Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid: preços de LaLiga, informações sobre o clássico de Madri, vendas de última hora e mais

Reserve ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid:
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O que é o Dérbi de Madri?
O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais acirrados de todo o futebol mundial.
O Atletico chega para o confronto embalado por uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube buscando se recuperar de um ano sem títulos.
Quando é o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Os ingressos oficiais normalmente estão disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo dessa magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de encontrar pelos canais oficiais na temporada, ao lado do El Clasico. A demanda das duas torcidas, além dos fãs neutros que querem ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos tendam a desaparecer extremamente rápido assim que são liberadas.
Dada a qualidade em campo, do Real Madrid em reconstrução de Mourinho a um time do Atletico que foi longe na Europa na temporada passada, reservar com antecedência no mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.
Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão, dada a demanda envolvida.
Para uma partida típica de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais do estádio subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um confronto desse porte, no entanto, espere preços consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.
No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem bastante nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada no Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata a bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, o que dá uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.
Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Atletico Madrid e Real Madrid
Atletico Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Atletico Madrid x Real Madrid
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D