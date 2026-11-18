O Auxerre recebe o Toulouse na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

Na temporada 2025/26 da Ligue 1, o Auxerre venceu em casa por 1 a 0 em setembro de 2025, com gol de Danny Namaso, antes de empatar sem gols com o Toulouse no confronto de volta, em fevereiro de 2026. Com as duas equipes em condições semelhantes na metade inferior da tabela antes da 14ª rodada, o Auxerre buscará ampliar sua recente sequência invicta em casa, enquanto o Toulouse tentará conquistar sua primeira vitória na Borgonha desde 2023.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Auxerre x Toulouse pela Ligue 1?

Auxerre x Toulouse será disputado no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Auxerre x Toulouse pela Ligue 1?

Veja as opções disponíveis e as formas de comprar ingressos para Auxerre x Toulouse pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Auxerre (Billetterie AJ Auxerre): A maneira mais direta e segura de garantir lugares é pela bilheteria online oficial do Auxerre, especialmente para quem busca ingressos nos setores da torcida da casa no Stade de l'Abbé-Deschamps.

A maneira mais direta e segura de garantir lugares é pela bilheteria online oficial do Auxerre, especialmente para quem busca ingressos nos setores da torcida da casa no Stade de l'Abbé-Deschamps. Bilheteria oficial do Toulouse FC: Para quem torce pelo visitante ou procura ingressos para o setor reservado à torcida de fora, a melhor opção é consultar o portal oficial de ingressos do Toulouse FC.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Toulouse pela Ligue 1?

Veja as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Auxerre e Toulouse pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor inferior padrão: De € 15 a € 25.

De € 15 a € 25. Arquibancadas centrais e laterais: De € 35 a € 60 ou mais.

De € 35 a € 60 ou mais. Pacotes de hospitalidade e VIP: De € 150 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Setores padrão / atrás dos gols: A partir de cerca de € 50 a € 55.

A partir de cerca de Setores laterais e premium: Em média, cerca de € 100 a € 130 ou mais.

Auxerre x Toulouse pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Toulouse

O Auxerre venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas na Ligue 1. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Paris FC, após uma goleada sofrida por 5 a 1 diante do Strasbourg. A única vitória nessa sequência veio fora de casa contra o Le Havre, por 3 a 1. O Auxerre marcou sete gols e sofreu dez nesses cinco jogos, números que refletem a dificuldade da equipe em manter a consistência defensiva.

O Toulouse venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, venceu o Strasbourg por 3 a 1. Também empatou em 0 a 0 com o Troyes e venceu o Le Mans por 3 a 0 fora de casa. Sua única derrota foi por 2 a 0 para o Marseille. O Toulouse marcou sete gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco jogos.

Auxerre x Toulouse: Histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 1º de fevereiro de 2026, quando Toulouse e Auxerre empataram em 0 a 0 pela Ligue 1. Antes disso, o Auxerre venceu o Toulouse por 1 a 0 em casa em setembro de 2025, e as duas equipes empataram em 2 a 2 em Auxerre em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Auxerre tem uma vitória, assim como o Toulouse, além de três empates. Em várias ocasiões, as duas equipes marcaram gols nesses duelos.