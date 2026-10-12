Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Auxerre recebe o Le Mans no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
O Le Mans chega à partida em boa fase, após conquistar uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Lorient e empatar por 2 a 2 com Lens e Brest. Historicamente, o Auxerre leva vantagem nos confrontos diretos, com três vitórias nos cinco encontros anteriores registrados contra o Le Mans.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Auxerre x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?
Auxerre x Le Mans será disputado no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, no domingo, 25 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?
Há algumas maneiras de garantir ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps:
1. Plataforma oficial de ingressos do AJ Auxerre
- A forma mais direta é comprar pela bilheteria online oficial do AJ Auxerre. A compra direta garante ingressos válidos pelo preço original.
2. Bilheteria no dia do jogo
- Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do Stade de l'Abbé-Deschamps no dia da partida, embora seja altamente recomendável comprá-los online com antecedência.
3. Plataformas de revenda de ingressos
- Se os ingressos da venda inicial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização do assento e a demanda.
Quanto custam os ingressos para Auxerre x Le Mans pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Auxerre e Le Mans pela Ligue 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps variam conforme o local da compra e a posição do assento:
1. Bilheteria oficial e venda inicial de ingressos
- Os ingressos comprados diretamente pelos canais oficiais do clube pelo preço original geralmente custam de € 15 a € 60, dependendo da arquibancada e do setor (por exemplo, os setores superiores atrás dos gols têm os preços mais baixos, enquanto os setores centrais nas laterais custam mais).
2. Bilheterias do estádio no dia do jogo
- Se houver lugares não vendidos no dia da partida, os ingressos na bilheteria do estádio geralmente custam a partir de valores entre € 15 e € 45.
3. Plataformas de revenda de ingressos
- Em plataformas de revenda como aStubHub, os ingressos mais baratos geralmente começam entre € 50 e € 55, enquanto os preços médios dos anúncios ficam em torno de € 70 a € 80, dependendo da posição do assento e da demanda.
Auxerre x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Auxerre e Le Mans
O Auxerre soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Brest, em 20 de setembro, após vencer o Nice por 1 a 0. A sequência anterior de derrotas incluiu uma goleada sofrida por 5 a 2 diante do Lens e uma derrota por 3 a 1 para o Angers. O Auxerre sofreu 11 gols nesses três jogos. As duas vitórias recentes sugerem uma estabilização, embora o desempenho defensivo ao longo das cinco partidas ainda preocupe.
O Le Mans soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente é a vitória por 2 a 1 sobre o Lorient, em 19 de setembro. Em agosto, empatou por 2 a 2 com Lens e Brest. A única derrota nessa sequência foi para o Rennes, por 3 a 2. O Le Mans marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Auxerre x Le Mans: retrospecto recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2020, quando o Auxerre venceu o Le Mans fora de casa por 1 a 0 pela Ligue 2. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Auxerre leva vantagem, com três vitórias contra uma do Le Mans, além de um empate. Os duelos anteriores foram, em grande parte, equilibrados e incluem uma vitória do Le Mans por 3 a 1 em agosto de 2012 e um triunfo do Auxerre em casa por 2 a 1 em março de 2010.