Se você não conseguir comprar na venda inicial, a StubHub é uma opção caso os ingressos disponíveis no site oficial tenham se esgotado.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais definidos pelo Bayern de Munique para jogos comuns da Bundesliga em casa começam em € 15 nos setores em pé e chegam a € 80 nos setores de assentos da categoria mais alta.

Em plataformas de revenda como a StubHub, as opções mais baratas em setores de assentos comuns começam em aproximadamente € 120, com preços que variam conforme a localização do assento e a demanda.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi na Supercopa da Alemanha, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou dez gols nesses cinco jogos, e o Dortmund, sete.