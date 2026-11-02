O Barcelona recebe o Villarreal no domingo, 22 de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

No encontro mais recente entre as equipes pela La Liga, em fevereiro de 2026, o Barcelona venceu o Submarino Amarelo por 4 a 1 no Spotify Camp Nou. Antes disso, em dezembro de 2025, o Barcelona também havia vencido o Villarreal fora de casa, por 2 a 0, sem sofrer gols.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Barcelona x Villarreal acontece no domingo, 22 de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Villarreal pela La Liga, você pode recorrer a algumas opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do FC Barcelona: A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos autênticos é pelo portal oficial de ingressos do Barcelona, onde sócios e o público em geral podem comprar lugares para os jogos no Spotify Camp Nou.

A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos autênticos é pelo portal oficial de ingressos do Barcelona, onde sócios e o público em geral podem comprar lugares para os jogos no Spotify Camp Nou. Venda oficial de ingressos do Villarreal CF: Se você procura ingressos para o setor visitante ou quer se sentar na área reservada à torcida visitante, pode consultar os canais oficiais do Villarreal para verificar os ingressos destinados a esse setor.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Confira os preços dos ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 3 (arquibancadas superiores / atrás dos gols): A partir de cerca de € 180

A partir de cerca de Categoria 2 (escanteios / vista intermediária): Cerca de € 190

Cerca de Categoria 1 (laterais / melhores vistas nos setores inferiores): Cerca de € 225

Cerca de Opções VIP e de hospitalidade: Em geral, a partir de € 400, dependendo do lounge específico e dos benefícios do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares atrás dos gols e nos cantos superiores: De aproximadamente € 185 a € 290 , dependendo da disponibilidade em cada fileira.

De aproximadamente , dependendo da disponibilidade em cada fileira. Lugares nas laterais do campo: De aproximadamente € 300 a € 380 .

De aproximadamente . Lugares na tribuna principal: De aproximadamente € 360 a € 450 .

De aproximadamente . Pacotes VIP de revenda: Frequentemente acima de € 800 por lugares centrais muito disputados.

Barcelona x Villarreal pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Villarreal

O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi para o PSG na Champions League, por 4 a 2. Antes disso, venceu o Real Betis fora de casa por 2 a 5 e o Galatasaray por 1 a 4 em competição europeia. Os outros dois resultados da sequência, uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em casa e outra por 1 a 3 sobre o Sevilla fora, reforçam sua regularidade no campeonato nacional. Nesses cinco jogos, o Barcelona marcou 15 gols e sofreu nove, embora a derrota para o PSG pese nos números defensivos.

Nos últimos cinco jogos, o Villarreal teve uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Liverpool na Champions League. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Elche pela La Liga. Sua única vitória na sequência foi sobre o SSC Napoli em competição europeia, por 3 a 1. O time também perdeu por 1 a 0 para o Real Madrid no campeonato. Ao longo dos cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu nove.

Barcelona x Villarreal: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Barcelona em casa por 4 a 1, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três vezes e o Villarreal, duas. O visitante saiu vitorioso em dois desses jogos. No total, o Barcelona marcou 15 gols e o Villarreal, 11, nesses cinco encontros, o que reflete o caráter ofensivo dos confrontos recentes entre os clubes.