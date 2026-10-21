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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona: preços da La Liga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona pela LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Barcelona leva uma ligeira vantagem, com três vitórias contra duas do Atlético de Madrid.

O encontro oficial mais recente ocorreu em 14 de abril de 2026, pela Champions League, quando o Barcelona conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano.

Quando começa Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Atlético de Madrid x Barcelona será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 12
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Há diferentes maneiras de conseguir ingressos para o próximo jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Riyadh Air Metropolitano, dependendo da disponibilidade e da preferência de cada torcedor:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: O caminho mais direto é comprar ingressos comuns ou os destinados a sócios pelo site oficial ou pela bilheteria do Atlético de Madrid, mandante da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga variam conforme o canal de venda e a localização do assento. Veja abaixo uma estimativa dos valores em euros nos canais oficiais do clube e nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns / assentos nos setores superiores: Geralmente custam cerca de € 50 a € 130, dependendo da distância dos assentos em relação ao campo nos setores superiores.
  • Setores inferiores & arquibancadas laterais: Os ingressos comuns para os setores inferiores e as laterais do campo geralmente custam entre € 140 e € 280.
  • Pacotes VIP & de hospitalidade: As opções premium de hospitalidade do clube começam em torno de € 340 e ficam mais caras conforme os serviços de alimentação e os benefícios de acesso aos lounges incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores superiores / assentos nas arquibancadas mais altas: Os ingressos para jogos de alta procura geralmente começam em torno de € 110 a € 140.
  • Setores intermediários & assentos nos cantos: Os assentos comuns nos setores intermediários geralmente custam de € 220 a € 450, dependendo da demanda no momento da compra.
  • Setores inferiores & assentos premium nas laterais: Os lugares privilegiados junto às linhas laterais e nos setores inferiores frequentemente custam de € 500 a € 900 ou mais, enquanto os pacotes exclusivos de hospitalidade VIP oferecidos nas plataformas de revenda muitas vezes ultrapassam € 1.000.

Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Barcelona

O Atlético de Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo seis nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid em LaLiga, em 20 de setembro, resultado que demonstrou sua capacidade de se destacar em jogos importantes. A equipe também marcou quatro gols contra o Osasuna sem sofrer nenhum, embora as derrotas para o Liverpool na Champions League e para o Athletic Bilbao em LaLiga mostrem a irregularidade da equipe de Simeone nas diferentes competições.

O Barcelona venceu seus últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota, marcando 20 gols e sofrendo apenas nove nesse período. A equipe de Flick venceu mais recentemente o Sevilla por 3 a 1 fora de casa em LaLiga, em 19 de setembro, e a goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander três dias antes reforça o poder ofensivo com que chega a esta partida. As cinco vitórias em cinco jogos por LaLiga e pela Champions League mostram uma sequência que faz do Barcelona a equipe de maior destaque da Espanha neste momento.

ATM

ATM - Sequência

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BAR

BAR - Sequência

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
Gol marcado (sofrido)
17/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Atlético de Madrid x Barcelona: retrospecto recente dos confrontos

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu pela Champions League, em 14 de abril, quando o Barcelona venceu por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Barcelona venceu três vezes, contra duas do Atlético de Madrid. As equipes também se enfrentaram pela Copa do Rei e por LaLiga no início de 2026. O Barcelona marcou 11 gols nessas cinco partidas, contra oito do Atlético, o que dá aos visitantes uma ligeira vantagem tanto nos resultados quanto no número de gols no retrospecto recente.

Confrontos

Atlético de MadridEmpateBarcelona
2
0
3
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Copa do Rei
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Copa do Rei
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
E
D
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
E
E
E
V
V
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
E
E
D
D
E
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
E
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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