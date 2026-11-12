O Barcelona recebe o Celta Vigo no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Spotify Camp Nou, em Barcelona.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em abril de 2026, o Barcelona venceu por 1 a 0 no Spotify Camp Nou. Nos últimos cinco confrontos diretos por todas as competições, o Barcelona leva vantagem, com três vitórias e um empate, enquanto o Celta Vigo venceu uma vez.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Barcelona x Celta Vigo pela LaLiga?

Barcelona x Celta Vigo será disputado no Spotify Camp Nou, em Barcelona, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Celta Vigo pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Celta Vigo pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: Você pode comprar ingressos para os setores da torcida da casa diretamente pelo site oficial e pela bilheteria do Barcelona ou, se procura lugares no setor visitante, pelos canais oficiais do Celta Vigo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Celta Vigo pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Barcelona e Celta Vigo pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 3 (atrás dos gols): Aproximadamente € 195 para os setores comuns das arquibancadas.

Aproximadamente para os setores comuns das arquibancadas. Categoria 2 (escanteios e setores laterais próximos aos escanteios): Aproximadamente € 200 nos primeiro e segundo níveis das arquibancadas.

Aproximadamente nos primeiro e segundo níveis das arquibancadas. Categoria 1 (assentos comuns centrais e premium): Aproximadamente € 240 para lugares com vista privilegiada do estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Setores de entrada e atrás dos gols: A partir de cerca de € 130 a € 150 .

A partir de cerca de . Assentos nos escanteios e de preço intermediário: Geralmente entre € 170 e € 250 .

Geralmente entre . Média habitual do mercado: Normalmente entre € 290 e mais de € 400.

Barcelona x Celta Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Celta Vigo

O Barcelona venceu três dos últimos cinco jogos por todas as competições e perdeu dois. Na partida mais recente, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League, enquanto a vitória por 6 a 1 sobre o Deportivo Alaves foi sua atuação mais expressiva em competições nacionais nessa sequência. Nesses cinco jogos, marcou 17 gols e sofreu oito, reflexo de uma postura ofensiva que, por vezes, deixou a equipe exposta. A derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na LaLiga e o revés por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain na Champions League são os dois resultados negativos de um período recente que, no restante, foi produtivo.

O Celta Vigo venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Rayo Vallecano na LaLiga, depois de um revés por 1 a 2 diante do Union St. Gilloise na Liga Europa. A vitória por 1 a 2 sobre o Celtic na Liga Europa e o triunfo por 2 a 1 diante do Deportivo Alaves na LaLiga dão algum motivo para otimismo, mas o desempenho da equipe no campeonato piorou nas últimas semanas. Nesse intervalo, empatou por 0 a 0 com o Real Betis, na única partida dessa sequência de cinco jogos em que não sofreu gols.

Barcelona x Celta Vigo: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Barcelona venceu por 1 a 0 no Spotify Camp Nou pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três e empatou um, enquanto o Celta Vigo conquistou uma vitória. O Barcelona marcou 13 gols nessas cinco partidas, contra oito do Celta Vigo, e a equipe visitante não venceu no Camp Nou nesse recorte.