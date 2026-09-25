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Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Barcelona enfrenta o Getafe em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Barcelona enfrenta o Getafe no domingo, 11 de outubro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

Em casa, a vantagem do Barcelona é particularmente evidente, já que não sofreu nenhuma derrota na liga para o Getafe no Camp Nou. Nos últimos tempos, o Getafe frequentemente tenta frustrar o gigante catalão com esquemas defensivos mais recuados, o que levou a vários empates com poucos gols nas últimas temporadas.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Barcelona x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Barcelona x Getafe acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 8
Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Veja como comprar ingressos para FC Barcelona x Getafe por meio das vendas primárias para mandantes, da carga destinada ao setor visitante e de plataformas do mercado secundário:

1. Mercado primário (torcedores mandantes)

  • Site oficial do FC Barcelona: os ingressos padrão para o setor mandante são vendidos diretamente pela loja online oficial do clube. Os sócios do clube (socios) têm acesso antecipado antes de os assentos restantes serem disponibilizados ao público em geral.
  • Hospitality oficial e agências autorizadas: as agências oferecem pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, incluindo assentos em camarotes VIP, acesso a lounges e lugares garantidos lado a lado.

2. Setor dos torcedores visitantes

  • Carga oficial do Getafe CF: se você quiser sentar no setor da torcida visitante (Zona Visitante), os ingressos são administrados diretamente pelo Getafe CF, e não pelo FC Barcelona.
  • Sócios e torcidas organizadas do Getafe: os ingressos para visitantes normalmente são destinados aos detentores oficiais de carnê de temporada do Getafe (abonados) ou a grupos de torcedores registrados (peñas). Fique de olho no site oficial do Getafe CF ou nos canais sociais do clube mais perto da data da partida para anúncios oficiais sobre a carga destinada aos visitantes.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para FC Barcelona x Getafe CF na LaLiga variam dependendo de você comprá-los diretamente pelo valor de face ou por meio de vendedores do mercado secundário, assim como da área do estádio em que o assento está localizado:   

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (mercado primário): os ingressos padrão para adultos no dia do jogo comprados diretamente pelo FC Barcelona geralmente começam em torno de € 40 a € 70 para assentos no anel superior atrás do gol (Gol), em torno de € 70 a € 110 para assentos com visão lateral (Lateral) e chegam a € 120 a € 180+ para assentos na arquibancada principal (Tribuna). Os sócios oficiais do clube (socios) recebem desconto sobre esses valores de face.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: experiências premium no dia do jogo, que incluem assentos em camarotes VIP, catering e acesso a lounges, geralmente variam de € 350 a € 850+ por pessoa.

Barcelona x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Barcelona e Getafe

O Barcelona venceu cada uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, o que faz da equipe uma das mais em forma da Europa neste estágio da temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Valencia na LaLiga, e também venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2 e o Elche por 5 a 0 durante essa sequência. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 19 gols e sofreu quatro. A produção ofensiva tem sido excepcional, com a equipe de Flick ainda sem perder um jogo em qualquer competição nesta temporada.

Os últimos cinco jogos do Getafe mostram uma vitória, um empate e três derrotas em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo na LaLiga, enquanto também perdeu por 1 a 0 para o Osasuna em seu compromisso anterior pela liga. O Getafe venceu o Racing Santander por 1 a 0 e o Partizan Beograd por 3 a 1 no período, mas derrotas consecutivas para Osasuna e Partizan na fase de qualificação da Conference League mostram um time que tem tido dificuldades para manter consistência.

BAR

BAR - Sequência

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
24/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
GET

GET - Sequência

OSA
D1-0
CEL
E1-1
COR
E1-1
BET
D1-0
MAL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Barcelona x Getafe: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 no estádio do Getafe pela LaLiga. Antes disso, o Barcelona bateu o Getafe por 3 a 0 no Spotify Camp Nou, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três, empatou um e não perdeu nenhum, com o único ponto do Getafe vindo de um empate por 1 a 1 em casa, em janeiro de 2025.

Confrontos

BarcelonaEmpateGetafe
4
1
0
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
11Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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