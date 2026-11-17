O Bayer Leverkusen recebe o Besiktas na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O único confronto anterior aconteceu em dezembro de 2006, pela Liga Europa da UEFA, quando o Leverkusen venceu por 2 a 1 em casa. Os clubes voltam a se enfrentar na fase de liga da Liga Europa da UEFA de 2026–27, em busca de pontos importantes na parte intermediária da tabela.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x Besiktas, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Bayer Leverkusen x Besiktas pela Liga Europa?

Bayer Leverkusen x Besiktas acontece na BayArena, em Leverkusen, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Besiktas pela Liga Europa?

Confira as opções de compra de ingressos para o confronto entre Bayer Leverkusen e Besiktas pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Bayer 04 Leverkusen continua sendo a opção mais confiável para obter ingressos destinados à torcida mandante nas categorias autorizadas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Liga Europa quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Besiktas pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Bayer Leverkusen x Besiktas pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para setores em pé ou destinados à torcida: Custam cerca de € 15 a € 20 .

Custam cerca de . Assentos comuns (categorias 3 e 4): Geralmente custam entre € 40 e € 50 .

Geralmente custam entre . Assentos premium (categorias 1 e 2): Geralmente custam de € 70 a € 80 .

Geralmente custam de . Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em cerca de € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos para setores inferiores ou destinados à torcida: Geralmente começam em cerca de € 115 a € 145 .

Geralmente começam em cerca de . Revenda de assentos em setores intermediários: Costumam custar entre € 150 e € 250.

Costumam custar entre Revenda de ingressos premium e VIP: Podem custar de € 250 a mais de € 500.

Bayer Leverkusen x Besiktas pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayer Leverkusen e Besiktas

O Bayer Leverkusen soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o FC Koeln, pela Bundesliga, após uma derrota por 1 a 0 em casa para o Marseille, pela Liga Europa. O Leverkusen também sofreu uma derrota por 4 a 2 para o VfB Stuttgart e perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim em outubro. Nesses cinco jogos, marcou 11 gols e sofreu 10.

O Besiktas venceu dois, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genclerbirligi, pela Super Lig. Antes disso, em seu jogo anterior por uma competição europeia, perdeu por 3 a 2 para o Celtic, pela Liga Europa. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Kasimpasa e com o Crystal Palace nesse período. O Besiktas marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Bayer Leverkusen x Besiktas: histórico recente do confronto

O único encontro registrado entre as equipes nos dados disponíveis aconteceu em 14 de dezembro de 2006, pela Liga Europa da UEFA, quando o Bayer Leverkusen venceu o Besiktas por 2 a 1 em casa. Esse é o único confronto direto registrado, com vitória do Leverkusen.