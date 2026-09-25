Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Barcelona enfrenta o Getafe no domingo, 11 de outubro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

Em casa, a vantagem do Barcelona é particularmente evidente, já que não sofreu nenhuma derrota na liga para o Getafe no Camp Nou. Nos últimos tempos, o Getafe frequentemente tenta frustrar o gigante catalão com esquemas defensivos mais recuados, o que levou a vários empates com poucos gols nas últimas temporadas.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Barcelona x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Barcelona x Getafe acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, no domingo, 11 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 8 10 de out. de 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Veja como comprar ingressos para FC Barcelona x Getafe por meio das vendas primárias para mandantes, da carga destinada ao setor visitante e de plataformas do mercado secundário:

1. Mercado primário (torcedores mandantes)

Site oficial do FC Barcelona : os ingressos padrão para o setor mandante são vendidos diretamente pela loja online oficial do clube. Os sócios do clube ( socios ) têm acesso antecipado antes de os assentos restantes serem disponibilizados ao público em geral.

Hospitality oficial e agências autorizadas : as agências oferecem pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, incluindo assentos em camarotes VIP, acesso a lounges e lugares garantidos lado a lado.

2. Setor dos torcedores visitantes

Carga oficial do Getafe CF : se você quiser sentar no setor da torcida visitante ( Zona Visitante ), os ingressos são administrados diretamente pelo Getafe CF, e não pelo FC Barcelona.

Sócios e torcidas organizadas do Getafe : os ingressos para visitantes normalmente são destinados aos detentores oficiais de carnê de temporada do Getafe ( abonados ) ou a grupos de torcedores registrados ( peñas ). Fique de olho no site oficial do Getafe CF ou nos canais sociais do clube mais perto da data da partida para anúncios oficiais sobre a carga destinada aos visitantes.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para FC Barcelona x Getafe CF na LaLiga variam dependendo de você comprá-los diretamente pelo valor de face ou por meio de vendedores do mercado secundário, assim como da área do estádio em que o assento está localizado:

Ingressos oficiais pelo valor de face (mercado primário) : os ingressos padrão para adultos no dia do jogo comprados diretamente pelo FC Barcelona geralmente começam em torno de € 40 a € 70 para assentos no anel superior atrás do gol ( Gol ), em torno de € 70 a € 110 para assentos com visão lateral ( Lateral ) e chegam a € 120 a € 180+ para assentos na arquibancada principal ( Tribuna ). Os sócios oficiais do clube ( socios ) recebem desconto sobre esses valores de face.

Pacotes de hospitalidade e VIP : experiências premium no dia do jogo, que incluem assentos em camarotes VIP, catering e acesso a lounges, geralmente variam de € 350 a € 850+ por pessoa.

Barcelona x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Barcelona e Getafe

O Barcelona venceu cada uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, o que faz da equipe uma das mais em forma da Europa neste estágio da temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Valencia na LaLiga, e também venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2 e o Elche por 5 a 0 durante essa sequência. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 19 gols e sofreu quatro. A produção ofensiva tem sido excepcional, com a equipe de Flick ainda sem perder um jogo em qualquer competição nesta temporada.

Os últimos cinco jogos do Getafe mostram uma vitória, um empate e três derrotas em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo na LaLiga, enquanto também perdeu por 1 a 0 para o Osasuna em seu compromisso anterior pela liga. O Getafe venceu o Racing Santander por 1 a 0 e o Partizan Beograd por 3 a 1 no período, mas derrotas consecutivas para Osasuna e Partizan na fase de qualificação da Conference League mostram um time que tem tido dificuldades para manter consistência.

Barcelona x Getafe: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 no estádio do Getafe pela LaLiga. Antes disso, o Barcelona bateu o Getafe por 3 a 0 no Spotify Camp Nou, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três, empatou um e não perdeu nenhum, com o único ponto do Getafe vindo de um empate por 1 a 1 em casa, em janeiro de 2025.