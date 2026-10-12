O Athletic Bilbao recebe o Getafe no domingo, 25 de outubro de 2026, no San Mamés, em Bilbao.

Historicamente, esse confronto tem sido bastante equilibrado e disputado. Os empates são o resultado mais frequente nos encontros entre as equipes pela primeira divisão espanhola. No duelo anterior pelo campeonato, em abril de 2026, o Getafe CF venceu o Athletic Club por 2 a 0 no Estadio Coliseum.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Athletic Bilbao x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Athletic Bilbao e Getafe pela LaLiga?

A partida entre Athletic Bilbao e Getafe será disputada no San Mamés, em Bilbao, no domingo, 25 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 09:00 San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Getafe pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Athletic Bilbao x Getafe no San Mamés, há opções oficiais e de revenda disponíveis, dependendo de suas preferências e da disponibilidade:

1. Canais oficiais do clube

Venda ao público geral: Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo site oficial do Athletic Club e nas bilheterias do San Mamés. A venda ao público geralmente começa cerca de 3 a 4 semanas antes do jogo.

Pré-venda para sócios / Club Athletic: Sócios do clube ou titulares do cartão de torcedor “Club Athletic” têm prioridade para comprar até dois ingressos por torcedor, geralmente de 3 a 4 dias antes do início da venda ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Athletic Bilbao x Getafe no San Mamés variam conforme o setor e o canal de venda:

1. Preços oficiais do clube

Arquibancada superior e setores atrás dos gols (Fondos): de € 30 a € 55

Arquibancada inferior e setores laterais (Tribuna Principal / Este): de € 60 a € 110

Acesso VIP e serviços de hospitalidade: de € 180 a € 300 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos / entrada geral: de € 73 a € 85

Assentos laterais intermediários: de € 90 a € 150

Categoria 1 e revenda de ingressos premium: de € 160 a € 250 ou mais

Athletic Bilbao x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Getafe

O Athletic Bilbao soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 em casa com o Deportivo Alaves, em 19 de setembro. A equipe também empatou por 1 a 1 com o Elche. O resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 em casa sobre o Atletico Madrid, em 5 de setembro. A única derrota do Bilbao foi para o Barcelona, por 2 a 0, em agosto.

O Getafe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Malaga, em 20 de setembro, que encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas. Antes disso, a equipe de Bordalas empatou por 1 a 1 tanto com o Deportivo de A Coruna quanto com o Celta Vigo e perdeu por 1 a 0 tanto para o Real Betis quanto para o Osasuna.

Athletic Bilbao x Getafe: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela LaLiga, em 5 de abril de 2026, quando o Getafe venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 em casa. Antes disso, o Athletic venceu o Getafe por 1 a 0 fora de casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Athletic Bilbao soma três vitórias contra uma do Getafe, além de um empate por 1 a 1 no San Mamés, em agosto de 2024.