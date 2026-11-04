Como comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Aston Villa recebe o Sunderland no sábado, 21 de novembro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

Nos confrontos diretos recentes, o Aston Villa levou a melhor e não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos contra o Sunderland. O encontro mais recente pela Premier League, em 19 de abril de 2026, teve sete gols no Villa Park e terminou com uma vitória apertada do Aston Villa por 4 a 3.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Aston Villa x Sunderland pela Premier League?

Aston Villa x Sunderland começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais de venda de ingressos do Aston Villa e do Sunderland. Essa é a maneira mais segura e confiável de garantir lugares pelo preço original, sujeita aos critérios para sócios ou à pontuação nos programas de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Normalmente custam de £ 49 a £ 99 .

Normalmente custam de . Ingressos com desconto: Os preços reduzidos para pessoas com 66 anos ou mais, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas geralmente variam entre £ 41 e £ 89 .

Os preços reduzidos para pessoas com 66 anos ou mais, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas geralmente variam entre . Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências oficiais de hospitalidade e acesso a lounges no dia do jogo partem de £ 130 e podem custar bem mais, dependendo da categoria do serviço de alimentação e dos assentos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Os preços anunciados para ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 71 para lugares no anel superior ou nas arquibancadas atrás dos gols, dependendo da demanda geral.

Os preços anunciados para ingressos comuns geralmente começam em torno de para lugares no anel superior ou nas arquibancadas atrás dos gols, dependendo da demanda geral. Lugares premium de revenda: Lugares com vista privilegiada nas laterais do campo ou no anel inferior, mais próximos do gramado, frequentemente custam de £ 200 a mais de £ 400.

Aston Villa x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Sunderland

O Aston Villa chega a esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United pela Premier League, depois de uma goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce pela Champions League. Nesse período, o Villa também venceu o Tottenham Hotspur fora de casa por 3 a 2. Nos cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu cinco. Os únicos pontos que deixou escapar vieram no empate por 2 a 2 com o Brentford.

O Sunderland chega com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Bournemouth pela Premier League, depois de vencer o Torreense fora de casa por 2 a 1 pela Liga Europa. A equipe de Le Bris marcou sete gols e sofreu nove nessa sequência de cinco partidas. As derrotas para Bournemouth, Brighton e Manchester City pela Premier League evidenciam a irregularidade da equipe na competição nacional.

Aston Villa x Sunderland: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 19 de abril de 2026, quando o Aston Villa venceu o Sunderland por 4 a 3 no Villa Park, em uma partida de muitos gols. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stadium of Light, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villa tem o melhor retrospecto. Essa sequência também inclui dois encontros pela Championship, em 2017 e 2018, ambos vencidos pelo Villa.