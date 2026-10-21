Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Barcelona leva uma ligeira vantagem, com três vitórias contra duas do Atlético de Madrid.
O encontro oficial mais recente ocorreu em 14 de abril de 2026, pela Champions League, quando o Barcelona conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano.
Quando começa Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?
Atlético de Madrid x Barcelona será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?
Há diferentes maneiras de conseguir ingressos para o próximo jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Riyadh Air Metropolitano, dependendo da disponibilidade e da preferência de cada torcedor:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: O caminho mais direto é comprar ingressos comuns ou os destinados a sócios pelo site oficial ou pela bilheteria do Atlético de Madrid, mandante da partida.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga variam conforme o canal de venda e a localização do assento. Veja abaixo uma estimativa dos valores em euros nos canais oficiais do clube e nas plataformas de revenda:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns / assentos nos setores superiores: Geralmente custam cerca de € 50 a € 130, dependendo da distância dos assentos em relação ao campo nos setores superiores.
- Setores inferiores & arquibancadas laterais: Os ingressos comuns para os setores inferiores e as laterais do campo geralmente custam entre € 140 e € 280.
- Pacotes VIP & de hospitalidade: As opções premium de hospitalidade do clube começam em torno de € 340 e ficam mais caras conforme os serviços de alimentação e os benefícios de acesso aos lounges incluídos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores superiores / assentos nas arquibancadas mais altas: Os ingressos para jogos de alta procura geralmente começam em torno de € 110 a € 140.
- Setores intermediários & assentos nos cantos: Os assentos comuns nos setores intermediários geralmente custam de € 220 a € 450, dependendo da demanda no momento da compra.
- Setores inferiores & assentos premium nas laterais: Os lugares privilegiados junto às linhas laterais e nos setores inferiores frequentemente custam de € 500 a € 900 ou mais, enquanto os pacotes exclusivos de hospitalidade VIP oferecidos nas plataformas de revenda muitas vezes ultrapassam € 1.000.
Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Atlético de Madrid e Barcelona
O Atlético de Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo seis nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid em LaLiga, em 20 de setembro, resultado que demonstrou sua capacidade de se destacar em jogos importantes. A equipe também marcou quatro gols contra o Osasuna sem sofrer nenhum, embora as derrotas para o Liverpool na Champions League e para o Athletic Bilbao em LaLiga mostrem a irregularidade da equipe de Simeone nas diferentes competições.
O Barcelona venceu seus últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota, marcando 20 gols e sofrendo apenas nove nesse período. A equipe de Flick venceu mais recentemente o Sevilla por 3 a 1 fora de casa em LaLiga, em 19 de setembro, e a goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander três dias antes reforça o poder ofensivo com que chega a esta partida. As cinco vitórias em cinco jogos por LaLiga e pela Champions League mostram uma sequência que faz do Barcelona a equipe de maior destaque da Espanha neste momento.
Atlético de Madrid x Barcelona: retrospecto recente dos confrontos
O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu pela Champions League, em 14 de abril, quando o Barcelona venceu por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Barcelona venceu três vezes, contra duas do Atlético de Madrid. As equipes também se enfrentaram pela Copa do Rei e por LaLiga no início de 2026. O Barcelona marcou 11 gols nessas cinco partidas, contra oito do Atlético, o que dá aos visitantes uma ligeira vantagem tanto nos resultados quanto no número de gols no retrospecto recente.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
D
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
D
V
E
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
V
V
V
D
V
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
D
E
D
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
D
D
E
D
D
|8
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
E
V
E
E
|9
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
E
D
E
D
E
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
D
E
D
D
|11
|7
|2
|3
|2
|7
|6
|+1
|9
E
E
E
V
V
|12
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9
E
D
V
V
D
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
E
E
V
D
V
|14
|9
|2
|3
|4
|5
|11
|-6
|9
E
D
V
D
E
|15
|9
|2
|2
|5
|11
|12
|-1
|8
D
E
D
D
V
|16
|9
|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
D
E
D
D
V
|17
|8
|1
|4
|3
|12
|16
|-4
|7
E
E
D
D
E
|18
|9
|1
|4
|4
|11
|17
|-6
|7
E
E
V
D
E
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
E
E
D
V
D
|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
D
E
D
D
E