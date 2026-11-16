O Barcelona recebe o Manchester City na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

Os dois clubes já se enfrentaram diversas vezes em partidas oficiais, com destaque para a fase de grupos da UEFA Champions League de 2016-17. Na ocasião, o Manchester City venceu por 3 a 1 em casa, antes de o Barcelona responder com uma vitória convincente por 4 a 0 no Camp Nou. Além dos confrontos oficiais em competições europeias, as equipes também disputaram amistosos de destaque nos últimos anos, com empates movimentados, incluindo um 2 a 2 em julho de 2024 e um 3 a 3 em agosto de 2022.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Barcelona x Manchester City acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Manchester City pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos pelo clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube é a forma mais segura e direta de garantir lugares autorizados no Spotify Camp Nou.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Champions League quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns para o jogo: Geralmente custam entre 120 € e 250 € ou mais .

Geralmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de 450 € ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anúncios comuns de revenda: Começam em aproximadamente 200 € a 470 € .

Começam em aproximadamente . Faixa de preços de revenda e do mercado premium: Fica, em média, entre 750 € e 1.050 €.

Barcelona x Manchester City pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Manchester City

O Barcelona soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 fora de casa, pela LaLiga, com os dois gols marcados por Fermin Lopez. Antes disso, goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1 e derrotou o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League. Sua única derrota foi para o Real Madrid, por 2 a 1, na LaLiga. O Barcelona marcou 14 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O Manchester City venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas, além de empatar uma pela Carabao Cup. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, pela Premier League. Antes disso, venceu o RB Leipzig por 3 a 2 fora de casa na Champions League. O City sofreu gols em quatro de seus últimos cinco jogos e acumula derrotas consecutivas na Premier League para Aston Villa, Brighton e, agora, Forest, uma queda significativa após vencer as sete primeiras partidas no campeonato.

Barcelona x Manchester City: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso que terminou em 2 a 2 em julho de 2024. Antes disso, as equipes empataram por 3 a 3 em um amistoso em agosto de 2022. O último confronto oficial ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2016-17, quando o Manchester City venceu por 3 a 1 em casa, antes de o Barcelona ganhar o jogo de volta por 4 a 0 no Camp Nou. Nos cinco encontros mais recentes registrados, nenhum dos lados estabeleceu uma vantagem dominante no confronto direto.