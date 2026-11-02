Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Bayer Leverkusen recebe o SC Paderborn no sábado, 21 de novembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O confronto oficial mais recente entre as equipes foi um duelo emocionante pela segunda fase da Copa da Alemanha, em 29 de outubro de 2025, quando o Leverkusen passou por um susto antes de vencer o Paderborn por 4 a 2 na prorrogação. Antes daquela partida pela copa, os encontros entre os clubes remontavam, em sua maioria, às campanhas anteriores do Leverkusen na primeira divisão contra o Paderborn, com jogos de muitos gols, como a vitória por 4 a 1 do Leverkusen em janeiro de 2020.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x SC Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?

Bayer Leverkusen x SC Paderborn acontece na BayArena, em Leverkusen, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?

Estas são as opções e os canais normalmente disponíveis para comprar ingressos para um jogo do Bayer Leverkusen contra o SC Paderborn na BayArena, pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Bayer Leverkusen é a opção principal e mais segura. Sócios e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de acesso antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Bayer Leverkusen é a opção principal e mais segura. Sócios e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de acesso antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral. Setor visitante pelo Paderborn: Os torcedores visitantes normalmente precisam adquirir seus ingressos pelo departamento oficial de venda de ingressos do SC Paderborn 07, responsável pela cota destinada à torcida visitante na BayArena.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais dos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos, em euros, para o próximo jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e SC Paderborn na BayArena, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé / para torcedores (categoria 5): Custam oficialmente cerca de € 15 a € 20 nos setores convencionais em pé atrás dos gols.

Custam oficialmente cerca de nos setores convencionais em pé atrás dos gols. Assentos comuns (categorias 3 e 4): Geralmente custam entre € 40 e € 50 para lugares nos níveis superiores e nos cantos do estádio.

Geralmente custam entre para lugares nos níveis superiores e nos cantos do estádio. Assentos premium (categorias 1 e 2): Normalmente custam de € 70 a € 80 para lugares com visão central ao longo das laterais do campo.

Normalmente custam de para lugares com visão central ao longo das laterais do campo. Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências exclusivas em dia de jogo oferecidas diretamente pelo clube normalmente começam em cerca de € 250+ por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os ingressos convencionais geralmente começam em cerca de € 42 a € 50 para os níveis superiores ou lugares com visão restrita, dependendo da demanda no momento.

Os ingressos convencionais geralmente começam em cerca de para os níveis superiores ou lugares com visão restrita, dependendo da demanda no momento. Revenda de assentos intermediários: Os setores com melhor visão ao longo das laterais geralmente custam entre € 90 e € 130 .

Os setores com melhor visão ao longo das laterais geralmente custam entre . Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade de alto padrão ou lugares em setores premium podem custar de € 220 a mais de € 350, dependendo da categoria exata e da disponibilidade na plataforma.

Bayer Leverkusen x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayer Leverkusen x Paderborn: momento das equipes

O Bayer Leverkusen venceu seus últimos cinco jogos oficiais, o que faz da equipe uma das mais consistentes da divisão antes deste confronto. Na partida mais recente, venceu o SC Freiburg por 2 a 1 pela Bundesliga. Também goleou o Lech Poznan por 4 a 0 fora de casa pela Liga Europa. Antes, bateu o Mainz 05 por 4 a 3 e o RB Leipzig por 2 a 0 na Bundesliga, além de vencer o NK Celje por 2 a 0 em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu seis.

O Paderborn soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Werder Bremen fora de casa, enquanto a vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim, pela Bundesliga, foi seu melhor resultado no período. A sequência também inclui uma derrota por 2 a 0 para o VfB Stuttgart e outra por 3 a 0 para o Borussia Dortmund. O Paderborn marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Bayer Leverkusen x Paderborn: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi pela Copa da Alemanha, em 29 de outubro de 2025, quando o Paderborn recebeu o Leverkusen e perdeu por 4 a 2. Antes disso, o Leverkusen venceu o Paderborn por 3 a 1 na Copa da Alemanha, em dezembro de 2023, e também ganhou por 4 a 1 em uma partida da Bundesliga disputada em Paderborn, em janeiro de 2020. Nos últimos cinco encontros registrados, o Leverkusen venceu quatro vezes e o Paderborn, uma: por 2 a 1 em um amistoso em julho de 2023.