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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Atlético de Madrid enfrenta o Bayern de Munique na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

Nos confrontos recentes entre as equipes, o Bayern de Munique leva vantagem, com três vitórias nos últimos cinco jogos, contra uma do Atlético de Madrid e um empate.

O Atlético de Madrid chega ao confronto após resultados variados nas competições nacionais e europeias, enquanto o Bayern de Munique vive uma fase dominante em todas as competições, com muitos gols marcados nas partidas recentes.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?

Atlético de Madrid x Bayern de Munique será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, há algumas opções principais disponíveis:

  • Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar o portal oficial de ingressos do Atlético de Madrid, mandante da partida, ou a plataforma oficial de ingressos do Bayern de Munique. Os ingressos vendidos diretamente pelos clubes geralmente são disponibilizados primeiro aos sócios e têm preços oficiais, embora jogos de grande procura como este costumem esgotar rapidamente ou exigir vínculo com o clube.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Categoria 1: € 160 a € 300
  • Categoria 2: € 150 a € 280
  • Categoria 3: € 140 a € 250
  • Categoria 4: € 140 a € 250
  • Assentos VIP / hospitalidade: € 500 a € 1.000

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / entrada comum: € 130 a € 145
  • Anel intermediário / assentos das categorias 2 e 3: € 180 a € 250
  • Assentos privilegiados no anel inferior: € 250 a € 400+
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 320 a € 500+

Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Bayern de Munique

O Atlético de Madrid chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid por LaLiga, em 20 de setembro, após vencer o Osasuna por 4 a 0 e a Real Sociedad fora de casa por 3 a 0. Essas três vitórias vieram acompanhadas de uma derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League e outra por 3 a 0 para o Athletic Bilbao em LaLiga. Nesses cinco jogos, o Atlético marcou 10 gols e sofreu sete.

O Bayern de Munique vive uma fase dominante, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Union Berlin por 7 a 0 pela Bundesliga, em 18 de setembro, e também derrotou o Bodoe/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 0 a 0 com o Schalke 04, fora de casa, pela Bundesliga. O Bayern marcou 15 gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum.

ATM

ATM - Sequência

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
20/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: retrospecto recente

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Champions League em 1º de dezembro de 2020, quando Atlético de Madrid e Bayern de Munique empataram por 1 a 1 no Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Atlético e um empate. O Bayern marcou oito gols e sofreu três nesses jogos, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Atlético pela Champions League em outubro de 2020.

Confrontos

Atlético de MadridEmpateBayern de Munique
1
1
3
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
0
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
3Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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