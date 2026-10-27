Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Borussia Dortmund: veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga, informações sobre o Der Klassiker e mais

A expectativa toma conta da Alemanha e da Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no ‘Der Klassiker’, seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.
É um jogo que você não vai querer perder: compre hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.
O duelo ganhou grande importância porque os dois estão entre os clubes de maior sucesso da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. Bayern e BVB começaram bem a temporada e ocupam as duas primeiras posições da tabela, com campanhas idênticas (5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota).
Se você nunca foi à icônica Allianz Arena, em Munique, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre os ingressos para o ‘Der Klassiker’, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.
Quando é o próximo Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga?
Onde comprar ingressos para o Der Klassiker
Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique em casa são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube. O grande número de sócios-torcedores e a procura por ingressos de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após a abertura das vendas.
Se você não conseguir comprar na venda inicial, a StubHub é uma opção caso os ingressos disponíveis no site oficial tenham se esgotado.
Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?
Os preços oficiais definidos pelo Bayern de Munique para jogos comuns da Bundesliga em casa começam em € 15 nos setores em pé e chegam a € 80 nos setores de assentos da categoria mais alta.
Em plataformas de revenda como a StubHub, as opções mais baratas em setores de assentos comuns começam em aproximadamente € 120, com preços que variam conforme a localização do assento e a demanda.
Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes foi na Supercopa da Alemanha, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou dez gols nesses cinco jogos, e o Dortmund, sete.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|5
|2
|0
|25
|6
|+19
|17
V
V
E
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|+8
|17
V
E
E
V
V
|3
|7
|4
|1
|2
|16
|9
|+7
|13
D
D
V
E
V
|4
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|+4
|13
D
V
V
V
E
|5
|7
|4
|0
|3
|20
|11
|+9
|12
V
D
V
D
V
|6
|7
|3
|3
|1
|15
|14
|+1
|12
V
E
E
V
E
|7
|7
|3
|1
|3
|16
|13
|+3
|10
D
V
D
V
D
|8
|7
|3
|1
|3
|12
|15
|-3
|10
D
V
D
E
D
|9
|7
|2
|3
|2
|17
|13
|+4
|9
E
D
E
D
E
|10
|7
|3
|0
|4
|14
|14
|0
|9
V
V
D
D
V
|11
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
D
V
V
V
D
|12
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
E
D
V
D
E
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
V
E
D
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
D
V
D
E
V
|15
|7
|2
|0
|5
|10
|13
|-3
|6
D
D
V
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|4
|7
|-3
|6
E
D
D
E
V
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
E
E
V
D
D
|18
|7
|1
|0
|6
|11
|22
|-11
|3
V
D
D
D
D