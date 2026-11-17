O AZ Alkmaar recebe o Sturm Graz na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no AFAS Stadion, em Alkmaar.

Os dois clubes têm um longo histórico de participação em competições europeias, mas este será um capítulo inédito para ambos. AZ Alkmaar e Sturm Graz nunca se enfrentaram em uma partida oficial, e o próximo duelo pela Liga Europa da UEFA marcará o primeiro encontro entre eles.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AZ Alkmaar x Sturm Graz, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será AZ Alkmaar x Sturm Graz pela Liga Europa?

AZ Alkmaar x Sturm Graz acontece na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no AFAS Stadion, em Alkmaar.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 AFAS Stadion

Como comprar ingressos para AZ Alkmaar x Sturm Graz pela Liga Europa?

Confira as opções de compra de ingressos para o próximo jogo entre AZ Alkmaar e Sturm Graz pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos sites oficiais ou pelas bilheterias do AZ Alkmaar e do Sturm Graz é a principal e mais confiável maneira de garantir lugares pelos preços regulares.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando as cargas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AZ Alkmaar x Sturm Graz pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para AZ Alkmaar x Sturm Graz pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos comuns: Geralmente custam de aproximadamente € 25 a € 60 .

Geralmente custam de aproximadamente . Setor visitante: O preço geralmente fica em torno de € 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos nos setores superiores ou entradas comuns: Os preços começam em aproximadamente € 90 a € 115 .

Os preços começam em aproximadamente . Assentos premium: Os preços podem chegar a € 680 ou mais.

AZ Alkmaar x Sturm Graz pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de AZ Alkmaar e Sturm Graz

O AZ Alkmaar somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o FC Groningen por 4 a 3 pela Eredivisie, após derrotas consecutivas no campeonato para Ajax e FC Twente. Em competição europeia, venceu o Ararat Armenia por 4 a 0 fora de casa, mas perdeu para a Juventus por 2 a 1 em casa. Nessas cinco partidas, o AZ marcou dez gols e sofreu dez.

O Sturm Graz não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com dois empates e três derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 4 para o Salzburg pela Bundesliga. A equipe também perdeu por 3 a 2 para o NK Celje na Liga Europa. Um empate em 1 a 1 com o Wolfsberger AC e outro em 2 a 2 com o Ried marcam as duas pontas de uma sequência na qual o time marcou onze gols e sofreu treze.

AZ Alkmaar x Sturm Graz: histórico recente de confrontos diretos

Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre AZ Alkmaar e Sturm Graz. Este parece ser o primeiro encontro entre os dois clubes em uma competição europeia.