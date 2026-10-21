Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Barcelona leva uma ligeira vantagem, com três vitórias contra duas do Atlético de Madrid.

O encontro oficial mais recente ocorreu em 14 de abril de 2026, pela Champions League, quando o Barcelona conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano.

Quando começa Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Atlético de Madrid x Barcelona será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Há diferentes maneiras de conseguir ingressos para o próximo jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Riyadh Air Metropolitano, dependendo da disponibilidade e da preferência de cada torcedor:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: O caminho mais direto é comprar ingressos comuns ou os destinados a sócios pelo site oficial ou pela bilheteria do Atlético de Madrid, mandante da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga variam conforme o canal de venda e a localização do assento. Veja abaixo uma estimativa dos valores em euros nos canais oficiais do clube e nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / assentos nos setores superiores: Geralmente custam cerca de € 50 a € 130 , dependendo da distância dos assentos em relação ao campo nos setores superiores.

Setores inferiores & arquibancadas laterais: Os ingressos comuns para os setores inferiores e as laterais do campo geralmente custam entre € 140 e € 280 .

Pacotes VIP & de hospitalidade: As opções premium de hospitalidade do clube começam em torno de € 340 e ficam mais caras conforme os serviços de alimentação e os benefícios de acesso aos lounges incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / assentos nas arquibancadas mais altas: Os ingressos para jogos de alta procura geralmente começam em torno de € 110 a € 140 .

Setores intermediários & assentos nos cantos: Os assentos comuns nos setores intermediários geralmente custam de € 220 a € 450 , dependendo da demanda no momento da compra.

Setores inferiores & assentos premium nas laterais: Os lugares privilegiados junto às linhas laterais e nos setores inferiores frequentemente custam de € 500 a € 900 ou mais , enquanto os pacotes exclusivos de hospitalidade VIP oferecidos nas plataformas de revenda muitas vezes ultrapassam € 1.000 .

Atlético de Madrid x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Barcelona

O Atlético de Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo seis nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid em LaLiga, em 20 de setembro, resultado que demonstrou sua capacidade de se destacar em jogos importantes. A equipe também marcou quatro gols contra o Osasuna sem sofrer nenhum, embora as derrotas para o Liverpool na Champions League e para o Athletic Bilbao em LaLiga mostrem a irregularidade da equipe de Simeone nas diferentes competições.

O Barcelona venceu seus últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota, marcando 20 gols e sofrendo apenas nove nesse período. A equipe de Flick venceu mais recentemente o Sevilla por 3 a 1 fora de casa em LaLiga, em 19 de setembro, e a goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander três dias antes reforça o poder ofensivo com que chega a esta partida. As cinco vitórias em cinco jogos por LaLiga e pela Champions League mostram uma sequência que faz do Barcelona a equipe de maior destaque da Espanha neste momento.

Atlético de Madrid x Barcelona: retrospecto recente dos confrontos

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu pela Champions League, em 14 de abril, quando o Barcelona venceu por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Barcelona venceu três vezes, contra duas do Atlético de Madrid. As equipes também se enfrentaram pela Copa do Rei e por LaLiga no início de 2026. O Barcelona marcou 11 gols nessas cinco partidas, contra oito do Atlético, o que dá aos visitantes uma ligeira vantagem tanto nos resultados quanto no número de gols no retrospecto recente.