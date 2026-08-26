Athletic Bilbao enfrenta o Elche no domingo, 13 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.
O Athletic Bilbao levou a melhor no encontro anterior entre as equipes na elite, ao derrotar o Elche por 2 a 1 em casa, em fevereiro de 2026, graças a dois gols do atacante Gorka Guruzeta. Os primeiros registros do confronto direto favorecem o Athletic Bilbao, que soma 5 vitórias, contra 3 do Elche, ao longo de sua história geral em LaLiga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando acontece o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?
Athletic Bilbao x Elche acontece em San Mames, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais para este jogo de LaLiga.
Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?
Para comprar ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no estádio San Mamés, siga estes passos para garantir assentos oficiais:
1. Canal oficial de vendas do clube
- Ingressos oficiais do Athletic Club: os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do clube entre 2 e 4 semanas antes da partida.
- Pré-venda do Club Athletic: membros inscritos no programa Club Athletic recebem acesso antecipado aos assentos antes da liberação padrão ao público.
- Bilheteria de San Mamés (Taquillas): localizada no estádio, qualquer ingresso restante que não tenha sido vendido passa a ser comercializado fisicamente de 1 a 2 dias antes da partida e no dia do pontapé inicial.
2. Revendedores secundários e hospitalidade
- Hospitalidade VIP oficial: pacotes da área VIP, incluindo assentos premium, acesso a lounge privativo e catering, podem ser reservados com bastante antecedência pelo site Official Tickets do Athletic Club.
- Mercados secundários: se os assentos de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam ser anunciados em fornecedores secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?
Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam de acordo com os canais de compra, a localização do assento e a demanda:
Preços padrão dos ingressos (vendas oficiais do clube)
- Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
- Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
- Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140
Preços de revenda e mercados secundários
Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, as plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub, ou revendedores de viagem autorizados, costumam ter as seguintes faixas de preço:
- Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
- Visão lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
- Pacotes VIP e de hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso
Athletic Bilbao x Elche por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Athletic Bilbao e Elche
O Athletic Bilbao perdeu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única vitória vindo em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, que venceu por 3 a 0. Sua apresentação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla em LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.
O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, registrando um empate em LaLiga e três empates em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona em 23 de agosto, após um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura de LaLiga. O Elche empatou em 2 a 2 com o Cordoba, em 2 a 2 com o Al-Ain e em 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação para a temporada. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.
Athletic Bilbao x Elche: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 20 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 2 a 1 em casa, por LaLiga. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 na casa do Elche, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Elche venceu uma, além de um empate no retrospecto, marcando dez gols no total e sofrendo cinco.
Confrontos
Athletic Bilbao x Elche: classificação
Na classificação inicial de LaLiga 2026/27, o Athletic Bilbao ocupa a 18ª posição, enquanto o Elche é o 15º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D