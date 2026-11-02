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Como comprar ingressos para Barcelona x Villarreal: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Barcelona enfrenta o Villarreal no Campeonato Espanhol. Veja como garantir seus ingressos

O Barcelona recebe o Villarreal no domingo, 22 de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

No encontro mais recente entre as equipes pela La Liga, em fevereiro de 2026, o Barcelona venceu o Submarino Amarelo por 4 a 1 no Spotify Camp Nou. Antes disso, em dezembro de 2025, o Barcelona também havia vencido o Villarreal fora de casa, por 2 a 0, sem sofrer gols.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Barcelona x Villarreal acontece no domingo, 22 de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

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La Liga - Rodada 13
Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Villarreal pela La Liga, você pode recorrer a algumas opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do FC Barcelona: A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos autênticos é pelo portal oficial de ingressos do Barcelona, onde sócios e o público em geral podem comprar lugares para os jogos no Spotify Camp Nou.
  • Venda oficial de ingressos do Villarreal CF: Se você procura ingressos para o setor visitante ou quer se sentar na área reservada à torcida visitante, pode consultar os canais oficiais do Villarreal para verificar os ingressos destinados a esse setor.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga?

Confira os preços dos ingressos para Barcelona x Villarreal pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Categoria 3 (arquibancadas superiores / atrás dos gols): A partir de cerca de € 180
  • Categoria 2 (escanteios / vista intermediária): Cerca de € 190
  • Categoria 1 (laterais / melhores vistas nos setores inferiores): Cerca de € 225
  • Opções VIP e de hospitalidade: Em geral, a partir de € 400, dependendo do lounge específico e dos benefícios do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Lugares atrás dos gols e nos cantos superiores: De aproximadamente € 185 a € 290, dependendo da disponibilidade em cada fileira.
  • Lugares nas laterais do campo: De aproximadamente € 300 a € 380.
  • Lugares na tribuna principal: De aproximadamente € 360 a € 450.
  • Pacotes VIP de revenda: Frequentemente acima de € 800 por lugares centrais muito disputados.

Barcelona x Villarreal pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Villarreal

O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi para o PSG na Champions League, por 4 a 2. Antes disso, venceu o Real Betis fora de casa por 2 a 5 e o Galatasaray por 1 a 4 em competição europeia. Os outros dois resultados da sequência, uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em casa e outra por 1 a 3 sobre o Sevilla fora, reforçam sua regularidade no campeonato nacional. Nesses cinco jogos, o Barcelona marcou 15 gols e sofreu nove, embora a derrota para o PSG pese nos números defensivos.

Nos últimos cinco jogos, o Villarreal teve uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Liverpool na Champions League. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Elche pela La Liga. Sua única vitória na sequência foi sobre o SSC Napoli em competição europeia, por 3 a 1. O time também perdeu por 1 a 0 para o Real Madrid no campeonato. Ao longo dos cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu nove.

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
VIL

VIL - Sequência

ELC
E0-0
LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Barcelona x Villarreal: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Barcelona em casa por 4 a 1, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três vezes e o Villarreal, duas. O visitante saiu vitorioso em dois desses jogos. No total, o Barcelona marcou 15 gols e o Villarreal, 11, nesses cinco encontros, o que reflete o caráter ofensivo dos confrontos recentes entre os clubes.

Confrontos

BarcelonaEmpateVillarreal
3
0
2
La Liga
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Barcelona
BAR
4
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Villarreal
VIL
1
FJ
La Liga
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Villarreal
VIL
0
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Barcelona
BAR
2
FJ
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BAR
2
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Villarreal
VIL
3
FJ
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Villarreal
VIL
1
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Barcelona
BAR
5
FJ
La Liga
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Barcelona
BAR
3
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Villarreal
VIL
5
FJ
16Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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