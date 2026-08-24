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Como comprar ingressos para Auxerre x Nice: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Auxerre enfrenta o Nice na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Auxerre e Nice se enfrentam no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2026, perto do fim da temporada anterior da liga, quando o Auxerre garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em casa. Para este confronto, os dois times vão buscar se firmar na metade de cima da tabela após um histórico equilibrado de confrontos diretos nas últimas temporadas.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Auxerre x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Auxerre e Nice pela Ligue 1?

Auxerre x Nice começa no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre. As informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Nice pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre AJ Auxerre e OGC Nice, em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estas principais opções:

  • Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos pelo valor de face é pelo site oficial do AJ Auxerre. Como o Stade de l'Abbé-Deschamps tem capacidade relativamente compacta, os ingressos para os mandantes costumam se esgotar rapidamente, dependendo do inventário disponível ao público e da fase de liberação.
  • Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos, pode consultar sites de comparação de ingressos e mercados secundários, como o StubHub. Esses sites reúnem o inventário restante de vários vendedores, permitindo filtrar por preço, visão e setores.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Nice pela Ligue 1?

Para a próxima partida da Ligue 1 entre Auxerre e Nice, em 12 de setembro de 2026, os preços dos ingressos geralmente variam dependendo de onde você os compra, da categoria do assento e de estar comprando diretamente com o clube ou por meio de marketplaces secundários.  

  • Valor de face / bilheteria oficial: Os ingressos diretos com o clube normalmente começam em cerca de £45 a £55 (€55 a €65) para lugares padrão, embora a disponibilidade varie rapidamente com base nas liberações para membros.
  • Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Em sites secundários de comparação de ingressos, como o StubHub, os preços atuais começam em cerca de £47 a £63 para ingressos atrás dos gols ou nos anéis superiores, enquanto lugares nas laterais do campo ou com visão premium ficam, em média, mais próximos de £80 a £95+ por ingresso, antes de quaisquer taxas de entrega ou da plataforma.  

Auxerre x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Nice

Os últimos cinco jogos do Auxerre renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. A partida mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o Lens, pela Ligue 1, em 22 de agosto, depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen em amistoso. Os dois resultados anteriores foram empates por 1 a 1 contra Troyes e Sochaux, com uma derrota por 2 a 1 para o Orleans completando a sequência. O Auxerre marcou cinco gols nesses cinco jogos e sofreu dez, com o resultado diante do Lens respondendo pela maior parte desse dano defensivo.

O Nice está há três jogos seguidos sem sofrer gol, após empatar por 0 a 0 com o Lorient na estreia pela Ligue 1 e registrar empates sem gols consecutivos contra Hull City e Cagliari na pré-temporada. A única derrota nos últimos cinco jogos foi contra a Juventus, que venceu por 2 a 0. O Nice bateu o Marseille por 3 a 0 no amistoso de abertura, somando uma vitória, três empates e uma derrota no período. O time marcou três gols e sofreu dois no total.

AJA

AJA - Sequência

TRO
E1-1
SVW
V0-1
RCL
D5-2
SCO
D1-3
OL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
6/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NCE

NCE - Sequência

CGL
E0-0
HUL
E0-0
FCL
E0-0
PAR
D3-0
LEM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
1/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Auxerre x Nice: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Auxerre venceu o Nice por 2 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps, pela Ligue 1. Antes disso, o Nice venceu por 3 a 1 em casa contra o Auxerre em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o retrospecto mostra duas vitórias do Auxerre, duas vitórias do Nice e um empate, com os times ficando no 0 a 0 pela Coupe de France em janeiro de 2024.

Confrontos

AuxerreEmpateNice
2
1
2
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Campeonato Francês
Nice badge
Nice
NCE
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FJ
Copa da França
Nice badge
Nice
NCE
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Auxerre e Nice

Na atual tabela da Ligue 1, o Auxerre está em 17º, enquanto o Nice ocupa o 11º lugar após a rodada de abertura.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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