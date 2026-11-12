O Augsburg recebe o FC Köln no sábado, 5 de dezembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

Os confrontos recentes entre as duas equipes terminaram frequentemente empatados: três dos últimos cinco jogos entre elas acabaram em 1 a 1. O encontro mais recente pela liga aconteceu em fevereiro de 2026, na WWK Arena, onde o FC Augsburg venceu o Köln por 2 a 0, sem sofrer gols.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x FC Köln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Augsburg x FC Köln pela Bundesliga?

Augsburg x FC Köln começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

Bundesliga - Rodada 12 5 de dez. de 2026 - 09:30 WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x FC Köln pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Augsburg x FC Köln pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais do FC Augsburg e do 1. FC Köln, por meio dos respectivos portais de venda. Sócios e torcedores em geral podem encontrar ingressos pelo preço oficial, conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x FC Köln pela Bundesliga?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para Augsburg x FC Köln pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé (torcida da casa): € 16 a € 18 para ingressos regulares.

€ 16 a € 18 para ingressos regulares. Categoria 3 (cantos e setores superiores): € 27 a € 49 para adultos, sem descontos.

€ 27 a € 49 para adultos, sem descontos. Categoria 2 (arquibancadas laterais e setores familiares): € 37 a € 58 para assentos regulares.

€ 37 a € 58 para assentos regulares. Categoria 1 (arquibancada principal e assentos privilegiados): € 43 a € 75, dependendo da localização exata do setor.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos mais baratos na revenda: € 40 a € 60.

€ 40 a € 60. Assentos próximos à linha do meio-campo e com vista privilegiada na revenda: € 80 a € 170.

€ 80 a € 170. Pacotes de alta demanda / VIP: € 200 a € 450 ou mais.

Augsburg x FC Köln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Augsburg e FC Köln

O Augsburg chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, com dez gols marcados e oito sofridos. Em seu compromisso mais recente, perdeu em casa para o Freiburg por 2 a 1. Antes disso, empatou por 2 a 2 fora de casa com o Bayern de Munique e por 1 a 1 com o Union Berlin. Duas derrotas consecutivas, incluindo um revés por 4 a 3 diante do Elversberg, evidenciam, porém, a fragilidade defensiva que a equipe de Baum precisa corrigir.

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Köln somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, com nove gols marcados e três sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Union Berlin, precedido por uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o mesmo adversário na Copa da Alemanha. A única derrota nesse período foi para o Eintracht Frankfurt, por 1 a 0, fora de casa. O Köln mostrou mais solidez defensiva do que o Augsburg nessa sequência.

Augsburg x FC Köln: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Augsburg venceu por 2 a 0 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Augsburg tem uma vitória, assim como o Köln, e três partidas terminaram empatadas. Três desses cinco jogos acabaram em 1 a 1, o que aponta para um histórico de confrontos equilibrados e disputados entre os clubes.