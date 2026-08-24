Como comprar ingressos para Auxerre x Nice: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Auxerre e Nice se enfrentam no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
As duas equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2026, perto do fim da temporada anterior da liga, quando o Auxerre garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em casa. Para este confronto, os dois times vão buscar se firmar na metade de cima da tabela após um histórico equilibrado de confrontos diretos nas últimas temporadas.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Auxerre x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Auxerre e Nice pela Ligue 1?
Auxerre x Nice começa no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre. As informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.
Como comprar ingressos para Auxerre x Nice pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre AJ Auxerre e OGC Nice, em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estas principais opções:
- Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos pelo valor de face é pelo site oficial do AJ Auxerre. Como o Stade de l'Abbé-Deschamps tem capacidade relativamente compacta, os ingressos para os mandantes costumam se esgotar rapidamente, dependendo do inventário disponível ao público e da fase de liberação.
- Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos, pode consultar sites de comparação de ingressos e mercados secundários, como o StubHub. Esses sites reúnem o inventário restante de vários vendedores, permitindo filtrar por preço, visão e setores.
Quanto custam os ingressos para Auxerre x Nice pela Ligue 1?
Para a próxima partida da Ligue 1 entre Auxerre e Nice, em 12 de setembro de 2026, os preços dos ingressos geralmente variam dependendo de onde você os compra, da categoria do assento e de estar comprando diretamente com o clube ou por meio de marketplaces secundários.
- Valor de face / bilheteria oficial: Os ingressos diretos com o clube normalmente começam em cerca de £45 a £55 (€55 a €65) para lugares padrão, embora a disponibilidade varie rapidamente com base nas liberações para membros.
- Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Em sites secundários de comparação de ingressos, como o StubHub, os preços atuais começam em cerca de £47 a £63 para ingressos atrás dos gols ou nos anéis superiores, enquanto lugares nas laterais do campo ou com visão premium ficam, em média, mais próximos de £80 a £95+ por ingresso, antes de quaisquer taxas de entrega ou da plataforma.
Auxerre x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Auxerre e Nice
Os últimos cinco jogos do Auxerre renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. A partida mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o Lens, pela Ligue 1, em 22 de agosto, depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen em amistoso. Os dois resultados anteriores foram empates por 1 a 1 contra Troyes e Sochaux, com uma derrota por 2 a 1 para o Orleans completando a sequência. O Auxerre marcou cinco gols nesses cinco jogos e sofreu dez, com o resultado diante do Lens respondendo pela maior parte desse dano defensivo.
O Nice está há três jogos seguidos sem sofrer gol, após empatar por 0 a 0 com o Lorient na estreia pela Ligue 1 e registrar empates sem gols consecutivos contra Hull City e Cagliari na pré-temporada. A única derrota nos últimos cinco jogos foi contra a Juventus, que venceu por 2 a 0. O Nice bateu o Marseille por 3 a 0 no amistoso de abertura, somando uma vitória, três empates e uma derrota no período. O time marcou três gols e sofreu dois no total.
Auxerre x Nice: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Auxerre venceu o Nice por 2 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps, pela Ligue 1. Antes disso, o Nice venceu por 3 a 1 em casa contra o Auxerre em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o retrospecto mostra duas vitórias do Auxerre, duas vitórias do Nice e um empate, com os times ficando no 0 a 0 pela Coupe de France em janeiro de 2024.
Confrontos
Classificação de Auxerre e Nice
Na atual tabela da Ligue 1, o Auxerre está em 17º, enquanto o Nice ocupa o 11º lugar após a rodada de abertura.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
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D
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V
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V
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|+1
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V
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V
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E
D
E
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|3
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|6
V
V
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D
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|2
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|2
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|1
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|9
|9
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|4
D
E
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D
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|1
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D
D
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|1
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|4
|7
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|3
D
D
D
D
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|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D