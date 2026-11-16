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Como comprar ingressos para Barcelona x Manchester City: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Barcelona e Manchester City se enfrentam na Champions League. Saiba como garantir seus ingressos

O Barcelona recebe o Manchester City na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

Os dois clubes já se enfrentaram diversas vezes em partidas oficiais, com destaque para a fase de grupos da UEFA Champions League de 2016-17. Na ocasião, o Manchester City venceu por 3 a 1 em casa, antes de o Barcelona responder com uma vitória convincente por 4 a 0 no Camp Nou. Além dos confrontos oficiais em competições europeias, as equipes também disputaram amistosos de destaque nos últimos anos, com empates movimentados, incluindo um 2 a 2 em julho de 2024 e um 3 a 3 em agosto de 2022.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Barcelona x Manchester City acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

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Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Manchester City pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos pelo clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube é a forma mais segura e direta de garantir lugares autorizados no Spotify Camp Nou.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Champions League quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Barcelona x Manchester City pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns para o jogo: Geralmente custam entre 120 € e 250 € ou mais.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de 450 € ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anúncios comuns de revenda: Começam em aproximadamente 200 € a 470 €.
  • Faixa de preços de revenda e do mercado premium: Fica, em média, entre 750 € e 1.050 €.

Barcelona x Manchester City pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Manchester City

O Barcelona soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 fora de casa, pela LaLiga, com os dois gols marcados por Fermin Lopez. Antes disso, goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1 e derrotou o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League. Sua única derrota foi para o Real Madrid, por 2 a 1, na LaLiga. O Barcelona marcou 14 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O Manchester City venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas, além de empatar uma pela Carabao Cup. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, pela Premier League. Antes disso, venceu o RB Leipzig por 3 a 2 fora de casa na Champions League. O City sofreu gols em quatro de seus últimos cinco jogos e acumula derrotas consecutivas na Premier League para Aston Villa, Brighton e, agora, Forest, uma queda significativa após vencer as sete primeiras partidas no campeonato.

BAR

BAR - Sequência

PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
AVL
V3-0
ATM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MCI

MCI - Sequência

AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
RBL
V2-3
NFO
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Barcelona x Manchester City: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso que terminou em 2 a 2 em julho de 2024. Antes disso, as equipes empataram por 3 a 3 em um amistoso em agosto de 2022. O último confronto oficial ocorreu na fase de grupos da Champions League de 2016-17, quando o Manchester City venceu por 3 a 1 em casa, antes de o Barcelona ganhar o jogo de volta por 4 a 0 no Camp Nou. Nos cinco encontros mais recentes registrados, nenhum dos lados estabeleceu uma vantagem dominante no confronto direto.

Confrontos

BarcelonaEmpateManchester City
3
1
1
Amistosos de clubes
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Amistosos de clubes
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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