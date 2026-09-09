Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid: preços de LaLiga, informações sobre o clássico de Madri, vendas de última hora e mais

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O que é o Dérbi de Madri?

O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais acirrados de todo o futebol mundial.

O Atletico chega para o confronto embalado por uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube buscando se recuperar de um ano sem títulos.

Quando é o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos oficiais normalmente estão disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo dessa magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de encontrar pelos canais oficiais na temporada, ao lado do El Clasico. A demanda das duas torcidas, além dos fãs neutros que querem ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos tendam a desaparecer extremamente rápido assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, do Real Madrid em reconstrução de Mourinho a um time do Atletico que foi longe na Europa na temporada passada, reservar com antecedência no mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão, dada a demanda envolvida.

Para uma partida típica de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais do estádio subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um confronto desse porte, no entanto, espere preços consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem bastante nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada no Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata a bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, o que dá uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.

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