Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoViking
Book Atletico Madrid vs Viking Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Viking: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Atlético de Madrid
Viking
Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid enfrenta o Viking na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O Atlético de Madrid recebe o Viking na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

O time espanhol entra na fase de liga buscando aproveitar sua vasta experiência europeia no Riyadh Air Metropolitano. Enquanto isso, o clube norueguês Viking enfrenta as exigências da tabela ampliada da Champions League contra potências do continente.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Viking, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Atlético de Madrid x Viking começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 5
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar o site oficial do Atlético de Madrid para verificar a venda geral de ingressos, o acesso para sócios e a disponibilidade nos setores da torcida da casa no Riyadh Air Metropolitano.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Confira as faixas estimadas de preços dos ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking FK pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns (categorias 2 a 4): de € 55 a € 150, variando conforme o nível e o setor do estádio.
  • Assentos premium ou de categoria 1: de € 160 a € 300 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo e nos setores inferiores.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: de € 320 a mais de € 500, dependendo do nível de hospitalidade e do serviço de alimentação incluídos no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setor superior e ingressos comuns: de € 45 a € 95 para lugares nos setores superiores e com vista panorâmica geral.
  • Setor intermediário e vista lateral: de € 100 a € 240 para lugares com boa visão nas laterais do campo.
  • Setor inferior e áreas premium: de € 250 a mais de € 380 para lugares próximos ao campo e em setores de alta procura.
  • Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: de € 350 a mais de € 550, dependendo da demanda no mercado de revenda.

Atlético de Madrid x Viking pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Viking

O Atlético de Madrid venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o VfB Stuttgart na Champions League, em que saiu atrás e conquistou um ponto. Antes disso, venceu o Espanyol por 1 a 0 em LaLiga e o Manchester United por 2 a 0 em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Atlético marcou seis gols e sofreu dois.

O Viking venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Aston Villa na Champions League. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique em competição europeia e venceu o Fredrikstad por 3 a 2 na Eliteserien. O Viking marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

ATM

ATM - Sequência

ESP
V0-1
STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
VIK

VIK - Sequência

FCB
E3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Atlético de Madrid x Viking: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Atlético de Madrid e Viking. A partida de sexta-feira no Riyadh Air Metropolitano será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google