O Auxerre recebe o Marseille no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
O confronto mais recente entre as equipes pela liga aconteceu em março de 2026, quando o Marseille conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa. Antes desse duelo equilibrado, o Marseille também havia vencido o Auxerre por 1 a 0, sem sofrer gols, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em novembro de 2025.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Auxerre x Marseille pela Ligue 1?
Auxerre x Marseille começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
Como comprar ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1?
Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do clube: Este é o principal canal e o mais seguro. Você pode consultar o portal oficial de ingressos do AJ Auxerre para comprar entradas diretamente para a partida. Pode ser necessário criar uma conta ou aderir a uma categoria de sócios do clube, especialmente porque jogos de grande procura contra visitantes de peso como o Marseille costumam ter períodos de venda prioritária para sócios.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1?
Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Auxerre e Marseille pela Ligue 1:
1. Canais oficiais do clube
- Arquibancadas atrás dos gols: Os preços começam em torno de € 15 a € 30 para jogos comuns, embora partidas de grande procura contra visitantes de peso como o Marseille possam ter ingressos mais baratos na faixa de € 35 a € 50.
- Setores de escanteio e intermediários: Os preços geralmente variam de € 40 a € 75, dependendo do bloco e da vista.
- Assentos nas laterais do campo: Os preços de tabela variam de € 80 a mais de € 120.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços geralmente variam de € 150 a mais de € 250 por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setor superior e revenda geral: Os preços começam em torno de € 50 a € 110, dependendo da rapidez com que os lotes da venda oficial se esgotarem.
- Ingressos de revenda para as laterais e os setores de escanteio: Os preços geralmente ficam entre € 110 e € 160.
- Setor inferior premium e blocos de grande procura: Os preços variam de € 160 a mais de € 250.
Auxerre x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Auxerre e Marseille
O Auxerre soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Le Mans, depois de uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Le Havre. Antes, a derrota por 4 a 1 para o Rennes foi o pior resultado da sequência, embora as vitórias sobre Clermont Foot e Brest mostrem que a equipe é capaz de conquistar resultados. Nessas cinco partidas, o Auxerre marcou 12 gols e sofreu 11.
O Marseille conquistou três vitórias e sofreu duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Le Havre pela Ligue 1, em uma partida na qual abriu 4 a 0 antes de passar por um susto no fim. Antes disso, havia perdido por 1 a 0 para o Sturm Graz pela Liga Europa, embora uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Angers no início da sequência tenha demonstrado a qualidade ofensiva do elenco. O Marseille marcou 14 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
Auxerre x Marseille: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Marseille venceu por 1 a 0 em casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Marseille soma três vitórias, contra uma do Auxerre, além de um empate. A vitória do Auxerre por 3 a 0 em casa, em fevereiro de 2025, porém, é um lembrete de que o resultado está longe de ser uma formalidade quando o jogo acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps.