Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Der Klassiker entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é a principal rivalidade do futebol alemão. Disputado na mundialmente famosa Allianz Arena, em Munique, o confronto reúne dois dos clubes mais vitoriosos da Europa na disputa pela hegemonia nacional. Os torcedores podem esperar futebol de alto nível, muita intensidade e uma atmosfera inesquecível no dia do jogo.
GOAL traz todos os detalhes sobre a data e o horário da partida, os preços e como comprar seus ingressos hoje.
Quando começa Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga?
Onde comprar ingressos para o Der Klassiker?
Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique em casa são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube. O grande número de sócios dos clubes de torcedores e a demanda por carnês de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após serem disponibilizados.
Se você não conseguir ingressos na venda inicial, a StubHubé uma alternativa caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.
Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?
Os preços oficiais definidos pelo Bayern de Munique para jogos comuns da Bundesliga em casa começam em € 15 nos setores em pé e chegam a € 80 nos setores de assentos da categoria mais alta.
Em plataformas de revenda como a StubHub, os ingressos mais baratos para assentos comuns custam a partir de aproximadamente € 120, com variações de preço conforme a localização do assento e a demanda.
Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayern de Munique e Borussia Dortmund
O Bayern de Munique venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e empatou apenas uma vez, contra o Schalke 04, pela Bundesliga. Na partida mais recente, goleou o Union Berlin por 7 a 0. Nesse período, também venceu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, o Bayern marcou 13 gols e não sofreu nenhum nas duas partidas mais recentes.
O Borussia Dortmund vive uma fase perfeita, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o VfB Stuttgart. Nessa sequência, também venceu o Villarreal por 3 a 2 na Champions League. O Dortmund marcou 14 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas cinco.
Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund venceu uma vez. O Bayern marcou dez gols nesses cinco jogos, e o Dortmund, sete.