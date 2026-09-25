Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Barcelona enfrenta o Getafe no domingo, 11 de outubro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.
Em casa, a vantagem do Barcelona é particularmente evidente, já que não sofreu nenhuma derrota na liga para o Getafe no Camp Nou. Nos últimos tempos, o Getafe frequentemente tenta frustrar o gigante catalão com esquemas defensivos mais recuados, o que levou a vários empates com poucos gols nas últimas temporadas.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Barcelona x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Barcelona x Getafe pela LaLiga?
Barcelona x Getafe acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, no domingo, 11 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?
Veja como comprar ingressos para FC Barcelona x Getafe por meio das vendas primárias para mandantes, da carga destinada ao setor visitante e de plataformas do mercado secundário:
1. Mercado primário (torcedores mandantes)
- Site oficial do FC Barcelona: os ingressos padrão para o setor mandante são vendidos diretamente pela loja online oficial do clube. Os sócios do clube (socios) têm acesso antecipado antes de os assentos restantes serem disponibilizados ao público em geral.
- Hospitality oficial e agências autorizadas: as agências oferecem pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, incluindo assentos em camarotes VIP, acesso a lounges e lugares garantidos lado a lado.
2. Setor dos torcedores visitantes
- Carga oficial do Getafe CF: se você quiser sentar no setor da torcida visitante (Zona Visitante), os ingressos são administrados diretamente pelo Getafe CF, e não pelo FC Barcelona.
- Sócios e torcidas organizadas do Getafe: os ingressos para visitantes normalmente são destinados aos detentores oficiais de carnê de temporada do Getafe (abonados) ou a grupos de torcedores registrados (peñas). Fique de olho no site oficial do Getafe CF ou nos canais sociais do clube mais perto da data da partida para anúncios oficiais sobre a carga destinada aos visitantes.
Quanto custam os ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para FC Barcelona x Getafe CF na LaLiga variam dependendo de você comprá-los diretamente pelo valor de face ou por meio de vendedores do mercado secundário, assim como da área do estádio em que o assento está localizado:
- Ingressos oficiais pelo valor de face (mercado primário): os ingressos padrão para adultos no dia do jogo comprados diretamente pelo FC Barcelona geralmente começam em torno de € 40 a € 70 para assentos no anel superior atrás do gol (Gol), em torno de € 70 a € 110 para assentos com visão lateral (Lateral) e chegam a € 120 a € 180+ para assentos na arquibancada principal (Tribuna). Os sócios oficiais do clube (socios) recebem desconto sobre esses valores de face.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: experiências premium no dia do jogo, que incluem assentos em camarotes VIP, catering e acesso a lounges, geralmente variam de € 350 a € 850+ por pessoa.
Barcelona x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Barcelona e Getafe
O Barcelona venceu cada uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, o que faz da equipe uma das mais em forma da Europa neste estágio da temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Valencia na LaLiga, e também venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2 e o Elche por 5 a 0 durante essa sequência. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 19 gols e sofreu quatro. A produção ofensiva tem sido excepcional, com a equipe de Flick ainda sem perder um jogo em qualquer competição nesta temporada.
Os últimos cinco jogos do Getafe mostram uma vitória, um empate e três derrotas em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo na LaLiga, enquanto também perdeu por 1 a 0 para o Osasuna em seu compromisso anterior pela liga. O Getafe venceu o Racing Santander por 1 a 0 e o Partizan Beograd por 3 a 1 no período, mas derrotas consecutivas para Osasuna e Partizan na fase de qualificação da Conference League mostram um time que tem tido dificuldades para manter consistência.
Barcelona x Getafe: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 no estádio do Getafe pela LaLiga. Antes disso, o Barcelona bateu o Getafe por 3 a 0 no Spotify Camp Nou, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três, empatou um e não perdeu nenhum, com o único ponto do Getafe vindo de um empate por 1 a 1 em casa, em janeiro de 2025.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D