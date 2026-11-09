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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Viking: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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O Atlético de Madrid enfrenta o Viking na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Atlético de Madrid recebe o Viking na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

O time espanhol entra na fase de liga buscando aproveitar sua vasta experiência em competições europeias no Riyadh Air Metropolitano. Enquanto isso, o clube norueguês Viking enfrenta as exigências da tabela ampliada da Champions League diante de potências do continente.

Quando começa Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Atlético de Madrid x Viking será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking pela Champions League da Uefa:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos pelo clube: Você pode consultar o site oficial do Atlético de Madrid para verificar a venda geral de ingressos, o acesso para sócios e a disponibilidade nos setores da torcida mandante do Riyadh Air Metropolitano.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Confira as faixas estimadas de preços dos ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking FK pela Champions League da Uefa:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns (categorias 2 a 4): De € 55 a € 150, dependendo do nível e do setor do estádio.
  • Assentos premium / categoria 1: De € 160 a € 300 por lugares com vista privilegiada nas laterais do campo e nos níveis inferiores.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: De € 320 a mais de € 500, dependendo do nível dos serviços de hospitalidade e alimentação incluídos no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Nível superior / ingressos comuns: De € 45 a € 95 por lugares no anel superior e assentos comuns com vista panorâmica.
  • Nível intermediário / vista lateral: De € 100 a € 240 por lugares com vista equilibrada nas laterais do campo.
  • Nível inferior e setores premium: De € 250 a mais de € 380 por lugares próximos ao campo e em setores muito procurados.
  • Revenda VIP e hospitalidade: De € 350 a mais de € 550, dependendo da demanda no mercado de revenda.

Atlético de Madrid x Viking pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Viking

O Atlético de Madrid venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o VfB Stuttgart na Champions League, em que saiu atrás no placar e conquistou um ponto. Antes disso, venceu o Espanyol por 1 a 0 em LaLiga e o Manchester United por 2 a 0 em uma competição europeia. Nesses cinco jogos, o Atlético marcou seis gols e sofreu dois.

O Viking venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Aston Villa na Champions League. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique em uma competição europeia e venceu o Fredrikstad por 3 a 2 na Eliteserien. O Viking marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

ATM

ATM - Sequência

STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
BAR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIK

VIK - Sequência

AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
SAB
V4-1
KFU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Atlético de Madrid x Viking: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Atlético de Madrid e Viking. A partida de sexta-feira no Riyadh Air Metropolitano será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

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