Athletic Bilbao enfrenta o Elche no domingo, 13 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.

O Athletic Bilbao levou a melhor no encontro anterior entre as equipes na elite, ao derrotar o Elche por 2 a 1 em casa, em fevereiro de 2026, graças a dois gols do atacante Gorka Guruzeta. Os primeiros registros do confronto direto favorecem o Athletic Bilbao, que soma 5 vitórias, contra 3 do Elche, ao longo de sua história geral em LaLiga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Athletic Bilbao x Elche acontece em San Mames, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais para este jogo de LaLiga.

La Liga - Rodada 5 12 de set. de 2026 - 12:30 San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Para comprar ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no estádio San Mamés, siga estes passos para garantir assentos oficiais:

1. Canal oficial de vendas do clube

Ingressos oficiais do Athletic Club: os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do clube entre 2 e 4 semanas antes da partida.

Pré-venda do Club Athletic : membros inscritos no programa Club Athletic recebem acesso antecipado aos assentos antes da liberação padrão ao público.

Bilheteria de San Mamés (Taquillas) : localizada no estádio, qualquer ingresso restante que não tenha sido vendido passa a ser comercializado fisicamente de 1 a 2 dias antes da partida e no dia do pontapé inicial.

2. Revendedores secundários e hospitalidade

Hospitalidade VIP oficial : pacotes da área VIP, incluindo assentos premium, acesso a lounge privativo e catering, podem ser reservados com bastante antecedência pelo site Official Tickets do Athletic Club.

Mercados secundários : se os assentos de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam ser anunciados em fornecedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam de acordo com os canais de compra, a localização do assento e a demanda:

Preços padrão dos ingressos (vendas oficiais do clube)

Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~€30 a €50

Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High) : ~€55 a €90

Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central) : ~€85 a £140

Preços de revenda e mercados secundários

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, as plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub, ou revendedores de viagem autorizados, costumam ter as seguintes faixas de preço:

Entrada / atrás do gol : ~€60 a €80

Visão lateral / tribuna principal : ~€80 a €140

Pacotes VIP e de hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Athletic Bilbao x Elche por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Elche

O Athletic Bilbao perdeu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única vitória vindo em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, que venceu por 3 a 0. Sua apresentação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla em LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, registrando um empate em LaLiga e três empates em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona em 23 de agosto, após um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura de LaLiga. O Elche empatou em 2 a 2 com o Cordoba, em 2 a 2 com o Al-Ain e em 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação para a temporada. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

Athletic Bilbao x Elche: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 20 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 2 a 1 em casa, por LaLiga. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 na casa do Elche, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Elche venceu uma, além de um empate no retrospecto, marcando dez gols no total e sofrendo cinco.

Athletic Bilbao x Elche: classificação

Na classificação inicial de LaLiga 2026/27, o Athletic Bilbao ocupa a 18ª posição, enquanto o Elche é o 15º.