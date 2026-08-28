Como comprar ingressos para Auxerre x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Auxerre enfrenta o Brest no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
O Auxerre chega com bom momento em casa para este confronto depois de derrotar o Brest por 3 a 0 no mesmo local no último encontro entre as equipes, em março de 2026. O Brest tentará reverter sua forma recente como visitante em Auxerre, após sofrer derrotas consecutivas por 3 a 0 nas duas últimas visitas ao Stade de l'Abbé-Deschamps.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Auxerre x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Auxerre x Brest pela Ligue 1?
Auxerre x Brest acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, com início marcado para o horário confirmado listado abaixo.
Como comprar ingressos para Auxerre x Brest pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Auxerre e Brest no dia 19 de setembro, no Stade de l'Abbé-Deschamps, você tem algumas opções padrão:
- Plataforma oficial de ingressos online do AJ Auxerre: A forma mais segura e direta de comprar ingressos para o time da casa é por meio do portal de venda de ingressos no site oficial do AJ Auxerre. Em geral, os ingressos são colocados à venda para o público algumas semanas antes da data da partida, com os sócios-torcedores tendo prioridade antecipada.
- Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, você poderá comprar os bilhetes restantes diretamente nas bilheterias do Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, nos dias que antecedem ou no dia do jogo.
- Serviços oficiais de VIP e hospitalidade: Para assentos premium ou pacotes de hospitalidade, o AJ Auxerre oferece ingressos oficiais de hospitalidade, como acesso ao Club Europe ou ao Club Yonne, diretamente por seu canal oficial corporativo de venda de ingressos.
- Revendedores secundários de ingressos: Plataformas secundárias como a StubHub listam ingressos de revenda, embora os preços muitas vezes sejam mais altos do que o valor de face e a disponibilidade dependa de vendedores terceirizados.
Quanto custam os ingressos para Auxerre x Brest pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Auxerre e Brest no dia 19 de setembro, no Stade de l'Abbé-Deschamps, variam dependendo de onde e quando você os compra:
- Venda direta oficial (bilheteria / site oficial): Os preços padrão de face dos ingressos para jogos em casa no Stade de l'Abbé-Deschamps normalmente começam em torno de €10 a €25 para entrada geral ou setores atrás do gol, e variam de €35 a €60 para assentos centrais na arquibancada principal.
- Plataformas secundárias de revenda: Em mercados secundários de ingressos e revendedores terceirizados como a StubHub, os preços dos ingressos para este confronto atualmente começam entre €66 e €102 para entrada padrão, enquanto opções premium ou assentos centrais podem chegar a €120 a €150+, dependendo da demanda e das taxas do vendedor.
Auxerre x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Auxerre e Brest
O Auxerre somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma pesada derrota por 5 a 2 para o Lens na Ligue 1, em 22 de agosto, depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen em amistoso. Os dois resultados anteriores foram empates por 1 a 1 contra Troyes e Sochaux, com uma derrota por 2 a 1 para o Orleans completando a sequência. O Auxerre marcou cinco gols e sofreu dez nesses cinco jogos, com o resultado diante do Lens respondendo pela maior parte desse dano defensivo.
O Brest venceu um, empatou dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1, em 22 de agosto, em sua primeira partida competitiva da nova temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Nottingham Forest em amistoso e empatou por 2 a 2 com o Venezia em outro jogo preparatório. O Brest marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu nove, com um empate por 3 a 3 contra o Guingamp refletindo um padrão de confrontos abertos e com muitos gols ao longo da pré-temporada.
Auxerre x Brest: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 21 de março de 2026, quando o Auxerre venceu o Brest por 3 a 0 no Stade de l'Abbé-Deschamps, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Auxerre leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Brest, além de um empate. O Auxerre marcou dez gols nesses cinco jogos, incluindo duas vitórias consecutivas em casa por 3 a 0, enquanto a única vitória do Brest na sequência veio com um triunfo por 2 a 0 em janeiro de 2026.
Confrontos
Classificação de Auxerre x Brest
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D