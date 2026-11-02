O Augsburg recebe o Mainz 05 no domingo, 22 de novembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em 7 de fevereiro de 2026, quando o Mainz venceu o Augsburg por 2 a 0, sem dificuldades, na Mewa Arena. Antes disso, em setembro de 2025, o Mainz também levou a melhor fora de casa, com uma vitória convincente por 4 a 1.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Augsburg x Mainz 05 acontece no domingo, 22 de novembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 09:30 WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Augsburg e Mainz 05, há diferentes opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: É possível comprar ingressos de categorias regulares diretamente pelo site oficial do FC Augsburg ou pelo 1. FSV Mainz 05, caso você vá acompanhar o time visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Augsburg e Mainz 05, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé (torcida da casa / setores das organizadas): € 14 a € 18

€ 14 a € 18 Categoria 3 (escanteios e arquibancadas superiores): € 49 a € 55

€ 49 a € 55 Categoria 2 (arquibancadas laterais e setores para famílias): € 58

€ 58 Categoria 1 (tribuna principal e assentos privilegiados): € 66 a € 75

€ 66 a € 75 Ingressos com desconto (crianças, estudantes e idosos): € 13 a € 46, dependendo da categoria do assento

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos de revenda mais baratos e entradas comuns: € 40 a € 60

€ 40 a € 60 Assentos de revenda na região central e com vista privilegiada: € 80 a € 150 ou mais

€ 80 a € 150 ou mais Pacotes VIP ou de alta demanda na revenda: € 200 a € 500 ou mais, dependendo da disponibilidade no mercado e da localização exata do assento

Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

A forma de Augsburg e Mainz 05

O Augsburg chega a este jogo com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Elversberg na Bundesliga. Nesse período, também foi derrotado em casa pelo Werder Bremen por 3 a 2. Entre os melhores resultados estão os empates por 2 a 2 com o Bayern de Munique, fora de casa, e com o Bayer Leverkusen. Nessas cinco partidas, o Augsburg marcou dez gols e sofreu oito: é um time capaz de marcar, mas ainda pouco confiável na defesa.

O Mainz 05 soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Bayer Leverkusen, mas, antes disso, venceu o Schalke 04 fora de casa por 1 a 0 e conquistou uma vitória por 4 a 3 no campo do Borussia Moenchengladbach. O Mainz marcou 13 gols e sofreu oito nesse período, figurando entre os times que mais marcaram na liga.

Augsburg x Mainz 05: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o Mainz 05 venceu em casa por 2 a 0 pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Mainz leva vantagem, com três vitórias, incluindo o triunfo por 4 a 1 em Augsburg, em setembro de 2025, e a vitória por 3 a 2 no mesmo local, em setembro de 2024. A única vitória do Augsburg nesse período foi por 1 a 0, enquanto uma partida terminou sem gols.