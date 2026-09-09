Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid
Traduzido por

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid: preços de LaLiga, informações sobre o clássico de Madri, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
La Liga
Real Madrid
Atlético de Madrid

Se você está procurando comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Reserve ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid:

🎟️ Atletico Madrid x Real MadridIngressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para La Liga: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por menos de €400: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o anel inferior (ao lado do campo): RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o anel superior: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos atrás do gol: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a torcida mandante: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a torcida visitante: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o estádioRiyadh Air Metropolitano: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Veja todos os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid: RESERVE INGRESSOS

O que é o Dérbi de Madri?

O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais acirrados de todo o futebol mundial.

O Atletico chega para o confronto embalado por uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube buscando se recuperar de um ano sem títulos.

Quando é o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

crest
La Liga - Rodada 7
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos oficiais normalmente estão disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo dessa magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de encontrar pelos canais oficiais na temporada, ao lado do El Clasico. A demanda das duas torcidas, além dos fãs neutros que querem ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos tendam a desaparecer extremamente rápido assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, do Real Madrid em reconstrução de Mourinho a um time do Atletico que foi longe na Europa na temporada passada, reservar com antecedência no mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão, dada a demanda envolvida.

Para uma partida típica de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais do estádio subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um confronto desse porte, no entanto, espere preços consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem bastante nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada no Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata a bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, o que dá uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.

Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atletico Madrid e Real Madrid

ATM

ATM - Sequência

SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Atletico Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Atletico Madrid x Real Madrid

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google