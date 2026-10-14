O Augsburg recebe o Freiburg no sábado, 31 de outubro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

O histórico de confrontos diretos mostra um duelo equilibrado no geral, embora o Freiburg tenha uma ligeira vantagem, com mais vitórias em todas as competições. No encontro mais recente pela liga, em janeiro de 2026, as equipes empataram por 2 a 2 na WWK Arena, em uma partida emocionante na qual o Augsburg desperdiçou a vantagem conquistada no início do segundo tempo.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Augsburg x Freiburg pela Bundesliga?

A partida entre Augsburg e Freiburg começa no sábado, 31 de outubro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 10:30 WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Freiburg pela Bundesliga?

Há várias opções para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Augsburg e SC Freiburg na WWK Arena, desde os canais oficiais dos clubes até as plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do FC Augsburg: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela central de atendimento do clube mandante é a forma mais confiável de garantir ingressos pelo preço original. Os ingressos individuais geralmente custam cerca de € 16 a € 18 para os setores em pé, com valores maiores nas diferentes categorias de assentos (da categoria 1 à categoria 3), dependendo da classificação da partida.

Canais oficiais do SC Freiburg: Para quem torce pelo visitante, a melhor opção é consultar o portal oficial de ingressos do Freiburg para verificar a cota destinada ao setor da torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Augsburg x Freiburg pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes, pelo preço original, ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Setores em pé: Os ingressos comuns custam de € 16 a € 18 , enquanto os ingressos com desconto estão disponíveis por € 14 a € 16 .

Categoria 3 (setores A, Y e Z): Os ingressos comuns custam de € 20 a € 49 , dependendo da classificação da partida, enquanto as opções infantis e com desconto custam a partir de valores na faixa de € 10 a € 46 .

Categoria 2 (setores B, C, P e Q): Os ingressos comuns custam de € 25 a € 58 , enquanto as opções infantis e com desconto variam de € 10 a € 54 .

Categoria 1b (setores D, H, R e V): Os ingressos comuns custam de € 31 a € 66 , e os ingressos com desconto, de € 20 a € 62 .

Categoria 1a (setores S, T e U, na região central da lateral do campo): Os assentos premium na região central custam de € 39 a € 75 , enquanto as opções com desconto ou visão restrita variam de € 23 a € 71 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos diretamente pelos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Preços iniciais de revenda: Os ingressos mais baratos disponíveis geralmente começam na faixa de € 30 a € 35 para lugares nos setores superiores ou nas extremidades do campo, atrás dos gols.

Preços médios de revenda: As opções comuns nas laterais do campo e em outros setores com assentos geralmente custam, em média, de € 45 a € 110 .

Assentos premium ou de alta demanda: Os preços de áreas premium com serviços de hospitalidade, assentos centrais nos setores inferiores ou ingressos muito procurados de última hora podem subir consideravelmente conforme a proximidade do dia da partida.

Augsburg x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Augsburg e Freiburg

O Augsburg somou duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos quatro jogos pela Bundesliga. Uma vitória sobre o Energie Cottbus pela Copa da Alemanha também faz parte de suas cinco partidas mais recentes. No último jogo, perdeu em casa por 3 a 2 para o Werder Bremen. Antes disso, havia empatado por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen e vencido o Eintracht Frankfurt por 4 a 1 fora de casa. O Augsburg marcou 10 gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O retrospecto recente do Freiburg é particularmente forte. A equipe venceu três de seus últimos quatro jogos pela Bundesliga e empatou um, com o empate por 2 a 2 fora de casa diante do Eintracht Frankfurt sendo o único resultado sem vitória. Sua vitória mais recente pela liga foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach. Antes, nessa sequência, também venceu o Werder Bremen por 4 a 1. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o Freiburg marcou 16 gols e sofreu quatro.

Augsburg x Freiburg: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou empatado por 2 a 2 na WWK Arena, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Augsburg venceu duas vezes, o Freiburg venceu uma e houve dois empates. O Augsburg ganhou por 3 a 1 quando as equipes se enfrentaram na casa do Freiburg em agosto de 2025. A única vitória do Freiburg nessa sequência ocorreu em outubro de 2024, por 3 a 1 em casa.