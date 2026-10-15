A Liga das Nações da Uefa está de volta, e a Áustria se prepara para receber a República da Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz. As duas seleções europeias disputam pontos importantes na briga pelo acesso em um grupo equilibrado.

A GOAL reúne as principais informações sobre a data da partida, os preços dos ingressos por categoria e como garantir seu lugar.

Quando começa Áustria x Irlanda pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

A Áustria enfrenta a Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz. O horário oficial do início da partida ainda será confirmado na programação local.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Onde comprar ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela OETicket, parceira oficial de bilheteria da Federação Austríaca de Futebol e responsável pela venda regular ao público geral dos jogos da seleção em casa. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma para tentar garantir lugares assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos individuais para setores comuns da Raiffeisen Arena custam a partir de € 48 na plataforma oficial de venda.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 269 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Áustria x Irlanda pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Áustria e Irlanda

A Áustria chega à partida com uma campanha recente irregular: venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. Na partida mais recente, foi derrotada pela Espanha por 3 a 0 na Copa do Mundo. Também perdeu para a Argentina por 2 a 0 na fase de grupos. O ponto alto dessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. A equipe ainda mostrou capacidade de reação no empate por 3 a 3 com a Argélia, jogo de seis gols que evidenciou tanto sua força ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

Os últimos cinco jogos da Irlanda mostram um desempenho mais consistente. A equipe de Hallgrimsson venceu dois, empatou dois e perdeu um nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá em um amistoso antes do torneio. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi sua atuação mais contundente, enquanto o empate sem gols com a Macedônia do Norte e a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Catar mostram uma equipe difícil de ser superada defensivamente.

Áustria x Irlanda: Confrontos recentes

O histórico recente entre as duas seleções é equilibrado. O último encontro terminou em 1 a 1 em Dublin, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em junho de 2017, resultado que refletiu o equilíbrio do confronto. Nos quatro jogos mais recentes, nenhuma das equipes dominou: a Áustria venceu um, a Irlanda venceu outro e dois terminaram empatados. Os gols também foram distribuídos de forma bastante equilibrada nessa sequência, o que reforça que esses confrontos raramente têm uma diferença confortável no placar.