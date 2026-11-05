O Auxerre recebe o Marseille no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga aconteceu em março de 2026, quando o Marseille conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa. Antes desse duelo equilibrado, o Marseille também havia vencido o Auxerre por 1 a 0, sem sofrer gols, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em novembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Auxerre x Marseille pela Ligue 1?

Auxerre x Marseille começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Este é o principal canal e o mais seguro. Você pode consultar o portal oficial de ingressos do AJ Auxerre para comprar entradas diretamente para a partida. Pode ser necessário criar uma conta ou aderir a uma categoria de sócios do clube, especialmente porque jogos de grande procura contra visitantes de peso como o Marseille costumam ter períodos de venda prioritária para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Marseille pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Auxerre e Marseille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Arquibancadas atrás dos gols: Os preços começam em torno de € 15 a € 30 para jogos comuns, embora partidas de grande procura contra visitantes de peso como o Marseille possam ter ingressos mais baratos na faixa de € 35 a € 50 .

Os preços começam em torno de para jogos comuns, embora partidas de grande procura contra visitantes de peso como o Marseille possam ter ingressos mais baratos na faixa de . Setores de escanteio e intermediários: Os preços geralmente variam de € 40 a € 75 , dependendo do bloco e da vista.

Os preços geralmente variam de , dependendo do bloco e da vista. Assentos nas laterais do campo: Os preços de tabela variam de € 80 a mais de € 120 .

Os preços de tabela variam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços geralmente variam de € 150 a mais de € 250 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior e revenda geral: Os preços começam em torno de € 50 a € 110 , dependendo da rapidez com que os lotes da venda oficial se esgotarem.

Os preços começam em torno de , dependendo da rapidez com que os lotes da venda oficial se esgotarem. Ingressos de revenda para as laterais e os setores de escanteio: Os preços geralmente ficam entre € 110 e € 160 .

Os preços geralmente ficam entre . Setor inferior premium e blocos de grande procura: Os preços variam de € 160 a mais de € 250.

Auxerre x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Marseille

O Auxerre soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Le Mans, depois de uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Le Havre. Antes, a derrota por 4 a 1 para o Rennes foi o pior resultado da sequência, embora as vitórias sobre Clermont Foot e Brest mostrem que a equipe é capaz de conquistar resultados. Nessas cinco partidas, o Auxerre marcou 12 gols e sofreu 11.

O Marseille conquistou três vitórias e sofreu duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Le Havre pela Ligue 1, em uma partida na qual abriu 4 a 0 antes de passar por um susto no fim. Antes disso, havia perdido por 1 a 0 para o Sturm Graz pela Liga Europa, embora uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Angers no início da sequência tenha demonstrado a qualidade ofensiva do elenco. O Marseille marcou 14 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Auxerre x Marseille: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Marseille venceu por 1 a 0 em casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Marseille soma três vitórias, contra uma do Auxerre, além de um empate. A vitória do Auxerre por 3 a 0 em casa, em fevereiro de 2025, porém, é um lembrete de que o resultado está longe de ser uma formalidade quando o jogo acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps.