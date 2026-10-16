O Athletic Bilbao recebe a Real Sociedad no domingo, 1º de novembro de 2026, no estádio San Mamés, em Bilbao.

Historicamente, o confronto entre as duas equipes é marcado pela rivalidade, pelo orgulho, pela disputa da supremacia regional e pela paixão das torcidas em todo o País Basco. Nos encontros oficiais mais recentes, pelas semifinais da Copa do Rei de 2025–26, a Real Sociedad levou a melhor ao vencer por 1 a 0 no placar agregado dos dois jogos.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Athletic Bilbao x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga?

A partida entre Athletic Bilbao e Real Sociedad começa no domingo, 1º de novembro de 2026, no estádio San Mamés, em Bilbao.

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 15:00 San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga, você pode escolher entre diferentes opções de venda oficial e revenda:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do Athletic Club: É possível comprar ingressos comuns ou pacotes de hospitalidade VIP diretamente pelo site oficial do Athletic Club. Sócios do Club Athletic também têm acesso à pré-venda antecipada.

Bilheteria oficial: Também pode ser possível obter ingressos físicos ou atendimento para o dia do jogo nas bilheterias do estádio San Mamés, em Bilbao, nos dias que antecedem a partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a oferta dos canais oficiais se esgota.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Athletic Bilbao e Real Sociedad pela LaLiga, no estádio San Mamés, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Os ingressos padrão comprados diretamente do clube geralmente custam de € 30 a € 240 , dependendo da categoria e da localização exata do assento no estádio San Mamés.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão na revenda: Os preços começam em torno de € 150 a € 260 para assentos no anel superior ou com vista padrão, mas os valores anunciados costumam ser mais altos devido à grande procura pelo dérbi basco.

Assentos premium e de categoria 1 na revenda: Assentos privilegiados no anel inferior e em posições centrais custam entre € 270 e mais de € 500 por ingresso.

Hospitalidade VIP na revenda: Pacotes de hospitalidade e VIP revendidos geralmente começam em torno de € 340 a € 370 e podem custar mais, dependendo da disponibilidade.

Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Real Sociedad

O Athletic Bilbao soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela LaLiga. Na partida mais recente, empatou por 0 a 0 em casa com o Deportivo Alaves, depois de um empate por 1 a 1 com o Elche. O destaque dessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid em San Mamés. O triunfo por 2 a 0 fora de casa contra o Celta Vigo também chamou a atenção. A única derrota no período foi por 2 a 0 para o Barcelona. Nesses cinco jogos, o Bilbao marcou seis gols e sofreu três.

A Real Sociedad venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Valencia, pela LaLiga. A equipe também venceu o Elche por 3 a 2 como visitante. Perdeu por 3 a 0 para o Atlético de Madrid no campeonato e por 2 a 1 para o AFC Bournemouth na Liga Europa. A Sociedad marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Athletic Bilbao x Real Sociedad: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Copa do Rei, em 4 de março de 2026, quando a Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0. As equipes também se enfrentaram pela mesma competição em fevereiro de 2026, com vitória da Sociedad por 1 a 0 em San Mamés. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Real Sociedad soma três vitórias, contra nenhuma do Athletic Bilbao, além de dois empates. Ainda assim, o Bilbao venceu a Sociedad por 3 a 2 fora de casa em novembro de 2025, pela LaLiga, mostrando que o confronto segue equilibrado.