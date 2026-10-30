A Liga das Nações da UEFA está de volta, e a Áustria se prepara para receber a República da Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz. As duas seleções europeias disputam pontos importantes na luta pelo acesso em um grupo competitivo.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre a data da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Áustria x Irlanda pela Liga B das Nações da UEFA?

A Áustria enfrenta a Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz. O horário oficial de início ainda será confirmado nas programações locais.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Onde comprar ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela OETicket, parceira oficial de venda de ingressos da Federação Austríaca de Futebol, responsável pela venda regular ao público em geral para os jogos da seleção em casa. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência no portal para garantir lugares assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos individuais para os setores comuns da Raiffeisen Arena custam a partir de € 48 no portal oficial de vendas.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 269 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Áustria x Irlanda pela Liga B das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Áustria e Irlanda

A Áustria chega à partida com uma campanha recente irregular: venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. Em sua partida mais recente, foi derrotada por 3 a 0 pela Espanha na Copa do Mundo. A equipe também perdeu por 2 a 0 para a Argentina na fase de grupos. O ponto alto dessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Já no empate por 3 a 3 com a Argélia, a Áustria mostrou capacidade de reação em um jogo de seis gols que evidenciou tanto sua força ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

Os últimos cinco jogos da Irlanda mostram uma trajetória mais consistente. A equipe de Hallgrimsson venceu dois, empatou dois e perdeu um nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá em um amistoso preparatório para o torneio. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi sua atuação mais convincente, enquanto o empate sem gols com a Macedônia do Norte e a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Catar mostram uma equipe que pode ser difícil de superar defensivamente.

Áustria x Irlanda: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto recente entre as duas seleções é equilibrado. O último encontro terminou em 1 a 1 em Dublin, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em junho de 2017, resultado que refletiu o equilíbrio do confronto. Nos quatro jogos mais recentes, nenhuma das seleções dominou: a Áustria venceu um, a Irlanda venceu outro e dois terminaram empatados. Os gols também foram distribuídos de forma relativamente equilibrada nesses jogos, reforçando que o confronto raramente termina com uma vantagem confortável.