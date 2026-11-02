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Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Espanyol: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Athletic Bilbao enfrenta o Espanyol em La Liga. Veja como garantir seus ingressos

O Athletic Bilbao recebe o Espanyol no domingo, 22 de novembro de 2026, no estádio San Mamés, em Bilbao.

Nos confrontos mais recentes entre as equipes pelo Campeonato Espanhol na temporada 2025/26, o Espanyol levou a melhor ao vencer por 2 a 1 fora de casa, em San Mamés, em dezembro de 2025. Depois dessa vitória, o Espanyol derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 em casa, na reta final da temporada, em maio de 2026.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Athletic Bilbao x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Athletic Bilbao x Espanyol pelo Campeonato Espanhol?

A partida entre Athletic Bilbao e Espanyol será disputada no estádio San Mamés, em Bilbao, no domingo, 22 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 13
San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Espanyol pelo Campeonato Espanhol?

Estas são as opções geralmente disponíveis para comprar ingressos para um jogo do Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: A forma mais segura e direta é pelo site oficial do Athletic Club (ou pelos canais do RCD Espanyol, no caso de ingressos para o setor visitante). Por esses canais são disponibilizados os ingressos da venda geral e as cotas destinadas aos sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Espanhol quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Espanyol pelo Campeonato Espanhol?

Estas são as categorias e faixas de preço estimadas para os ingressos de Athletic Bilbao x Espanyol pelo Campeonato Espanhol, em San Mamés:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Fondo superior (atrás dos gols, anel superior): Aproximadamente € 30 a € 50.
  • Fondo inferior (atrás dos gols, anel inferior): Aproximadamente € 45 a € 75.
  • Lateral / Tribuna superior (laterais do campo, anel superior): Aproximadamente € 60 a € 100.
  • Lateral / Tribuna inferior (laterais do campo, anel inferior): Aproximadamente € 100 a € 160 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHubb anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

  • Revenda padrão / anéis superiores: Os preços geralmente começam em torno de € 65 a € 85.
  • Revenda premium / assentos nas laterais do campo: Os preços podem variar facilmente de € 150 a € 250 ou mais.

Athletic Bilbao x Espanyol pelo Campeonato Espanhol: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Espanyol

O Athletic Bilbao soma uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos oficiais. Sua partida mais recente pelo Campeonato Espanhol terminou em derrota por 3 a 1 para o Levante, em 21 de outubro. Antes disso, empatou por 0 a 0 fora de casa com o Valencia e por 1 a 1 com o Elche em uma rodada anterior da temporada. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso contra a Real Sociedad. O Athletic Bilbao mostrou capacidade de reação em algumas partidas, mas tem tido dificuldade para marcar gols com regularidade no campeonato.

O Espanyol venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pelo Campeonato Espanhol. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid. Sua única vitória nesse período foi por 2 a 0 sobre o Osasuna, fora de casa. A equipe também sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Elche. Nos cinco jogos, o Espanyol marcou cinco gols e sofreu oito, números que refletem a dificuldade da equipe para manter a solidez defensiva.

ATH

ATH - Sequência

VAL
E0-0
LEV
D3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
RSO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ESP

ESP - Sequência

MAL
E1-1
ATM
D0-1
SAN
D2-1
SES
D4-3
VIL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Athletic Bilbao x Espanyol: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 13 de maio de 2026, quando o Espanyol venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 em casa, pelo Campeonato Espanhol. Antes disso, o Athletic Bilbao venceu o Espanyol por 2 a 1 fora de casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes pelo campeonato, cada uma conquistou duas vitórias, houve um empate e foram marcados 12 gols no total.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateEspanyol
2
1
2
La Liga
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Espanyol
ESP
2
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Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
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Athletic Bilbao
ATH
1
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ESP
2
FJ
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ESP
1
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ATH
1
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Athletic Bilbao
ATH
4
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Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
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Espanyol
ESP
1
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Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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