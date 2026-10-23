Nos confrontos recentes entre as equipes, o Bayern de Munique leva vantagem, com três vitórias nos últimos cinco jogos, contra uma do Atlético de Madrid e um empate.
O Atlético de Madrid chega ao confronto após resultados variados nas competições nacionais e europeias, enquanto o Bayern de Munique vive uma fase dominante em todas as competições, com muitos gols marcados nas partidas recentes.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?
Atlético de Madrid x Bayern de Munique será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, há algumas opções principais disponíveis:
- Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar o portal oficial de ingressos do Atlético de Madrid, mandante da partida, ou a plataforma oficial de ingressos do Bayern de Munique. Os ingressos vendidos diretamente pelos clubes geralmente são disponibilizados primeiro aos sócios e têm preços oficiais, embora jogos de grande procura como este costumem esgotar rapidamente ou exigir vínculo com o clube.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.
1. Canais oficiais dos clubes
- Categoria 1: € 160 a € 300
- Categoria 2: € 150 a € 280
- Categoria 3: € 140 a € 250
- Categoria 4: € 140 a € 250
- Assentos VIP / hospitalidade: € 500 a € 1.000
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Anel superior / entrada comum: € 130 a € 145
- Anel intermediário / assentos das categorias 2 e 3: € 180 a € 250
- Assentos privilegiados no anel inferior: € 250 a € 400+
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 320 a € 500+
Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Atlético de Madrid e Bayern de Munique
O Atlético de Madrid chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid por LaLiga, em 20 de setembro, após vencer o Osasuna por 4 a 0 e a Real Sociedad fora de casa por 3 a 0. Essas três vitórias vieram acompanhadas de uma derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League e outra por 3 a 0 para o Athletic Bilbao em LaLiga. Nesses cinco jogos, o Atlético marcou 10 gols e sofreu sete.
O Bayern de Munique vive uma fase dominante, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Union Berlin por 7 a 0 pela Bundesliga, em 18 de setembro, e também derrotou o Bodoe/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 0 a 0 com o Schalke 04, fora de casa, pela Bundesliga. O Bayern marcou 15 gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum.
Atlético de Madrid x Bayern de Munique: retrospecto recente
O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Champions League em 1º de dezembro de 2020, quando Atlético de Madrid e Bayern de Munique empataram por 1 a 1 no Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Atlético e um empate. O Bayern marcou oito gols e sofreu três nesses jogos, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Atlético pela Champions League em outubro de 2020.
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