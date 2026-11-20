A Atalanta recebe o Genoa na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, na New Balance Arena, em Bérgamo.

Na temporada 2025/26, a Atalanta venceu com facilidade por 4 a 0 em Bérgamo, pelas oitavas de final da Copa da Itália, antes de conquistar uma vitória por 1 a 0 sobre o Genoa pela Serie A, em Gênova, graças a um gol de cabeça de Isak Hien no fim. No entanto, o Genoa mostrou mais resistência no confronto mais recente entre as equipes, em 2 de maio de 2026, ao segurar um disputado empate por 0 a 0 com a Atalanta na New Balance Arena.

Deixe que GOAL apresente tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atalanta x Genoa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Atalanta e Genoa pela Serie A?

Atalanta x Genoa acontece na segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, na New Balance Arena, em Bérgamo.

Como comprar ingressos para Atalanta x Genoa pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Atalanta x Genoa pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial e plataforma de ingressos da Atalanta: A principal e mais segura fonte de ingressos é a plataforma oficial da Atalanta. Em geral, as vendas começam algumas semanas antes do jogo, primeiro com prioridade para titulares do Dea Card (cartão de fidelidade e associação da Atalanta) e, depois, para o público geral.

A principal e mais segura fonte de ingressos é a plataforma oficial da Atalanta. Em geral, as vendas começam algumas semanas antes do jogo, primeiro com prioridade para titulares do Dea Card (cartão de fidelidade e associação da Atalanta) e, depois, para o público geral. Canal oficial de ingressos do Genoa CFC (setor visitante): Se você torce para o Genoa e quer ficar no setor visitante (Settore Ospiti), os ingressos são vendidos pelo canal oficial do clube. Em geral, é necessário ter a Tessera del Tifoso (cartão de fidelidade do Genoa), e a venda é restrita à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Nessas plataformas, torcedores podem comprar e vender ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atalanta x Genoa pela Serie A?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Atalanta x Genoa pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores atrás dos gols (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): € 25 a € 35.

€ 25 a € 35. Setor visitante (Settore Ospiti): € 30 a € 35.

€ 30 a € 35. Setor lateral inferior (Parterre Rinascimento): € 80 a € 85.

€ 80 a € 85. Setor lateral da arquibancada principal (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): € 110 a € 130.

€ 110 a € 130. Setor premium da arquibancada principal (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): € 110 a mais de € 175.

€ 110 a mais de € 175. Hospitalidade VIP (vista para o campo): € 150 a mais de € 195

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Curvas / setores atrás dos gols: Geralmente a partir de € 65 a € 75.

Geralmente a partir de Assentos nas laterais do campo: Normalmente na faixa de € 85 a € 135.

Normalmente na faixa de Arquibancada coberta e setores premium com melhor vista: Preços que variam de € 160 a mais de € 300.

Atalanta x Genoa pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Atalanta e Genoa

A Atalanta somou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Monza fora de casa por 0 a 1 pela Serie A, encerrando uma sequência sem vitórias. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League e sofreu uma dura derrota por 0 a 3 em casa para o Parma. Nesses cinco jogos, a Atalanta marcou oito gols e sofreu dez, reflexo de suas fragilidades defensivas no período.

O Genoa venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos pela Serie A. Na partida mais recente, foi derrotado fora de casa pelo AC Milan por 1 a 2, mas, antes disso, havia conquistado três vitórias consecutivas contra Lecce, Juventus e Venezia. A equipe de De Rossi marcou seis gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com as vitórias seguidas sobre Juventus e Lecce como destaques.

Atalanta x Genoa: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de maio de 2026, pela Serie A, e terminou em 0 a 0 na New Balance Arena. Antes disso, o Genoa venceu a Atalanta por 0 a 1 em casa, em dezembro de 2025, pelo campeonato, enquanto a Atalanta ganhou por 4 a 0 o confronto entre as equipes pela Copa da Itália, também em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Atalanta venceu duas vezes, o Genoa uma, e houve dois empates. Nesse período, a Atalanta marcou dez gols, contra quatro do Genoa.