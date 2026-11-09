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Como comprar ingressos para Áustria x Irlanda: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais sobre a Liga B da Nations League da UEFA

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Áustria enfrenta a Irlanda na Liga B da Nations League da UEFA. Saiba como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA retorna com a Áustria se preparando para receber a Irlanda do Norte no Estádio Austria Stadion, em Linz. Ambas as equipes europeias lutam por pontos importantes para a promoção em uma disputa acirrada na fase de grupos.

GOAL apresenta todas as informações essenciais sobre datas da partida, categorias de preços dos ingressos e como garantir seus lugares.

Quando será o jogo entre Áustria e Irlanda do Norte pela Liga das Nações da UEFA B?

A Áustria enfrenta a Irlanda do Norte no Estádio Austria Stadion, em Linz, com o horário oficial do início da partida ainda a ser confirmado nos seus guias locais.

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Onde comprar ingressos para Áustria x Irlanda do Norte?

Os ingressos oficiais para o jogo são distribuídos pelo parceiro oficial de vendas da Federação Austríaca de Futebol, OETicket, responsável pelos lotes regulares para o público geral nos jogos em casa. Os torcedores devem se cadastrar antecipadamente no portal para garantir assentos assim que a venda ao público começar.

Se todos os ingressos oficiais forem vendidos ou determinados setores deixarem de estar disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso não haja mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Irlanda do Norte?

Os ingressos individuais regulares no portal oficial começam em € 48 para os setores de assentos regulares do Estádio Austria Stadion.

Os preços dos ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub, começam em cerca de € 269 quando os ingressos regulares oficiais se esgotam.

Áustria x Irlanda do Norte pela Liga das Nações da UEFA B: Tudo o que você precisa saber

Forma recente de Áustria e Irlanda do Norte

A Áustria chega a esta partida com um desempenho recente irregular: venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. A última partida terminou com uma derrota por 3 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para a Argentina durante a fase de grupos. O melhor resultado desse período foi a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, enquanto o empate em 3 a 3 com a Argélia mostrou tanto a força ofensiva quanto a fragilidade defensiva da equipe em um jogo com seis gols.

Os últimos cinco jogos da Irlanda do Norte mostram um desempenho mais consistente. A equipe de Hallgrimsson venceu duas vezes, empatou duas e perdeu uma, com o resultado mais recente sendo um empate em 1 a 1 com o Canadá em um amistoso antes do torneio. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi a atuação mais convincente, enquanto o empate sem gols com a Macedônia do Norte e a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Catar mostram uma equipe difícil de marcar.

AUT

AUT - Sequência

ESP
D3-0
ISR
V3-1
KOS
V3-1
IRL
E2-2
KOS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IRL

IRL - Sequência

CAN
E1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
E2-2
ISR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Áustria x Irlanda do Norte: retrospecto recente

O retrospecto recente entre as duas equipes é equilibrado. O último encontro terminou em 1 a 1 em Dublin, em junho de 2017, durante as eliminatórias da Copa do Mundo, resultado que refletiu o equilíbrio da disputa. Nos últimos quatro confrontos, nenhuma equipe dominou: a Áustria venceu uma vez, a Irlanda do Norte venceu outra, e dois jogos terminaram empatados. O número de gols marcados por cada equipe nesse período também foi semelhante, reforçando que esse confronto raramente termina com uma vitória folgada.

Confrontos

ÁustriaEmpateIrlanda
1
3
1
Liga das Nações B
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Irlanda
IRL
2
Áustria badge
Áustria
AUT
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Áustria badge
Áustria
AUT
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Áustria badge
Áustria
AUT
2
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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