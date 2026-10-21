O FC Barcelona tem um retrospecto histórico amplamente favorável contra o Deportivo Alavés em La Liga, com vitórias na maioria dos confrontos entre as equipes ao longo de décadas de competição nacional.

No encontro mais recente pelo campeonato, em maio de 2026, o Deportivo Alavés conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Barcelona no Estádio Mendizorrotza.

Quando começa Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Barcelona x Deportivo Alavés será disputado no Spotify Camp Nou, em Barcelona, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo de La Liga entre FC Barcelona e Deportivo Alavés:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos oficiais é pelo canal oficial do FC Barcelona. Os ingressos para os jogos em casa no Spotify Camp Nou geralmente são disponibilizados primeiro aos sócios do clube e, depois, ao público em geral no site.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo de La Liga entre FC Barcelona e Deportivo Alavés, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado secundário:

1. Canais oficiais do clube

Categoria 3 (setores atrás dos gols): O preço nominal varia de aproximadamente € 69,00 a € 90,00 , embora os pacotes de agências autorizadas geralmente comecem na faixa de € 150,00 a € 186,00 .

Categoria 2 (setores laterais e de canto): O preço nominal varia de cerca de € 74,00 a € 95,00 , enquanto as ofertas de agências com serviços incluídos geralmente ficam na faixa de € 155,00 a € 180,00 .

Categoria 1 (setores centrais e tribuna): O preço nominal varia entre € 139,00 e € 199,00 , enquanto os pacotes de parceiros oficiais vão de € 195,00 a € 215,00 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Arquibancada superior e setores atrás dos gols: Os ingressos começam na faixa de € 95,00 a € 140,00 , dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Assentos nos cantos e nas laterais: Os preços geralmente variam de € 160,00 a € 350,00 para assentos comuns com vista intermediária ou lateral do campo.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de assentos VIP premium geralmente começam em torno de € 630,00 .

Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Deportivo Alavés

O Barcelona chega em excelente fase, com vitórias em seus últimos cinco jogos pela La Liga e pela Champions League. Sua partida mais recente pelo campeonato terminou com vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla, fora de casa. Nessa sequência, o time também marcou sete gols contra o Racing Santander e cinco contra o Valencia. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 20 gols e sofreu apenas oito. A vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord em uma competição europeia reforça o bom momento da equipe em todas as frentes.

O Deportivo Alavés tem um retrospecto recente mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Valencia. Antes, porém, venceu o Osasuna por 5 a 2 e o Villarreal por 1 a 0, mostrando que é capaz de conseguir resultados.

Barcelona x Deportivo Alavés: confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Deportivo Alavés por 1 a 0 em casa, em maio de 2026, resultado que contrariou a tendência geral desse confronto. Nos últimos cinco jogos entre os dois times, o Barcelona venceu três vezes, o Deportivo Alavés conquistou uma vitória e outra partida também terminou a favor do Barcelona. No geral, o Barcelona tem levado a melhor, incluindo uma vitória por 3 a 1 em casa em novembro de 2025 e um triunfo por 3 a 0 na casa do Deportivo Alavés em outubro de 2024.