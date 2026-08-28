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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Historicamente, o Atlético de Madrid tem ampla vantagem neste confronto, tendo vencido 20 dos encontros anteriores contra o Osasuna. O duelo mais recente entre as equipes, em maio de 2026, terminou com uma vitória suada por 2 a 1 do Atlético de Madrid no Estádio El Sadar.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Atlético de Madrid x Osasuna acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com os detalhes oficiais do horário de início listados acima.

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Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Você pode comprar ingressos para o jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid e Osasuna no Riyadh Air Metropolitano por meio de várias opções:

  • Site oficial do clube: A opção principal e mais segura é o site oficial do Atlético de Madrid. Em geral, os ingressos são disponibilizados para não-membros após uma janela de venda prioritária para os sócios.
  • Mercados secundários e agregadores: Plataformas como a StubHub reúnem ingressos de revenda de vendedores.
  • Agências de viagem autorizadas: Empresas como a P1 Travel oferecem pacotes oficiais de ingressos para o dia do jogo e hospitalidade.
  • Bilheteria do estádio: No dia da partida, sujeito à disponibilidade, os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias localizadas no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid x Osasuna no Riyadh Air Metropolitano variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

  • Ingressos de entrada / lugares no anel superior: Os ingressos padrão de admissão geral começam em aproximadamente €30 a €45.
  • Categoria intermediária / lugares nas esquinas e atrás do gol: Os assentos de categoria média costumam custar entre €50 e €85.
  • Lugares premium e na arquibancada principal: Os assentos na lateral inferior e em locais com vista premium variam de €90 a €160+.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: O acesso oficial de hospitalidade para o dia do jogo geralmente começa em torno de €220+ por ingresso.

Mercados secundários e agregadores

Principais plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub. Os preços de revenda estão sujeitos à demanda do mercado. Em jogos de alta procura, os preços nessas plataformas podem ficar significativamente acima do valor de face, embora partidas padrão que não sejam clássicos normalmente ofereçam opções a partir de €35 a €50.

Atlético de Madrid x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Osasuna

O Atlético de Madrid soma uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com dois desses resultados tendo acontecido em amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal pela LaLiga em 23 de agosto, enquanto o resultado anterior na liga foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Malaga em 19 de agosto. O Atlético venceu o Marseille por 2 a 1 em um amistoso, mas perdeu por 3 a 1 para o Manchester City e por 2 a 1 para o Manchester United durante a pré-temporada. Ao longo dessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu sete.

O Osasuna tem duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, além de um empate. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols com o Levante pela LaLiga em 24 de agosto. Perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli em amistosos, mas emendou vitórias consecutivas sobre Norwich City e Ipswich Town durante a preparação de pré-temporada. O Osasuna marcou três gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

ATM

ATM - Sequência

VIL
E2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OSA

OSA - Sequência

LEV
E0-0
CEL
V1-2
GET
V1-0
ALA
D5-2
ESP
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Atlético de Madrid x Osasuna: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Osasuna recebeu o Atlético de Madrid e perdeu por 2 a 1. Antes disso, o Atlético venceu o Osasuna em casa por 1 a 0 em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes, com o Osasuna conquistando uma vitória e mais um triunfo também indo para o Osasuna em maio de 2025, quando bateu o Atlético por 2 a 0 em casa. A derrota mais pesada do Atlético nessa sequência aconteceu em maio de 2024, quando o Osasuna o venceu por 4 a 1 no Metropolitano.

Confrontos

Atlético de MadridEmpateOsasuna
3
0
2
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Atlético de Madrid x Osasuna

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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