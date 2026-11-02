O Auxerre recebe o Paris FC no sábado, 7 de novembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 8 de fevereiro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, houve um empate por 0 a 0 em uma partida bastante equilibrada. O histórico do confronto também é equilibrado, com uma pequena vantagem do Paris FC ao longo das décadas.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Auxerre x Paris FC pela Ligue 1?

Auxerre x Paris FC será disputado no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 11:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Paris FC pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre AJ Auxerre e Paris FC, no Stade de l'Abbé-Deschamps, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A opção mais direta e confiável é consultar o portal oficial de ingressos do AJ Auxerre para verificar a venda regular de ingressos para a partida, as vendas para sócios e a disponibilidade confirmada na bilheteria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre AJ Auxerre e Paris FC variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Entrada comum / setores atrás dos gols: Os ingressos pelo preço original geralmente começam entre € 10 e € 25 .

Os ingressos pelo preço original geralmente começam entre . Assentos centrais na tribuna principal: Os ingressos padrão com visão privilegiada custam de € 35 a € 60 .

Os ingressos padrão com visão privilegiada custam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências premium em dias de jogo, com serviço de alimentação e acesso exclusivo a lounges, começam acima de € 2.508 nos pacotes para toda a temporada ou têm preços variáveis quando adquiridas como melhorias para partidas individuais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Entrada padrão / setores superiores: Os preços geralmente começam na faixa de € 50 a € 66 , dependendo da disponibilidade de ingressos.

Os preços geralmente começam na faixa de , dependendo da disponibilidade de ingressos. Preço médio de mercado: Os anúncios geralmente apresentam uma média de € 65 a € 75 .

Os anúncios geralmente apresentam uma média de . Assentos premium / centrais: Os ingressos para blocos centrais de alta procura ou assentos nos setores inferiores próximos à linha do meio-campo podem custar de € 100 a mais de € 150.

Auxerre x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Paris FC

O Auxerre venceu três de suas últimas cinco partidas e perdeu as outras duas. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nice em 12 de setembro, seguida por um triunfo por 2 a 1 sobre o Brest em 20 de setembro. Antes, a equipe havia perdido para o Lyon e o Angers por 3 a 1 e 1 a 3, respectivamente, mas a vitória por 4 a 3 sobre o Clermont Foot em um amistoso no dia 2 de outubro deve ter dado alguma confiança ao time. Nessas cinco partidas, o Auxerre marcou 11 gols e sofreu oito.

O Paris FC vem de uma boa sequência, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota em suas últimas quatro partidas pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg em 19 de setembro. A equipe também conquistou um triunfo expressivo por 3 a 2 fora de casa contra o Marseille em 6 de setembro. O Paris FC não sofreu gols em duas de cinco partidas e marcou oito vezes nessa sequência, sofrendo apenas dois gols.

Auxerre x Paris FC: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes pela Ligue 1 ocorreu em 8 de fevereiro de 2026, quando a partida no Stade de l'Abbé-Deschamps terminou em 0 a 0. Antes disso, o confronto de novembro de 2025 também terminou empatado, por 1 a 1. Nos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições, Paris FC e Auxerre somam duas vitórias cada, além de um empate. Os confrontos têm sido equilibrados tanto na Ligue 1 quanto na Ligue 2.