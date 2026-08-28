Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Historicamente, o Atlético de Madrid tem ampla vantagem neste confronto, tendo vencido 20 dos encontros anteriores contra o Osasuna. O duelo mais recente entre as equipes, em maio de 2026, terminou com uma vitória suada por 2 a 1 do Atlético de Madrid no Estádio El Sadar.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?
Atlético de Madrid x Osasuna acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com os detalhes oficiais do horário de início listados acima.
Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?
Você pode comprar ingressos para o jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid e Osasuna no Riyadh Air Metropolitano por meio de várias opções:
- Site oficial do clube: A opção principal e mais segura é o site oficial do Atlético de Madrid. Em geral, os ingressos são disponibilizados para não-membros após uma janela de venda prioritária para os sócios.
- Mercados secundários e agregadores: Plataformas como a StubHub reúnem ingressos de revenda de vendedores.
- Agências de viagem autorizadas: Empresas como a P1 Travel oferecem pacotes oficiais de ingressos para o dia do jogo e hospitalidade.
- Bilheteria do estádio: No dia da partida, sujeito à disponibilidade, os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias localizadas no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid x Osasuna no Riyadh Air Metropolitano variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:
- Ingressos de entrada / lugares no anel superior: Os ingressos padrão de admissão geral começam em aproximadamente €30 a €45.
- Categoria intermediária / lugares nas esquinas e atrás do gol: Os assentos de categoria média costumam custar entre €50 e €85.
- Lugares premium e na arquibancada principal: Os assentos na lateral inferior e em locais com vista premium variam de €90 a €160+.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: O acesso oficial de hospitalidade para o dia do jogo geralmente começa em torno de €220+ por ingresso.
Mercados secundários e agregadores
Principais plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub. Os preços de revenda estão sujeitos à demanda do mercado. Em jogos de alta procura, os preços nessas plataformas podem ficar significativamente acima do valor de face, embora partidas padrão que não sejam clássicos normalmente ofereçam opções a partir de €35 a €50.
Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Atlético de Madrid e Osasuna
O Atlético de Madrid soma uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com dois desses resultados tendo acontecido em amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal pela LaLiga em 23 de agosto, enquanto o resultado anterior na liga foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Malaga em 19 de agosto. O Atlético venceu o Marseille por 2 a 1 em um amistoso, mas perdeu por 3 a 1 para o Manchester City e por 2 a 1 para o Manchester United durante a pré-temporada. Ao longo dessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu sete.
O Osasuna tem duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, além de um empate. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols com o Levante pela LaLiga em 24 de agosto. Perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli em amistosos, mas emendou vitórias consecutivas sobre Norwich City e Ipswich Town durante a preparação de pré-temporada. O Osasuna marcou três gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.
Atlético de Madrid x Osasuna: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Osasuna recebeu o Atlético de Madrid e perdeu por 2 a 1. Antes disso, o Atlético venceu o Osasuna em casa por 1 a 0 em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes, com o Osasuna conquistando uma vitória e mais um triunfo também indo para o Osasuna em maio de 2025, quando bateu o Atlético por 2 a 0 em casa. A derrota mais pesada do Atlético nessa sequência aconteceu em maio de 2024, quando o Osasuna o venceu por 4 a 1 no Metropolitano.
Confrontos
Classificação de Atlético de Madrid x Osasuna
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D