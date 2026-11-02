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Como comprar ingressos para Augsburg x Mainz 05: preços para o jogo da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Augsburg enfrenta o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Augsburg recebe o Mainz 05 no domingo, 22 de novembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em 7 de fevereiro de 2026, quando o Mainz venceu o Augsburg por 2 a 0, sem dificuldades, na Mewa Arena. Antes disso, em setembro de 2025, o Mainz também levou a melhor fora de casa, com uma vitória convincente por 4 a 1.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Augsburg x Mainz 05 acontece no domingo, 22 de novembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

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Bundesliga - Rodada 10
WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Augsburg e Mainz 05, há diferentes opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: É possível comprar ingressos de categorias regulares diretamente pelo site oficial do FC Augsburg ou pelo 1. FSV Mainz 05, caso você vá acompanhar o time visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Augsburg e Mainz 05, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé (torcida da casa / setores das organizadas): € 14 a € 18
  • Categoria 3 (escanteios e arquibancadas superiores): € 49 a € 55
  • Categoria 2 (arquibancadas laterais e setores para famílias): € 58
  • Categoria 1 (tribuna principal e assentos privilegiados): € 66 a € 75
  • Ingressos com desconto (crianças, estudantes e idosos): € 13 a € 46, dependendo da categoria do assento

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos de revenda mais baratos e entradas comuns: € 40 a € 60
  • Assentos de revenda na região central e com vista privilegiada: € 80 a € 150 ou mais
  • Pacotes VIP ou de alta demanda na revenda: € 200 a € 500 ou mais, dependendo da disponibilidade no mercado e da localização exata do assento

Augsburg x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

A forma de Augsburg e Mainz 05

O Augsburg chega a este jogo com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Elversberg na Bundesliga. Nesse período, também foi derrotado em casa pelo Werder Bremen por 3 a 2. Entre os melhores resultados estão os empates por 2 a 2 com o Bayern de Munique, fora de casa, e com o Bayer Leverkusen. Nessas cinco partidas, o Augsburg marcou dez gols e sofreu oito: é um time capaz de marcar, mas ainda pouco confiável na defesa.

O Mainz 05 soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Bayer Leverkusen, mas, antes disso, venceu o Schalke 04 fora de casa por 1 a 0 e conquistou uma vitória por 4 a 3 no campo do Borussia Moenchengladbach. O Mainz marcou 13 gols e sofreu oito nesse período, figurando entre os times que mais marcaram na liga.

FCA

FCA - Sequência

FCB
E2-2
ELV
D4-3
FCU
E1-1
SHG
V2-4
SCF
D1-2
Gol marcado (sofrido)
11/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
M05

M05 - Sequência

B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
ELV
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Augsburg x Mainz 05: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o Mainz 05 venceu em casa por 2 a 0 pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Mainz leva vantagem, com três vitórias, incluindo o triunfo por 4 a 1 em Augsburg, em setembro de 2025, e a vitória por 3 a 2 no mesmo local, em setembro de 2024. A única vitória do Augsburg nesse período foi por 1 a 0, enquanto uma partida terminou sem gols.

Confrontos

AugsburgEmpateMainz
0
1
4
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Mainz badge
Mainz
M05
4
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Mainz badge
Mainz
M05
3
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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