Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Auxerre recebe o Le Mans no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

O Le Mans chega à partida em boa fase, após conquistar uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Lorient e empatar por 2 a 2 com Lens e Brest. Historicamente, o Auxerre leva vantagem nos confrontos diretos, com três vitórias nos cinco encontros anteriores registrados contra o Le Mans.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Auxerre x Le Mans será disputado no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, no domingo, 25 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 12:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Há algumas maneiras de garantir ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Plataforma oficial de ingressos do AJ Auxerre

A forma mais direta é comprar pela bilheteria online oficial do AJ Auxerre. A compra direta garante ingressos válidos pelo preço original.

2. Bilheteria no dia do jogo

Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do Stade de l'Abbé-Deschamps no dia da partida, embora seja altamente recomendável comprá-los online com antecedência.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização do assento e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps variam conforme o local da compra e a posição do assento:

1. Bilheteria oficial e venda inicial de ingressos

Os ingressos comprados diretamente pelos canais oficiais do clube pelo preço original geralmente custam de € 15 a € 60 , dependendo da arquibancada e do setor (por exemplo, os setores superiores atrás dos gols têm os preços mais baixos, enquanto os setores centrais nas laterais custam mais).

2. Bilheterias do estádio no dia do jogo

Se houver lugares não vendidos no dia da partida, os ingressos na bilheteria do estádio geralmente custam a partir de valores entre € 15 e € 45 .

3. Plataformas de revenda de ingressos

Em plataformas de revenda como a StubHub , os ingressos mais baratos geralmente começam entre € 50 e € 55 , enquanto os preços médios dos anúncios ficam em torno de € 70 a € 80 , dependendo da posição do assento e da demanda.

Auxerre x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Le Mans

O Auxerre soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Brest, em 20 de setembro, após vencer o Nice por 1 a 0. A sequência anterior de derrotas incluiu uma goleada sofrida por 5 a 2 diante do Lens e uma derrota por 3 a 1 para o Angers. O Auxerre sofreu 11 gols nesses três jogos. As duas vitórias recentes sugerem uma estabilização, embora o desempenho defensivo ao longo das cinco partidas ainda preocupe.

O Le Mans soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente é a vitória por 2 a 1 sobre o Lorient, em 19 de setembro. Em agosto, empatou por 2 a 2 com Lens e Brest. A única derrota nessa sequência foi para o Rennes, por 3 a 2. O Le Mans marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Auxerre x Le Mans: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2020, quando o Auxerre venceu o Le Mans fora de casa por 1 a 0 pela Ligue 2. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Auxerre leva vantagem, com três vitórias contra uma do Le Mans, além de um empate. Os duelos anteriores foram, em grande parte, equilibrados e incluem uma vitória do Le Mans por 3 a 1 em agosto de 2012 e um triunfo do Auxerre em casa por 2 a 1 em março de 2010.