Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Atlético de Madrid recebe o Deportivo de A Coruna no sábado, 24 de outubro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

As duas equipes se enfrentaram recentemente pela Copa do Rei, em janeiro de 2026, quando Antoine Griezmann marcou o gol decisivo na vitória do Atlético por 1 a 0. O próximo confronto entre elas por LaLiga, no Riyadh Air Metropolitano, será mais um capítulo dessa rivalidade histórica, com os dois clubes em busca de pontos importantes na temporada 2026/27.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

La Liga - Rodada 10 24 de out. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Atlético de Madrid x Deportivo de La Coruña no Riyadh Air Metropolitano:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do Atlético de Madrid: É a opção mais segura e direta. Os sócios do clube geralmente têm acesso prioritário, após o qual os lugares restantes são disponibilizados ao público em geral.

Bilheteria do estádio: Você pode comprar os ingressos restantes destinados ao público em geral diretamente na bilheteria do Riyadh Air Metropolitano, em Madri, nos dias que antecedem a partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para essa partida no Riyadh Air Metropolitano variam conforme a localização dos assentos e o local da compra:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns (preço original): Os ingressos convencionais para uma única partida geralmente custam a partir de cerca de € 35 a € 45 nos setores superiores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur).

Assentos de preço intermediário: Os setores laterais superiores e inferiores (Lateral Este / Lateral Oeste) geralmente custam de € 60 a € 110 .

Assentos premium: As fileiras centrais inferiores, próximas ao campo, custam entre € 120 e € 180 .

Desconto para sócios: Os sócios oficiais geralmente recebem um desconto de 10% a 20% sobre os preços originais para o público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos disponíveis: Nas plataformas de revenda, os preços iniciais geralmente variam de € 40 a € 75 .

Preço médio: O preço médio dos ingressos comuns, sem acesso VIP, fica entre € 150 e € 185 .

VIP e hospitalidade: As opções oficiais de hospitalidade e acesso a lounges custam a partir de aproximadamente € 250 a € 450 ou mais .

Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Deportivo de A Coruna

O Atlético de Madrid chega a esta partida em boa fase no cenário nacional, com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Em seu compromisso mais recente, venceu o Real Madrid por 2 a 1 em um clássico de LaLiga bastante disputado, resultado que ressaltou sua qualidade nos momentos decisivos. Antes, a equipe de Simeone havia sido ainda mais contundente ao marcar quatro gols sem sofrer nenhum contra o Osasuna e vencer a Real Sociedad por 3 a 0 fora de casa. Essas vitórias seguidas no campeonato, com o resultado do clássico entre elas, apontam para uma equipe que encontrou verdadeira regularidade no ataque. Suas únicas derrotas no período foram para o Liverpool, na Champions League, e para o Athletic Bilbao, em LaLiga. Ao longo dos cinco jogos, o Atlético demonstrou capacidade de marcar muitos gols e, ao mesmo tempo, competir no mais alto nível.

O Deportivo chega para o jogo com um retrospecto mais irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Sua partida mais recente terminou empatada em 1 a 1 com o Real Betis, fora de casa, mantendo o padrão de conquistar pontos em jogos disputados em vez de vencer com folga. O destaque dessa sequência foi a vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal, fora de casa, que mostrou o perigo da equipe nos contra-ataques. Nesse intervalo, perdeu por 1 a 0 para o Sevilla e empatou em 1 a 1 com o Getafe, resultados que sugerem uma equipe com dificuldade para dominar os jogos, mas que não se deixa vencer facilmente.

Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Copa do Rei, em janeiro de 2026, quando o Atlético de Madrid venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Atlético levou vantagem, com quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Deportivo ainda não venceu o Atlético nessa série de partidas, e o placar agregado desses jogos reflete a diferença de qualidade entre as duas equipes.