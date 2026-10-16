O Barcelona recebe o Deportivo Alavés no domingo, 1º de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

O Barcelona tem um retrospecto amplamente favorável contra o Deportivo Alavés em La Liga, com vitórias na maioria dos confrontos entre as equipes ao longo de décadas de competição nacional. No encontro mais recente pelo campeonato, em maio de 2026, o Deportivo Alavés conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Barcelona no Estádio Mendizorrotza.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Deportivo Alavés, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Barcelona x Deportivo Alavés será disputado no domingo, 1º de novembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Deportivo Alavés pela La Liga:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos oficiais é pelo canal oficial do Barcelona. Os ingressos para os jogos no Spotify Camp Nou geralmente ficam disponíveis primeiro para os sócios do clube e, depois, são colocados à venda para o público geral no site.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Deportivo Alavés pela La Liga, divididos entre canais oficiais do clube e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Categoria 3 (atrás dos gols): O valor nominal varia de aproximadamente € 69,00 a € 90,00 , embora os pacotes de agências autorizadas geralmente comecem em torno de € 150,00 a € 186,00 .

Categoria 2 (setores laterais e de escanteio): O valor nominal varia de cerca de € 74,00 a € 95,00 , enquanto os pacotes oferecidos por agências geralmente custam em torno de € 155,00 a € 180,00 .

Categoria 1 (setores centrais e tribuna): O valor nominal varia entre € 139,00 e € 199,00 , enquanto os pacotes de parceiros oficiais vão de € 195,00 a € 215,00 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Anel superior e setores atrás dos gols: Os ingressos começam em torno de € 95,00 a € 140,00 , dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Assentos nos setores de escanteio e laterais: Os preços geralmente variam de € 160,00 a € 350,00 para lugares comuns no anel intermediário e com vista lateral do campo.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de assentos VIP geralmente começam em torno de € 630,00 .

Barcelona x Deportivo Alavés pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Deportivo Alavés

O Barcelona chega em excelente fase, com vitórias nos últimos cinco jogos entre La Liga e Champions League. Seu compromisso mais recente pelo campeonato terminou em vitória por 1 a 3 fora de casa sobre o Sevilla. Nessa sequência, a equipe também marcou sete gols contra o Racing Santander e cinco contra o Valencia. Nos cinco jogos, o Barcelona marcou 20 gols e sofreu apenas oito. A vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord em competição europeia reforça o retrato de uma equipe que vem marcando muitos gols em todas as frentes.

O Deportivo Alavés tem um retrospecto recente mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, e a equipe também perdeu por 0 a 1 para o Valencia. Antes disso, porém, venceu o Osasuna por 5 a 2 e o Villarreal por 1 a 0, mostrando que é capaz de conseguir bons resultados.

Barcelona x Deportivo Alavés: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Deportivo Alavés por 1 a 0 em casa, em maio de 2026, um resultado que contrariou a tendência geral desse confronto. Nos últimos cinco duelos diretos, o Barcelona venceu três vezes, o Deportivo Alavés conquistou uma vitória e outra partida também terminou a favor do Barcelona. No geral, o Barcelona tem levado a melhor, incluindo uma vitória por 3 a 1 em casa em novembro de 2025 e outra por 3 a 0 fora de casa contra o Deportivo Alavés em outubro de 2024.