O Atlético de Madrid recebe o Viking na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

O time espanhol entra na fase de liga buscando aproveitar sua vasta experiência europeia no Riyadh Air Metropolitano. Enquanto isso, o clube norueguês Viking enfrenta as exigências da tabela ampliada da Champions League contra potências do continente.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Viking, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Atlético de Madrid x Viking começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar o site oficial do Atlético de Madrid para verificar a venda geral de ingressos, o acesso para sócios e a disponibilidade nos setores da torcida da casa no Riyadh Air Metropolitano.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Viking pela Champions League?

Confira as faixas estimadas de preços dos ingressos para a partida entre Atlético de Madrid e Viking FK pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns (categorias 2 a 4): de € 55 a € 150, variando conforme o nível e o setor do estádio.

de € 55 a € 150, variando conforme o nível e o setor do estádio. Assentos premium ou de categoria 1: de € 160 a € 300 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo e nos setores inferiores.

de € 160 a € 300 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo e nos setores inferiores. Pacotes VIP e de hospitalidade: de € 320 a mais de € 500, dependendo do nível de hospitalidade e do serviço de alimentação incluídos no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior e ingressos comuns: de € 45 a € 95 para lugares nos setores superiores e com vista panorâmica geral.

de € 45 a € 95 para lugares nos setores superiores e com vista panorâmica geral. Setor intermediário e vista lateral: de € 100 a € 240 para lugares com boa visão nas laterais do campo.

de € 100 a € 240 para lugares com boa visão nas laterais do campo. Setor inferior e áreas premium: de € 250 a mais de € 380 para lugares próximos ao campo e em setores de alta procura.

de € 250 a mais de € 380 para lugares próximos ao campo e em setores de alta procura. Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: de € 350 a mais de € 550, dependendo da demanda no mercado de revenda.

Atlético de Madrid x Viking pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Viking

O Atlético de Madrid venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o VfB Stuttgart na Champions League, em que saiu atrás e conquistou um ponto. Antes disso, venceu o Espanyol por 1 a 0 em LaLiga e o Manchester United por 2 a 0 em competição europeia. Nessas cinco partidas, o Atlético marcou seis gols e sofreu dois.

O Viking venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Aston Villa na Champions League. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique em competição europeia e venceu o Fredrikstad por 3 a 2 na Eliteserien. O Viking marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Atlético de Madrid x Viking: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Atlético de Madrid e Viking. A partida de sexta-feira no Riyadh Air Metropolitano será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.