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Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Auxerre enfrenta o Le Mans pela Ligue 1. Saiba como garantir seus ingressos.

O Auxerre recebe o Le Mans no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

O Le Mans chega à partida em boa fase, após conquistar uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Lorient e empatar por 2 a 2 com Lens e Brest. Historicamente, o Auxerre leva vantagem nos confrontos diretos, com três vitórias nos cinco encontros anteriores registrados contra o Le Mans.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Auxerre x Le Mans será disputado no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, no domingo, 25 de outubro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 8
Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Há algumas maneiras de garantir ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Plataforma oficial de ingressos do AJ Auxerre

  • A forma mais direta é comprar pela bilheteria online oficial do AJ Auxerre. A compra direta garante ingressos válidos pelo preço original.

2. Bilheteria no dia do jogo

  • Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do Stade de l'Abbé-Deschamps no dia da partida, embora seja altamente recomendável comprá-los online com antecedência.

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Se os ingressos da venda inicial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização do assento e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps variam conforme o local da compra e a posição do assento:

1. Bilheteria oficial e venda inicial de ingressos

  • Os ingressos comprados diretamente pelos canais oficiais do clube pelo preço original geralmente custam de € 15 a € 60, dependendo da arquibancada e do setor (por exemplo, os setores superiores atrás dos gols têm os preços mais baixos, enquanto os setores centrais nas laterais custam mais).

2. Bilheterias do estádio no dia do jogo

  • Se houver lugares não vendidos no dia da partida, os ingressos na bilheteria do estádio geralmente custam a partir de valores entre € 15 e € 45.

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Em plataformas de revenda como aStubHub, os ingressos mais baratos geralmente começam entre € 50 e € 55, enquanto os preços médios dos anúncios ficam em torno de € 70 a € 80, dependendo da posição do assento e da demanda.

Auxerre x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Le Mans

O Auxerre soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Brest, em 20 de setembro, após vencer o Nice por 1 a 0. A sequência anterior de derrotas incluiu uma goleada sofrida por 5 a 2 diante do Lens e uma derrota por 3 a 1 para o Angers. O Auxerre sofreu 11 gols nesses três jogos. As duas vitórias recentes sugerem uma estabilização, embora o desempenho defensivo ao longo das cinco partidas ainda preocupe.

O Le Mans soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente é a vitória por 2 a 1 sobre o Lorient, em 19 de setembro. Em agosto, empatou por 2 a 2 com Lens e Brest. A única derrota nessa sequência foi para o Rennes, por 3 a 2. O Le Mans marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

AJA

AJA - Sequência

OL
D3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
D4-1
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LEM

LEM - Sequência

NCE
E1-1
RCL
E2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
PSG
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Auxerre x Le Mans: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2020, quando o Auxerre venceu o Le Mans fora de casa por 1 a 0 pela Ligue 2. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Auxerre leva vantagem, com três vitórias contra uma do Le Mans, além de um empate. Os duelos anteriores foram, em grande parte, equilibrados e incluem uma vitória do Le Mans por 3 a 1 em agosto de 2012 e um triunfo do Auxerre em casa por 2 a 1 em março de 2010.

Confrontos

AuxerreEmpateLe Mans
3
1
1
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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