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Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Real Madrid: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Athletic Bilbao enfrenta o Real Madrid na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Athletic Bilbao recebe o Real Madrid no domingo, 6 de dezembro de 2026, no San Mames, em Bilbao.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga aconteceu em maio de 2026 e terminou com uma vitória do Real Madrid por 4 a 2, em uma partida com muitos gols. Nos últimos confrontos diretos, o Real Madrid levou a melhor, embora os jogos entre os rivais históricos costumem ser disputados e ter placares apertados.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Athletic Bilbao x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Athletic Bilbao x Real Madrid pela La Liga?

Athletic Bilbao x Real Madrid será disputado no San Mames, em Bilbao, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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La Liga - Rodada 15
San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Real Madrid pela La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Athletic Bilbao e Real Madrid pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial e pela bilheteria do Athletic Bilbao para os setores da torcida da casa, ou pelos canais oficiais do Real Madrid caso procure ingressos destinados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Real Madrid pela La Liga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Athletic Bilbao e Real Madrid pela La Liga, no San Mamés:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns (setores padrão): Os preços geralmente variam de aproximadamente € 50 a € 130.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Em geral, começam na faixa de € 250 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

  • Revenda padrão / assentos no anel superior: Os preços geralmente começam na faixa de € 150 a € 250.
  • Laterais do campo / anel inferior / revenda premium: Os preços frequentemente variam de € 300 a € 500 ou mais.

Athletic Bilbao x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Real Madrid

O Athletic Bilbao somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu a Real Sociedad por 2 a 1 pela La Liga em 1º de novembro, depois de uma vitória por 4 a 0 sobre o Getafe e de um triunfo por 1 a 6 contra o AE Prat pela Copa do Rei. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 diante do Levante, em 21 de outubro. O time da casa marcou 14 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

O Real Madrid venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 14 gols e sofrendo apenas sete. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o AEK Athens pela Champions League, em 4 de novembro, precedida por um triunfo por 3 a 0 sobre o Racing Santander pela La Liga. A sequência também inclui uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Barcelona e outra por 4 a 1 sobre o Sevilla, o que ressalta a regularidade demonstrada pela equipe de Mourinho nas competições nacionais e europeias.

ATH

ATH - Sequência

LEV
D3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
RSO
V2-1
OSA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
AEK
V2-3
VAL
V0-3
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Athletic Bilbao x Real Madrid: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 23 de maio de 2026, quando o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2 pela La Liga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu quatro vezes e o Athletic Bilbao, uma. A única vitória do time basco foi por 2 a 1 em casa, em dezembro de 2024. O Madrid marcou 10 gols nessas cinco partidas, contra seis do Athletic.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
La Liga
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Athletic Bilbao
ATH
0
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Real Madrid
RMA
3
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
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Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
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Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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