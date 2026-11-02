Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Bayer Leverkusen recebe o SC Paderborn no sábado, 21 de novembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
O confronto oficial mais recente entre as equipes foi um duelo emocionante pela segunda fase da Copa da Alemanha, em 29 de outubro de 2025, quando o Leverkusen passou por um susto antes de vencer o Paderborn por 4 a 2 na prorrogação. Antes daquela partida pela copa, os encontros entre os clubes remontavam, em sua maioria, às campanhas anteriores do Leverkusen na primeira divisão contra o Paderborn, com jogos de muitos gols, como a vitória por 4 a 1 do Leverkusen em janeiro de 2020.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x SC Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?
Bayer Leverkusen x SC Paderborn acontece na BayArena, em Leverkusen, no sábado, 21 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?
Estas são as opções e os canais normalmente disponíveis para comprar ingressos para um jogo do Bayer Leverkusen contra o SC Paderborn na BayArena, pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Bayer Leverkusen é a opção principal e mais segura. Sócios e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de acesso antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
- Setor visitante pelo Paderborn: Os torcedores visitantes normalmente precisam adquirir seus ingressos pelo departamento oficial de venda de ingressos do SC Paderborn 07, responsável pela cota destinada à torcida visitante na BayArena.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais dos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?
Confira os preços estimados dos ingressos, em euros, para o próximo jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e SC Paderborn na BayArena, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para setores em pé / para torcedores (categoria 5): Custam oficialmente cerca de € 15 a € 20 nos setores convencionais em pé atrás dos gols.
- Assentos comuns (categorias 3 e 4): Geralmente custam entre € 40 e € 50 para lugares nos níveis superiores e nos cantos do estádio.
- Assentos premium (categorias 1 e 2): Normalmente custam de € 70 a € 80 para lugares com visão central ao longo das laterais do campo.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências exclusivas em dia de jogo oferecidas diretamente pelo clube normalmente começam em cerca de € 250+ por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda de ingressos comuns: Os ingressos convencionais geralmente começam em cerca de € 42 a € 50 para os níveis superiores ou lugares com visão restrita, dependendo da demanda no momento.
- Revenda de assentos intermediários: Os setores com melhor visão ao longo das laterais geralmente custam entre € 90 e € 130.
- Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade de alto padrão ou lugares em setores premium podem custar de € 220 a mais de € 350, dependendo da categoria exata e da disponibilidade na plataforma.
Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Bayer Leverkusen x Paderborn: momento das equipes
O Bayer Leverkusen venceu seus últimos cinco jogos oficiais, o que faz da equipe uma das mais consistentes da divisão antes deste confronto. Na partida mais recente, venceu o SC Freiburg por 2 a 1 pela Bundesliga. Também goleou o Lech Poznan por 4 a 0 fora de casa pela Liga Europa. Antes, bateu o Mainz 05 por 4 a 3 e o RB Leipzig por 2 a 0 na Bundesliga, além de vencer o NK Celje por 2 a 0 em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu seis.
O Paderborn soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Werder Bremen fora de casa, enquanto a vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim, pela Bundesliga, foi seu melhor resultado no período. A sequência também inclui uma derrota por 2 a 0 para o VfB Stuttgart e outra por 3 a 0 para o Borussia Dortmund. O Paderborn marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Bayer Leverkusen x Paderborn: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes foi pela Copa da Alemanha, em 29 de outubro de 2025, quando o Paderborn recebeu o Leverkusen e perdeu por 4 a 2. Antes disso, o Leverkusen venceu o Paderborn por 3 a 1 na Copa da Alemanha, em dezembro de 2023, e também ganhou por 4 a 1 em uma partida da Bundesliga disputada em Paderborn, em janeiro de 2020. Nos últimos cinco encontros registrados, o Leverkusen venceu quatro vezes e o Paderborn, uma: por 2 a 1 em um amistoso em julho de 2023.