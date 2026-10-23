O Barcelona chega ao confronto em boa fase, após conquistar vitórias em LaLiga e em competições europeias, enquanto o Aston Villa também vem mostrando força na Premier League e na Europa.

A expectativa para a partida é alta, com torcedores buscando informações sobre preços, disponibilidade de ingressos e detalhes do jogo à medida que a fase de liga avança.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Barcelona x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Barcelona x Aston Villa acontece no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Champions League entre FC Barcelona e Aston Villa, há algumas opções principais, dependendo da sua preferência e da disponibilidade:

Venda oficial do clube: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona. Essa é a forma mais confiável de garantir ingressos pelo preço original, seja como sócio do clube ou na venda ao público geral, durante as fases oficiais de comercialização.

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Champions League entre FC Barcelona e Aston Villa variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para visitantes: As cotas oficiais, como as divulgadas nas informações do Aston Villa sobre ingressos para torcedores visitantes, costumam custar cerca de € 50 para adultos.

Público geral e sócios do clube: Os ingressos pelo preço original vendidos diretamente no site oficial do FC Barcelona geralmente começam na faixa de € 70 a € 90 para setores do anel superior ou categorias de menor procura, com preços mais altos dependendo do setor específico.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores inferiores ou atrás dos gols: A partir de € 190 a € 200 para lugares básicos no anel superior ou atrás dos gols.

Assentos nas laterais do campo: Os ingressos de faixa intermediária nas laterais ou nos cantos geralmente custam entre € 350 e € 500 .

Pacotes VIP e de hospitalidade: Ingressos VIP com acesso a lounges e serviços de hospitalidade começam em torno de € 340 a € 400 e podem custar significativamente mais, dependendo da categoria exata do assento.

Barcelona x Aston Villa pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Barcelona e Aston Villa

O Barcelona venceu suas últimas cinco partidas em LaLiga e na Champions League, marcando 21 gols e sofrendo dez nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 3 fora de casa contra o Sevilla. A equipe também marcou sete gols na vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander. A vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Champions League e o triunfo por 5 a 0 contra o Valencia reforçam a regularidade de seu desempenho ofensivo nas diferentes competições.

O Aston Villa somou três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Tottenham Hotspur por 2 a 3 fora de casa, pela Premier League. Também conquistou uma vitória por 2 a 3 fora de casa contra o Club Brugge, na Champions League. A derrota por 1 a 2 para o Nottingham Forest foi a única nesse período, em que o Villa marcou dez gols e sofreu nove nas cinco partidas.

Barcelona x Aston Villa: retrospecto recente do confronto

Não foram fornecidos dados sobre confrontos anteriores entre Barcelona e Aston Villa para esta partida. Outras informações históricas serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.