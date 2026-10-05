Como comprar ingressos para Aston Villa x Viking: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Aston Villa enfrenta o Viking na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O Villa chega para a partida após um forte início de campanha europeia, incluindo uma vitória por 3 a 2 na estreia contra o Club Brugge. O Viking garantiu sua vaga na fase principal da competição depois de derrotar o Dinamo Zagreb por 5 a 3 no placar agregado nos play-offs.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Viking, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Aston Villa e Viking pela Champions League?

Aston Villa x Viking começa no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Viking pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Aston Villa e Viking pela UEFA Champions League no Villa Park, há várias opções principais disponíveis, dependendo da elegibilidade e do orçamento:

1. Bilheteria oficial do clube (diretamente com o Aston Villa FC)

Os ingressos são distribuídos pelo portal oficial de vendas online do Aston Villa. O acesso prioritário normalmente é dado aos detentores do Claret & Blue Season Ticket e aos membros oficiais, antes de qualquer inventário restante ir para a venda geral.

2. Cota para torcedores visitantes (diretamente com o Viking FK)

Torcedores que viajarão e desejam se sentar no setor visitante dedicado precisam adquirir ingressos por meio da bilheteria oficial do Viking FK ou dos canais de associação de torcedores.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Viking pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Aston Villa e Viking pela UEFA Champions League no Villa Park variam dependendo se você compra diretamente pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de ingressos.

1. Preços oficiais do clube (diretamente com o Aston Villa FC)

Os ingressos oficiais padrão de admissão geral vendidos diretamente pelo Aston Villa têm preços em libras esterlinas (£) e se convertem aproximadamente da seguinte forma:

Não detentores de season ticket: €105 a €117 (£89,50 a £99), dependendo do setor do estádio.

Pacote UEFA de 4 jogos / tarifa combinada: ~ €88 (£75 por partida).

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Anéis superiores (norte e sul / atrás do gol): A partir de €120 a €200 por assento

Anéis inferiores (North & South Stand): A partir de €250 por assento

Laterais superior / inferior (Trinity Stand & Doug Ellis Stand): €300 a €375 por assento

Pacotes VIP & hospitality: A partir de €240 a €310+ (inclui acesso ao lounge, comida e bebidas gratuitas)

Aston Villa x Viking pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Viking

O Aston Villa chega para este confronto tendo vencido três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur na Premier League, resultado que interrompeu uma sequência difícil e rendeu sua primeira vitória na liga na temporada. O Villa também bateu o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League em 8 de setembro, mostrando que é capaz de atuar nesse nível. Uma vitória na Copa da Liga Inglesa sobre o Coventry City reforça ainda mais essa boa sequência recente, embora uma derrota na liga para o Nottingham Forest e um empate sem gols com o Hull City sejam lembretes da inconsistência que marcou seu início de campanha. Ao longo dessas cinco partidas, o Villa marcou nove gols e sofreu seis.

O Viking chega em forma contrastante no cenário doméstico, mas com sérias questões europeias a responder. Seus últimos cinco jogos incluem três vitórias, um empate e uma derrota. O principal resultado doméstico foi a goleada por 8 a 1 sobre o Kristiansund BK na Eliteserien, embora a qualidade desse adversário pouco se compare ao futebol de Champions League. O resultado mais revelador veio contra o VfB Stuttgart, quando o Viking foi derrotado por 3 a 1 na Europa, expondo a diferença entre seu conforto no cenário doméstico e as exigências continentais.

Aston Villa x Viking: retrospecto recente do confronto direto

Não há registros de encontros anteriores entre Aston Villa e Viking nos dados disponíveis. Este confronto marcará o primeiro encontro entre os dois clubes neste nível.