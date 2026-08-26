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Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Athletic Bilbao enfrenta o Elche em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Athletic Bilbao enfrenta o Elche no domingo, 13 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.

O Athletic Bilbao levou a melhor no encontro anterior entre as equipes na elite, ao derrotar o Elche por 2 a 1 em casa, em fevereiro de 2026, graças a dois gols do atacante Gorka Guruzeta. Os primeiros registros do confronto direto favorecem o Athletic Bilbao, que soma 5 vitórias, contra 3 do Elche, ao longo de sua história geral em LaLiga.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Athletic Bilbao x Elche acontece em San Mames, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais para este jogo de LaLiga.

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San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Para comprar ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no estádio San Mamés, siga estes passos para garantir assentos oficiais:

1. Canal oficial de vendas do clube

  • Ingressos oficiais do Athletic Club: os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do clube entre 2 e 4 semanas antes da partida.
  • Pré-venda do Club Athletic: membros inscritos no programa Club Athletic recebem acesso antecipado aos assentos antes da liberação padrão ao público.
  • Bilheteria de San Mamés (Taquillas): localizada no estádio, qualquer ingresso restante que não tenha sido vendido passa a ser comercializado fisicamente de 1 a 2 dias antes da partida e no dia do pontapé inicial.

2. Revendedores secundários e hospitalidade

  • Hospitalidade VIP oficial: pacotes da área VIP, incluindo assentos premium, acesso a lounge privativo e catering, podem ser reservados com bastante antecedência pelo site Official Tickets do Athletic Club.
  • Mercados secundários: se os assentos de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam ser anunciados em fornecedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Elche por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam de acordo com os canais de compra, a localização do assento e a demanda:

Preços padrão dos ingressos (vendas oficiais do clube)

  • Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
  • Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140

Preços de revenda e mercados secundários

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, as plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub, ou revendedores de viagem autorizados, costumam ter as seguintes faixas de preço:

  • Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
  • Visão lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
  • Pacotes VIP e de hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Athletic Bilbao x Elche por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Athletic Bilbao e Elche

O Athletic Bilbao perdeu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única vitória vindo em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, que venceu por 3 a 0. Sua apresentação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla em LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, registrando um empate em LaLiga e três empates em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona em 23 de agosto, após um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura de LaLiga. O Elche empatou em 2 a 2 com o Cordoba, em 2 a 2 com o Al-Ain e em 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação para a temporada. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

ATH

ATH - Sequência

RZA
D3-1
SEV
D1-3
BAR
D2-0
CEL
V0-2
ATM
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ELC

ELC - Sequência

COR
E2-2
COR
E1-1
BAR
D0-5
SAN
D3-2
RSO
D2-3
Gol marcado (sofrido)
7/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Athletic Bilbao x Elche: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 20 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 2 a 1 em casa, por LaLiga. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 na casa do Elche, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Elche venceu uma, além de um empate no retrospecto, marcando dez gols no total e sofrendo cinco.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateElche
3
1
1
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Athletic Bilbao x Elche: classificação

Na classificação inicial de LaLiga 2026/27, o Athletic Bilbao ocupa a 18ª posição, enquanto o Elche é o 15º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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